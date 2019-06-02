飽餐一頓之後，如何去除口中難聞的異味？

文：JAMIE DUCHARME

譯：劉松宏

點餐時選擇一盤盛滿大蒜或洋蔥的菜餚，就像是一個「保證」──無論你咀嚼了多少薄荷口香糖，在酒足飯飽後食物的味道，可能還是會長時間留在口腔裡。

然而，吃飽飯後造成口氣難聞的原因究竟是什麼？有任何方法可以擺脫這種狀況嗎？

普渡大學（Purdue University）唾液、知覺、攝取和舌頭實驗室（SPIT lab）的主任柯迪莉亞．朗寧（Cordelia Running）表示：「進食完的口腔異味通常是由於『食物本身味覺刺激物質的少部分殘留』所造成的。」例如食物的殘渣卡在口腔中，或者殘留在唾液或黏膜中的小分子等等。

朗寧解釋道，氣味強烈的食物如大蒜和洋蔥，可能會導致異味持續更長的時間，因為這些食物中與味道和氣味相關的小分子會進入血流中，並在身體內循環。朗寧說道：「一旦進入到血液中，這些物質就會在細胞之間的組織液中，到處滲透流竄。」如果進入到唾液和汗液中，就會產生較持久的味道或氣味。而這些化合物在經由口腔排出之前，也會通過肺部和喉嚨，這也是導致口氣難聞的另一項因素。研究表明這些物質隨處可見，有些孕婦在食用大蒜後的羊水味道，甚至也會因此改變。

朗寧說道切碎的生大蒜和生洋蔥是最可怕的元兇，她解釋道：「當你在咀嚼大蒜或洋蔥這類食物時，會破壞大蒜細胞和洋蔥細胞。接著這些細胞會釋放出一種存在於食物中的酵素，植物演化出這種酵素來保護自己免於被破壞和食用。」也就是說，這些酵素使洋蔥和大蒜具有惡臭、刺鼻的特性。

飯後刷牙和使用牙線是預防口氣難聞的良好第一道防線，因為這些習慣可以清除口腔中殘留的食物碎屑。但是朗寧也說道，如果這些化合物進入到血液循環中的話，那麼刷牙刷再多次也無法徹底清除口腔異味。她表示：「如果這些物質真的進入到你的血液循環中，你可能會有好一段時間聞起來像大蒜。」

朗寧補充道還是可以嘗試用其他氣味或味道來消除口臭，但是你可能得冒著製造出「更難聞」氣味混合物的風險。2016年的一項研究顯示，蘋果、薄荷葉或萵苣是消除口腔異味的最佳選擇，因為它們內含的物質可以減少血液中的異味物質。根據化學部落格Compound Interest的說法，芹菜和牛奶可能也具有類似功效。

朗寧說道如果這些方法都沒有效的話，你可能只好乖乖等待口腔異味自行消退。即便如此，完全代謝掉這些食物異味的時間也因人而異，這就可以解釋為什麼有些人會被口腔異味折磨好幾個小時，而有些人幾乎沒有這種困擾。

朗寧解釋道：「這些都取決於你如何咀嚼食物、這些食物多久會從胃裡運送到小腸、這些食物通過腸道的時間有多久等等，這些變因在每個人身上都有極大的差異。」

就如同許多事情一樣，預防就是最佳良藥。朗寧表示在食用大蒜和洋蔥之前進行烹煮，可以中和掉那些導致異味的酵素，進而減輕口腔異味。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航