真的能獲利嗎？三位分析師如何看待Uber的IPO

文：DANIELLE ABRIL

譯：劉松宏

令人期待已久的優步（Uber）首次公開募股，讓分析師們反覆琢磨著一個懸而未決的大問題：優步真的握有能夠獲利的實質辦法嗎？

這家線上叫車服務公司的股票於週五（5月10日）上市，正好撞上一波科技新貴的股票同時上市，其中還包括約兩個月前的競爭對手Lyft。

優步在其首次公開募股準備階段透露的財務細節，證實了許多人的猜想：優步將在線上叫車市場中占據主導地位。但該公司的股票是否為好的投資標的，仍有待討論。

優步表示，雖然該公司在2018年創造了113億美元的營收，總額卻虧損了18.5億美元，這還是不包含出售東南亞和俄羅斯部分業務後的結果。與此同時，該公司的轉化率（take rate）──抑或是公司留存而非給與司機們的車資比例（或是公司與司機們於車資分配的百分比）──也在下降。

可能的原因？諸如其他的附加服務，像UberPool多人拼車服務、提供給司機和餐廳的促銷，以及給予乘客的折扣等等都可能推了一把，而且該公司乘車共享和食物配送服務的成長率也開始減緩。

從好的方面來看，優步在2018年底每個月擁有9100萬名活躍的消費者使用其叫車、食品配送和物流服務。該公司也表示擁有390萬名司機，並於全球700多個城市中提供服務。優步可以隨時動用該網絡來發展其他業務。優食（Uber Eats）正是這些副業中最大的一項服務，其2018年的收入高達14.6億美元，使優食成為美國三大餐飲配送服務公司之一。

總而言之，分析師表示優步是一間值得觀望的公司，以下是更多細節。

D.A. Davidson的分析師──湯姆．懷特（Tom White）

雖然優步的確是線上叫車服務業界的領頭羊，但與其乘車服務和優食訂單相關的「急劇」收入成長變緩一事，正在損傷該公司的近期業績。此外，優步為了與其他同業競爭並擴大規模，還降低了自家的轉化率，使得每筆交易的公司獲利更為減少。

懷特於5月1日對該公司的初次分析中給予中性評價，並表示：「我們知道這些企業需要一點時間來創造利潤，但Lyft的走勢並沒有像優步一樣如此惡化。」

但是懷特也表示優步可能終會轉虧為盈，並證明自己長遠來看將是一項有利可圖的投資。然而他也補充道：「優步近期的發展軌跡和核心平台預測非常糟糕。但我們必須承認某些投資者可能還是願意持有股票。」因為從長遠來看，優步最終可能還是會產生可觀的利潤。

韋德布希（Wedbush Securities）證券公司分析師──丹尼爾．艾夫斯（Daniel Ives）

艾夫斯表示優步的發展軌跡與臉書（Facebook）及亞馬遜（Amazon）等公司的早期發展相似。

艾夫斯說道：「優步已經建立了一個無可匹敵的平台，讓他們成為過去20年鮮少公司中能找到自己定位的公司。」他對該公司的分析中以「適合伺機買進」破題。

艾夫斯表示該公司已經變成一頭「三頭怪物」，既能主導線上叫車服務產業，還能在食物配送和物流系統上進行競爭。雖然優步與其競爭對手相比佔了上風，但他表示優步是否能長期成功將取決於其策略執行的能力。

艾夫斯說道：「短期內，優步是否能獲利還未明朗，最好的情況是在未來5、6年內實現盈利，但這項目標是否能夠成真，對於投資者來說將是一個大問號。」

傑富瑞公司（Jefferies）分析師──布蘭特．希爾（Brent Thill）

在首次公開募股的展示中，優步將自己比喻成亞馬遜，其為零售業中幾乎包辦所有商品的全方位商店。希爾表示這個說法「並不誇張」。

希爾表示優步目前擁有許多觸角，將會持續挑戰未來飛行機器和自動駕駛汽車的極限──並且不惜一切成本。優步單單在研發自動駕駛汽車方面就花費了4.57億美元，使Lyft的3億美元研發預算相形見絀。

希爾說道自動駕駛汽車這項產業，對於優步或Lyft來說都還未成熟，儘管優步是該產業的領頭羊。

希爾說道：「我們現在相信自動駕駛汽車市場將會由這兩家公司雙頭壟斷，而最近的壓力將取決於谷歌旗下的Waymo會不會也來參一腳。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航