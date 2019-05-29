川普強硬打貿易戰，是對美國亮眼的經濟數據深具信心

文：Justin Worland

譯：徐宛琳

很少總統會像川普（Donald Trump）一樣誇大股市行情，從執政初期開始，川普就一直嘗試振興華爾街，且不吝於將道瓊指數的任何上漲歸功於自己。

現在，這位總統正在思索何者是能讓這場與中國的貿易戰白熱化的殺手鐧，專家認為股市、職缺數字及其他經濟指標的上揚將會讓川普更加大膽。「至少部分的故事是，經濟與股市的走強會減低雙方妥協的意願。」美銀美林集團（Merrill Lynch）在近期公布的報告中說。

川普對中國產品最近一波提高關稅的威脅於5月5日打響，消息透過推特及喋喋不休的觀察家們傳出，這些觀察家在白宮連續幾週發布看似充滿希望的消息後，曾一度期待會迎來正面的結果。但在5月10日凌晨，兩國的貿易協商宣告無果，美國當局表示價值2000億美元的商品稅率將從10％提高到25％。

中國商務部誓言會對美國增加關稅的舉動採取「必要對策」，中美雙方代表在華盛頓進行談判後，結果依舊如此。

川普靠著美國強韌的經濟，能夠在與中國的貿易戰中撐得更久這一觀點，很大程度源自於川普本人的公開言論，但也被許多銀行及評論家所接受。川普經常提到美國的經濟狀況是使得美國能夠承受經濟戰的主因。美國去（2018）年GDP成長了3％，且道瓊指數自川普就任以來提升了30％。日前更有消息指出美國失業率創了自1969年來的新低，這一切都增強了美國經濟狀況正好的看法。

「我們也可以快速做個了結，但我們現在正處於一個非常好的情況。」川普在四月時說，這只是他多次吹噓美國經濟狀況絕對足以作為交涉籌碼的其中一次，「我們的經濟蒸蒸日上，而中國則否。」

根據共和黨一位對貿易有所理解的官員說，川普也曾在私底下與助理談起經濟情況，提出這些數字來證明人們一開始不該譴責他的貿易政策。

中國的經濟指數不但可能不如美國的可靠，且中國去年經濟增長速度創30年來新低，一些分析師認為中國或許正面臨一場即將到來的、領導人不惜一切代價也希望避免的債務危機。

從政治上來講，允許GDP成長降低來打與中國的貿易戰對川普來說是場賭博，但風險或許不如我們所想的那樣巨大。從威脅退出北美自由貿易區到終止跨太平洋夥伴全面進步協定，國會議員們和商界領袖一直以來大力譴責川普一系列的貿易政策，但對於川普對中國的激進態度，他們卻有不太一樣的回應，共和黨及民主黨的人都一致譴責中國的貿易手段。

此一反動的核心源自於美國公司對中國支持自家產業的失望，他們批評此種舉動缺乏競爭力，且對智慧財產權缺乏保護，還有其他諸多抱怨。美國商會負責國際事務的邁倫・布侖特（Ｍyron Brilliant）稱中國的貿易政策為「對我們的經濟、競爭力及對全球貿易體系的一大威脅。」在此同時他也呼籲要採取強勢手段。

「由於對中國感到不滿，商業界並沒有發揮成為與中國建立發展性關係的助力，或是協助進行短期接觸的傳統作用。」在柯林頓（Bill Clinton）執政時期曾擔任副助理國務卿的謝淑麗（Susan Shirk）如此說。

川普最近對中國的威脅無疑對市場造成損害，而經濟學家們則警告，若矛盾持續或加劇，美國消費者終會為此付出代價。

當然，美國股市的衰退離所謂的大蕭條仍相去甚遠，整體股市大部分原先因貿易戰造成的跌幅也時不時回升。這很可能是因為大多數的資金仍不打算撤出，對和談的可能性仍具信心，不論是要花上幾週或是數個月。或甚至，其實現在的股市早已反映出假設關稅施加後的股票價值。

無論如何，川普在華盛頓的支持者中有很大一部分的人認為，沒有協議也遠勝於一個軟弱的協議，而川普期望這些人支持他的行動。

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責任編輯：羅元祺

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