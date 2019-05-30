莫迪的經濟表現毀譽參半，但他依然是印度改革的最大希望

文：Ian Bremmer

譯：曾勢喨

為了要在即將到來的大選中（原文發表於5月9日）繼續獲得執政權，印度總理莫迪（Narendra Modi）已經做出了許多不切實際的承諾以及令人擔憂的威脅。我們可以公平地說，莫迪煽動了人民對200萬印度穆斯林的敵意，而當恐怖分子在喀什米爾的爭議領土上殺掉了至少40名的印度準軍事部隊後，莫迪下令對巴基斯坦進行空襲，這個危險的舉動升高了情勢，增加了兩個核武國家戰爭的可能性。

他在經濟上的表現是毀譽參半的，雖然印度目前是世界大國中經濟成長率最高的，但是一月政府流出的數據顯示印度2017年的失業率達到了45年來的新高（莫迪政府拒絕透露該數據）。為了在本月的全國選舉中得到國會多數，莫迪和他所屬的印度人民黨（BJP）可能必須要找小黨共組聯合政府，而這會打亂他第二任期的計劃。

但是，印度依然需要改變，而莫迪仍是那個最有可能帶來改變的人。他已經成功地與中國、美國、日本改善關係，但他國內的發展計劃更是幫助了數十萬計的人改善了生計，提供了希望。莫迪過去五年來的執政，已經達成了許多成就。

首先，他確保了政府能有更多的可支配盈餘。藉由在2017年開徵商品及服務稅，莫迪簡化了聯邦以及州政府錯縱複雜的稅收系統，擴大了稅基並大量減少了貪腐所造成的稅收損失，這對一個各方面都有建設需求的國家來說是一個歷史性的成就。

莫迪已經在國家的看似無止盡的基礎建設上投入前所未有的巨資，道路、高速公路、公眾運輸、機場等基礎建設已大幅提升了印度長期的經濟潛能，而雖然尚未完成，但莫迪政府也開始將偏遠的村落帶入電力網，提升了經濟潛能、公共安全以及生活的品質。

印度人民黨帶領的政府也延續並拓展了生物識別系統的使用，收集了十億人民的虹膜掃描以及指紋，讓他們能夠證明身分並獲取政府的各項服務。政府也為三億從來沒有銀行戶頭的人民建立銀行帳戶，讓他們能有機會獲得信用貸款和政府的補助，這也讓他們進入正規的經濟體系，讓政府未來更能對他們的需求即時做出反應。印度政府表示，這些措施已經顯著的減少印度社會福利系統中浪費和貪腐的問題，讓國家能以更低廉的成本提供更好的服務。

健保改革能夠幫助五億的窮人更能夠負擔心臟病以及癌症的治療，一個叫烏吉瓦拉・優嘉娜（Ujjwala Yojana）的計劃已經幫助了許多鄉下婦人第一次能夠使用瓦斯來煮飯，史瓦區・巴拉特（Swachh Bharat）專案在全國建了數千萬個給人民使用，莫迪也承諾要讓印度成為再生能源的龍頭。這些計劃沒有一個已經大功告成，但他們都會讓印度大多數的人民能夠過上更安全、更健康、更有生產力與更繁榮的生活。

要為有13.4億人口、說著上百種不同方言並有著不同習慣與政治文化、有數十個全國與地方政黨競爭的國家帶來這樣程度的改變，需要付出些什麼？部分因為他改革的成果，部分因為他對巴基斯坦強硬的態度與對印度驕傲的訴求，莫迪現在比他五年前剛執政時更受歡迎了，而住在過去被恐怖攻擊過省份、尤其是巴基斯坦邊界附近省份的選民，更希望能有一個強而有力的總理來保護他們。

莫迪也因為缺乏有力的對手而獲利。反對派的印度國民大會黨的競選主軸是建立一個直接給予五億窮困人民現今的計劃，但這只是一個承諾，而很難成真，因為印度人民黨掌握了足夠的行政區來阻擋中央政府的提案，且莫迪政府實際上已經為人民帶來了許多福利。

莫迪擁有其他強人都有的支配性的本能和臉皮薄的性格，但他同時也有確切的政績，證明他能夠為印度帶來發展亟需的那些改革。

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