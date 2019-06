愛看經典老片卻遍尋不著？「標準頻道」可能是你的新希望

文:LANCE WHITNEY

譯:彭于庭

自我揭露:我是一個超級電影迷,你要叫我電影癡也可以。

每當我想在家裡挑一部電影來看的時候,我太太一定會抱怨我總是只想選1960年前的電影。我喜歡來自各年代的電影,但是特別喜歡黃金年代,也就是1930年到1950年代之間的作品。

但問題就在這。

可以觀賞經典電影的管道很少,因此影迷們幾乎沒什麼選擇。Netflix有幾部經典電影可以看,但是大部分是過去25年來製作的電影。Amazon收藏不少經典電影,但是即使是Prime會員也要另外付費,才能看一些比較老的電影。Kanopy雖然是免費平台,收藏的影片數量也很可觀,但是只有在特定的公用圖書館才能使用,也會限制使用者觀賞影片的次數。

因此,4月推出的串流平台「標準頻道」(Criterion Channel)激起了我的好奇心。訂閱者每個月付11美金(約台幣345元),就可以觀賞1600多部來自標準頻道和Janus Films電影發行公司的作品。標準頻道有索尼影視娛樂(Sony Pictures)、華納兄弟(Warner Bros.)、派拉蒙影業(Paramount)、美高梅公司(MGM)、獅門娛樂(Lionsgate)、IFC影業等眾多電影公司的作品。標準頻道蒐藏的電影從默片、有聲片、好萊塢長短片、國際大片到獨立公司製作的電影都有,此外也有些商業片、藝術電影、訪談、名導演的個人推薦、短記錄片等等。

但到底標準頻道值不值得我們花這筆錢?我個人覺得值得。

標準頻道兼容所有瀏覽器,且Roku、Amazon的Fire TV、安卓TV還有Apple TV的使用者還可以享有兩周的免費試用期。標準頻道還在努力讓該服務,也兼容iOS和安卓系統的Chromecast。手機上的應用程式只能讓使用者觀看影片,但是不支援搜尋功能,使用者一定要到標準頻道的官方網站才能尋找特定的影片,是有些不方便。

標準頻道有個「所有影片」的區域,使用者可以按標題、類型、導演和國家來排序影片。舉例來說,你可以用排序的方式找到所有法蘭索瓦.楚浮(François Truffaut)導演在1950和1960年代拍攝的作品。

雖然標準頻道裡的電影還不多,但是只要和更多電影公司簽約,標準頻道可提供的影片一定會增加。

很多經典電影現在在標準頻道裡還看不到,例如大家熟悉的《北非諜影》(Casablanca)、《大國民》(Citizen Kane)和《熱情如火》(Some Like it Hot)。我很喜歡亞佛烈德.希區考克(Alfred Hitchcock)導演的作品,但是他的美國經典電影如《後窗》(Rear Window)、《迷魂記》(Vertigo)、《辣手摧花》(Shadow of a Doubt)在標準頻道裡都還看不到。不過標準頻道倒是收綠了不少希區考克1930年代的英國經典電影,例如《國防大機密》(The 39 Steps)、《擒兇記》(The Man Who Knew Too Much)和《怠工》(Sabotage)。

標準頻道還有一些非常吸引人的特殊功能。例如為了慶祝母親節,標準頻道特別選了一系列相關電影,該系列就稱為「媽咪的問題」(Mommy Issues)。入選該系列的電影包括瓊.克勞馥(Joan Crawford)演的《慾海情魔》(Mildred Pierce)、詹姆斯.賈格納(James Cagney)所演的《白熱》(White Heat)以及艾伯特.布魯克斯(Albert Brooks)所演的《母親》(Mother)。

標準頻道還有些精選影片可以配合著電影觀看。例如看完查理.卓別林(Charlie Chaplin)自導自演的《孤兒流浪記》(The Kid)後,我接著看了飾演片中孤兒的傑基.庫根(Jackie Coogan)和麗泰.格雷(Lita Grey,她也是卓別林的第二任妻子)以及該片的攝影師羅蘭.塔瑟(Rollie Totheroh)的訪談。你還可以找到一位卓別林專家的評論錄音檔,以及一部相關的紀錄片,告訴你以前默片是怎麼用手轉動搖桿來放映,還解釋了為什麼放映的速度會太快或太慢。

標準頻道把相關的電影分在同個類別,例如它有推出「哥倫比亞寫實電影」、「魯莽的冒險家」系列等等。每周它會輪流介紹不同的女性電影製作人,有經典電影的,也有現代電影的。周六白天它會介紹適合闔家觀賞的電影。

還有一個「與導演有約」的系列透過採訪影片和電影,向觀眾介紹不同的導演。「電影藝術觀察」系列則注重在執導、剪片、攝影及製作某部電影的過程,例如你可以知道希區考克的《海外特派員》(Foreign Correspondent)和楚浮的《射殺鋼琴師》(Shoot the Piano Player)是怎麼製作的。在「電影院的冒險」系列,你可以聽鼎鼎有名的比爾.哈德(Bill Hader)和蘇菲亞.柯波拉(Sofia Coppola)暢談他們所喜愛的電影。

標準頻道的電影畫質又更為它加分了,至少就我目前看過的電影畫質都很不錯,這點值得讚賞。

我訂閱的第一個月非常值得,我看了大部分我一直很想看的希區考克的英國經典電影。我也發現一些如比利.懷德(Billy Wilder)或弗里茨.朗(Fritz Lang)等名導的經典作品,標準頻道提供的服務也重燃了我對卓別林默片的喜愛。

希望標準頻道可以繼續收錄我所喜愛的作品。雖然它才剛推出,但已經有了不錯的起步,我也希望更多影迷可以享受它的服務。

© 2019 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航