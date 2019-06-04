英國專家三項「拯救地球」好習慣，在台灣同樣適用

文：Katherine Dunn

譯：Phyllia Hsu

少吃肉。騎單車。留意你的水電帳單。

如果你想知道該如何降低自己對氣候變遷的影響，不妨參考英國政府諮詢小組所準備的指南。它埋藏在一份關於如何讓英國在2050年之前達到「溫室氣體淨零排放」的報告書中。

這項全新的目標符合巴黎協議的規定——簽約國家必須訂下「可能範圍內的最高目標」，讓全球均溫較前工業化時代的升幅低於攝氏2度，並努力達到低於1.5度，藉此防止氣候變遷最糟糕的影響（不需要由我們再次提醒您這些影響到底會有多糟吧）發生。

目前全球均溫已較工業革命前高出1度，這份報告指出，依照其中涵蓋的商業、政策、消費行為面向採許行動，已經刻不容緩。

若英國政府通過「淨零排放（net zero）」的目標，這將會是所有大型工業化經濟體中最具野心的行動，且超越英國目前的規劃——在2050年前減少80%的碳排放量（以1990年的數字為基準）。委員會表示，新目標與當前的目標所需預算相同，是因為可再生能源技術進步，變得更加便宜、有效率。

「我們都清楚看到氣候正在發生變化，我們得嚴肅地作出回應」英國氣候變遷委員會主席約翰格莫（John Gummer），也以德本勛爵（Lord Deben）為人熟知，如此說道。「政府應該接受這項提議並即刻開始進行必要的改革」。

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一、注意你所吃的食物

清單中的第一項建議是什麼呢？就是改變你的飲食。

「淨零排放」需要全國減少20%的牛肉、羊肉及乳製品消耗量，這些是農業相關排放的最大宗。減少動物製產品不只意味著減少畜牧造成的溫室氣體排放，它更意味著還原耕地與沼澤地並重新開始種植樹木。

切記別止於肉品：所謂的「氣候飲食」同時代表了減少食物浪費、在飲食中增加耐寒穀類與豆類這些高營養價值且能夠抵抗氣候變遷的食物（諮詢小組提出的「氣候飲食」，有今年稍早於醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表的重要研究作為支持，這份研究告訴消費者要減少食用肉類、蛋及乳製品。） 不僅如此，這樣吃你還會變得更健康。

二、出門走走吧…用腳踏車

下一步：改變你的旅遊方式。

這代表在任何時刻都必須盡可能騎腳踏車或步行。「淨零排放」的目標十分艱難，計畫中不僅要讓大眾運輸更大規模地普及，還需要大量採用電動汽車並增加它所需的充電設施。報告書還提到，我們必須減少飛行。這真的很抱歉。但容我再次說明：這會使你變得更健康、呼吸更乾淨的空氣、生活也可能變得沒那麼緊繃。

三、調低你的暖氣

最後：按下你的遙控器。

差別就只是你需要穿上毛衣。委員會提到，消費者們必須降低水及暖氣的能源消耗，為了達到這一點，我們需要智慧電錶、更高效的幫浦，以及一次讓房子更節能、更有效達到熱絕緣的翻修。這麼做的好處是：一張更便宜的水電費帳單。

上述的總總作為，比只是禁用塑膠吸管或改喝杏仁奶難多了。在許多方面，它需要我們對自己的飲食、交通、及生活方式做根本性的重新思考。這些建議指出了一件事：我們必須在生活的每一個面向，都更有意識的保護環境與自我克制。

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不管你身在哪裡，都值得採用英國的做法

當然，建議就只是建議。這些建議需要被英國政府考慮，然而他們最近正被脫歐議題所束縛。

但事態緊急，氣候變遷委員會的評論與英格蘭銀行（Bank of England）上個月的說法不謀而合，後者呼籲國家必須立即對氣候變遷採取行動，並與其他30多家中央銀行聯合聲明，全球暖化將會對金融穩定度造成基本風險。

即便你沒有生活在英國，這份報告的說法還是值得一聽。

儘管英國在歷史上作為工業大國且是主要碳排放國家，但就像報告中說的，在減少溫室氣體排放上也取得了重大進展。根據國際能源署（International Energy Agency）的全球能源及二樣化碳狀況報告，在2018年，英國與能源有關的二氧化碳排放量達到連續六年下降，是1888年以來的最低點。這要歸功於可再生能源的增長，可再生能源的發電量現在佔了全英國的三分之一以上，燃煤則降低到5%。同年，美國的碳排放量增加了3%以上。

然而這些主要都歸功於政府及企業的努力推動，大眾並沒有付出太多，委員會如此報告。事實上，減碳背後的許多改變對消費者來說都是「看不見的」，而委員會認為，為了達到「淨零排放」，這種情況必須被改變，「若要成功達到目標，需要大眾的共同參與」委員會說。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航