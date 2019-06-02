愛看經典老片卻遍尋不著？「標準頻道」可能是你的新希望

文：LANCE WHITNEY

譯：彭于庭

自我揭露：我是一個超級電影迷，你要叫我電影癡也可以。

每當我想在家裡挑一部電影來看的時候，我太太一定會抱怨我總是只想選1960年前的電影。我喜歡來自各年代的電影，但是特別喜歡黃金年代，也就是1930年到1950年代之間的作品。

但問題就在這。

可以觀賞經典電影的管道很少，因此影迷們幾乎沒什麼選擇。Netflix有幾部經典電影可以看，但是大部分是過去25年來製作的電影。Amazon收藏不少經典電影，但是即使是Prime會員也要另外付費，才能看一些比較老的電影。Kanopy雖然是免費平台，收藏的影片數量也很可觀，但是只有在特定的公用圖書館才能使用，也會限制使用者觀賞影片的次數。

因此，4月推出的串流平台「標準頻道」（Criterion Channel）激起了我的好奇心。訂閱者每個月付11美金（約台幣345元），就可以觀賞1600多部來自標準頻道和Janus Films電影發行公司的作品。標準頻道有索尼影視娛樂（Sony Pictures）、華納兄弟（Warner Bros.）、派拉蒙影業（Paramount）、美高梅公司（MGM）、獅門娛樂（Lionsgate）、IFC影業等眾多電影公司的作品。標準頻道蒐藏的電影從默片、有聲片、好萊塢長短片、國際大片到獨立公司製作的電影都有，此外也有些商業片、藝術電影、訪談、名導演的個人推薦、短記錄片等等。

但到底標準頻道值不值得我們花這筆錢？我個人覺得值得。

標準頻道兼容所有瀏覽器，且Roku、Amazon的Fire TV、安卓TV還有Apple TV的使用者還可以享有兩周的免費試用期。標準頻道還在努力讓該服務，也兼容iOS和安卓系統的Chromecast。手機上的應用程式只能讓使用者觀看影片，但是不支援搜尋功能，使用者一定要到標準頻道的官方網站才能尋找特定的影片，是有些不方便。

標準頻道有個「所有影片」的區域，使用者可以按標題、類型、導演和國家來排序影片。舉例來說，你可以用排序的方式找到所有法蘭索瓦．楚浮（François Truffaut）導演在1950和1960年代拍攝的作品。

雖然標準頻道裡的電影還不多，但是只要和更多電影公司簽約，標準頻道可提供的影片一定會增加。

很多經典電影現在在標準頻道裡還看不到，例如大家熟悉的《北非諜影》（Casablanca）、《大國民》（Citizen Kane）和《熱情如火》（Some Like it Hot）。我很喜歡亞佛烈德．希區考克（Alfred Hitchcock）導演的作品，但是他的美國經典電影如《後窗》（Rear Window）、《迷魂記》（Vertigo）、《辣手摧花》（Shadow of a Doubt）在標準頻道裡都還看不到。不過標準頻道倒是收綠了不少希區考克1930年代的英國經典電影，例如《國防大機密》（The 39 Steps）、《擒兇記》（The Man Who Knew Too Much）和《怠工》（Sabotage）。

標準頻道還有一些非常吸引人的特殊功能。例如為了慶祝母親節，標準頻道特別選了一系列相關電影，該系列就稱為「媽咪的問題」（Mommy Issues）。入選該系列的電影包括瓊．克勞馥（Joan Crawford）演的《慾海情魔》（Mildred Pierce）、詹姆斯．賈格納（James Cagney）所演的《白熱》（White Heat）以及艾伯特．布魯克斯（Albert Brooks）所演的《母親》（Mother）。

標準頻道還有些精選影片可以配合著電影觀看。例如看完查理．卓別林（Charlie Chaplin）自導自演的《孤兒流浪記》（The Kid）後，我接著看了飾演片中孤兒的傑基．庫根（Jackie Coogan）和麗泰．格雷（Lita Grey，她也是卓別林的第二任妻子）以及該片的攝影師羅蘭．塔瑟（Rollie Totheroh）的訪談。你還可以找到一位卓別林專家的評論錄音檔，以及一部相關的紀錄片，告訴你以前默片是怎麼用手轉動搖桿來放映，還解釋了為什麼放映的速度會太快或太慢。

標準頻道把相關的電影分在同個類別，例如它有推出「哥倫比亞寫實電影」、「魯莽的冒險家」系列等等。每周它會輪流介紹不同的女性電影製作人，有經典電影的，也有現代電影的。周六白天它會介紹適合闔家觀賞的電影。

還有一個「與導演有約」的系列透過採訪影片和電影，向觀眾介紹不同的導演。「電影藝術觀察」系列則注重在執導、剪片、攝影及製作某部電影的過程，例如你可以知道希區考克的《海外特派員》（Foreign Correspondent）和楚浮的《射殺鋼琴師》（Shoot the Piano Player）是怎麼製作的。在「電影院的冒險」系列，你可以聽鼎鼎有名的比爾．哈德（Bill Hader）和蘇菲亞．柯波拉（Sofia Coppola）暢談他們所喜愛的電影。

標準頻道的電影畫質又更為它加分了，至少就我目前看過的電影畫質都很不錯，這點值得讚賞。

我訂閱的第一個月非常值得，我看了大部分我一直很想看的希區考克的英國經典電影。我也發現一些如比利．懷德（Billy Wilder）或弗里茨．朗（Fritz Lang）等名導的經典作品，標準頻道提供的服務也重燃了我對卓別林默片的喜愛。

希望標準頻道可以繼續收錄我所喜愛的作品。雖然它才剛推出，但已經有了不錯的起步，我也希望更多影迷可以享受它的服務。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航