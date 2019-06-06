「憤怒」與老年人健康有關，很可能導致發炎和慢性疾病

文：JAMIE DUCHARME

譯：李宓

情緒稍縱即逝，但卻可能對健康造成長遠的影響。舉例來說，壓力可能增加罹患慢性或急性病症的風險，而快樂則可以改善身心健康。

《心理學與老化》（Psychology and Aging）期刊最近刊登了一項小型研究，研究指出，比起悲傷，憤怒和老年人健康問題的關聯更深，很可能導致發炎反應和慢性疾病。

這項新研究的原型理論，是由研究共同作者沃許（Carsten Wrosch）和庫茲曼（Ute Kunzmann）兩位心理學家提出。理論假設，包括負面情緒在內的所有情緒，都對人生有重要且長期的影響。加拿大康寇迪亞大學（Concordia University）心理學教授沃許說道：「只要在正確的情境下經歷，所有負面情緒都可能產生正向效果。」舉例來說，憤怒可以激勵人們撐過艱苦的情況，悲傷也可能是創傷後復原的起點。

然而，當人們年紀漸長，一方面會遇到和年齡有關的問題，像是至親的死亡，另一方面，他們也面臨了生理和心智的衰退。因此，負面情緒便可能開始損害身體健康。沃許和庫茲曼針對蒙特婁老化與健康研究（Montreal Aging and Health Study）進行分析，該研究以一週3次的頻率，調查超過200名年屆59至93歲成年人的情緒反應。此外，受試者也必須回報自己經醫生診斷的健康狀況，並提供血液樣本供研究員檢測有無任何發炎標記。

研究員發現，超過80歲的長者若經常生氣，發炎標記IL-6的含量便會增加，或許是因為憤怒會導致壓力荷爾蒙生成。發炎是人體對抗傷口和感染的正常反應，但長期發炎卻和許多健康問題有關。相較於並不經常感到憤怒的成年人，發炎標記含量較高者患有至少一種慢性疾病（如癌症或心血管疾病）的可能性較高。但沃許指出，在悲傷情緒方面，研究員並沒有找到類似的結果。而且，憤怒和發炎症狀、慢性疾病的關聯，在60、70歲年紀略小的成年人當中，並沒有那麼明顯。

憤怒解決不了年長者所面臨最嚴重的問題。相反地，沃許說，憤怒還可能帶來更多壓力及壓力伴隨而來的問題。「如果有人怒氣沖沖，試圖解決那些已經無能為力的事情，他們就會在困難的處境當中困得更久，很可能導致生理機制失調，進而惡化發炎狀況。」

「難過」無法緩解阿茲海默症的惡化，也喚不回已經離開的另一半，但「難過」仍有其意義。持續不斷且毫無來由的悲傷，很可能是憂鬱或寂寞等嚴重問題的徵兆，但沃許說，到了人生後半場，短暫的悲傷是面對問題更加合宜的反應，促使人們開始健康地哀悼及復原。他說：「悲傷其實能觸發復原，並幫助人們接受事實。此外，悲傷也帶來旁人的社會支持，使人開始面對問題。」

這項研究的規模很小且還在初始階段，只探討了情緒和健康狀況的關聯，忽略讓人們產生情緒的生活處境。因此，我們無法斷言憤怒跟各種情況到底有沒有關係。但沃許仍表示，這項研究提供了粗淺的證據，說明人們面對各種情緒（包括負面情緒）的反應都不一樣。另一項發表在《美國老年精神病學期刊》（American Journal of Geriatric Psychiatry）的新近研究也發現類似的結果──情緒和生理健康真的有所關連。這項研究發現，樂觀、韌性和自我疼惜，與老年人的身體健康有關，而寂寞則和不健康扯上關係。

控制情緒反應看似困難，但研究員建議民眾學習如何調節這些情緒。談到調節憤怒，美國心理學會（American Psychological Association）建議大家可以放輕鬆，並從事減壓練習，像是呼吸訓練、瑜伽、使用理性且審慎的語言、改善溝通技巧，並盡可能讓周遭環境不要有壓力。梅約診所（Mayo Clinic）也建議民眾多運動，並以幽默和原諒取代憤怒。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航