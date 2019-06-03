大學畢業即失業？美國大學生的十大熱門出路

文：Kaitlin Mulhere

譯：李宓

大學畢業季即將來臨，但對這些準校友來說，他們還得面對另一項挑戰：求職。

LinkedIn表示，每到五月，就開始進入大學畢業生的求職高峰。這群社會新鮮人會在夏天陸續找到工作，大多數畢業生在年底之前都會進入職場。事實上，自2012年經濟復甦、勞動市場緊縮，畢業生在畢業同年就找到工作的比例便穩定上升。數據顯示，有55%的2018畢業生在年底之前順利找到工作。

社會新鮮人都落腳何處呢？2019年LinkedIn的「畢業生求職指南」報告（ Grads’ Guide to Getting Hire ）指出，許多人選擇進入健康照護、金融服務、零售和資訊科技產業。報告也顯示，大約有50%的應屆畢業生會離開學校所在的城市，在他處另覓工作。

LinkedIn數據小組分析了將近100萬名來自美國，且宣稱自己在2017年5月至2018年5月間畢業的用戶，調查他們畢業後的職稱。最受社會新鮮人歡迎的工作平均起跳年薪約為31000至83000美金（約93萬到250萬台幣）。

兩點注意：以下職位根據LinkedIn自己的用戶，和LinkedIn網站上所刊登的職缺統計而成。可能有某些產業（如業務、行銷）本來就比較常使用這個平台。而薪資則以全國平均為基準，可能依地區偏高或偏低。

以下是2018年美國大學畢業生就職人數最多的10種工作，以及這些工作目前的入門職位職缺數量和平均年薪。

1. 軟體工程師

入門職位平均年薪：83000美金（約台幣250萬）

入門職位職缺數量：40000

LinkedIn表示，軟體工程師已經連續兩年成為大學畢業生最想從事的工作。除此之外，該份報告也指出，軟體工程師也是職缺數量最多，且入門職位平均薪資最高的工作。

2. 護理師

入門職位平均年薪：62400美金（約台幣187萬）

入門職位職缺數量：9000

健康照護產業預估是未來勞動市場成長最快的一支，尤其是精通新科技的人員，以及老年照護員。《Money》於去年 報導 ，護理師職缺在未來幾年估計會成長8%。

3. 業務員

入門職位平均年薪：31100美金（約台幣93萬）

入門職位職缺數量：7000

不同於近年來火紅的STEM（Science, technology, engineering, and mathematics，科學、科技、工程、數學）相關工作，業務員一直以來都是「第一份工作」排行榜的常勝軍。此外，也有人說這份工作能讓你在職場上獲得長遠的成功。Ideal.com（以人工智慧幫助業者招募員工的軟體公司）執行長索門．孟德（Somen Mondal）說 業務員是最棒的「第一份工作」 。歷史學家萊納．齊特曼（Rainer Zitelmann）在為自己的著作《有錢的菁英》（The Wealth Elite）做研究時，他發現許多億萬富翁、百萬富翁在成為富豪之前，都曾擔任業務員。

4. 教師

入門職位平均年薪：40000美金（約台幣120萬）

入門職位職缺數量：8000

儘管教師工作的挑戰和低薪被暴露在鎂光燈下，但教職仍吸引大量大學應屆畢業生。

5. 會計師

入門職位平均年薪：48000美金（約台幣144萬）

入門職位職缺數量：2000

LinkedIn資料顯示，美國雇用最多大學應屆畢業生的前五大公司，包含了三大會計事務所：安永（EY）、資誠（PwC）、勤業眾信（Deloitte）。

6. 產品經理

入門職位平均年薪：57500美金（約台幣172.5萬）

入門職位職缺數量：22000

許多產業都有產品經理，而且無論從哪個角度來看，這都不是一個新興的職位。近年來，市場對具備技能知識的專案管理人員需求增加，產品經理的職缺也跟著增加。求職網「Indeed.com」將商業產品經理列為2018年最棒的工作。

7. 行政助理

入門職位平均年薪：35400美金（約台幣106萬）

入門職位職缺數量：17000

這或許是應屆畢業生第一份工作很好的選擇，但考慮到當前的勞動市場趨勢，行政助理可能不適合作為長期的職涯目標。美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）估計，祕書和行政助理的勞動市場會在2026年以前，縮減5%。

8. 專案執行

入門職位平均年薪：55000美金（約台幣165萬）

入門職位職缺數量：10000

專案執行多半和榜上另外兩種職位密切合作：業務代表、專案經理。

9. 財務分析

入門職位平均年薪：59300美金（約台幣178萬）

入門職位職缺數量：4000

財務分析師通常畢業於經濟系、金融系或統計系，但會計系、數學系畢業生也可能在銀行或金融公司的面試當中脫穎而出。

10. 專案經理

入門職位平均年薪：52900美金（約台幣159萬）

入門職位職缺數量：8000

就像排行榜上的某些職位一樣，專案經理也因為出現在各行各業，而使得從業人數大增。但這個職位最常出現在廣告業、行銷業、業務和金融業。

© 2019 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航