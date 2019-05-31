為什麼封鎖8chan等仇恨網站，只會讓它們更加蓬勃發展？

文：Alex Krasodomski-Jones

譯：許睿洋

如同三月份在紐西蘭兩處清真寺槍殺50名信徒的兇手，4月27日於加州波威鎮（Poway）猶太教堂奪走一條人命的槍手，先前也曾在匿名貼圖討論區8chan（此討論區以暴力極端主義而聞名）透露自己的殺意。在這些謀殺與槍擊事件之後，要求封鎖這些「仇恨網站」的聲音甚囂塵上。

若干澳洲ISP業者在紐西蘭基督城（Christchurch）槍擊案後立即封鎖了8chan，還有人提出各種相關建議，例如停止臉書等網站連結到這些地方、要求審查或讓這些網站立即下架。然而，儘管上述作為能在短期內防止槍擊影片的散播，但它們最終卻可能會助長造成悲劇事件的意識形態。

若是封鎖這些平台，長期下來只會讓使用者認為，社會主流完全無法面對棘手的仇恨網站。舉例而言，8chan已經因散播極端的血腥事件、騷擾活動和做為仇恨溫床等原因而遭到譴責。該網站上的部份內容在有些國家涉及違法，許多使用者更會在關於遊戲、健康和動漫的討論中透露出鼓勵以「反猶太」或「恐伊斯蘭」暴力行動，甚至以此為樂。

8chan的用戶對於其聲名狼藉以及為何所有的建制派對其無法容忍都心知肚明，包含了極具冒犯性的笑話和極端政治傾向等，許多內容本身就是設計來震驚和嘲笑被害者的。基督城和波威鎮槍擊事件的槍手，在事情發生前都曾在8chan發表「宣言」，文中充斥著圈內人才會懂的笑話、挑釁言論和各種東拉西扯的話語，而兩者的目的就是要暗示社群內的同溫層，並誤導完全不知情、受到百般驚嚇的記者。這是一個經過精心策畫的刺激行為：網民對於8chan的搜尋興趣在基督城槍擊案後有所激增，無疑是因為許多新聞在案發後，都報導了關於它的內容。

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同時，試圖打擊仇恨網站就像在玩一場永無止盡的「打地鼠」遊戲。8chan設立時就是以「言論自由友善」為號召以替代4chan，這個網站在知名討論網站Reddit關閉若干具爭議性的討論區後而更加壯大。至於伊斯蘭國的宣傳活動，儘管各國政府、社群媒體公司與安全單位已向其施壓多年，但仍然難以追本溯源，而它顯然也能觸及足夠的人群，並煽動其希望造成的傷害。另外，許多源自於8chan等網站的極右派言論早已散布各處——包括YouTube、臉書、推特、谷歌等最大型的線上平台——以及數以千計的線上留言板和代管平台。8chan或許是最糟的，但絕不是唯一的。

聚焦於消除仇恨內容這種短視的作法忽略了一件事，那就是，是整個社群，而非內容本身導致了如此的激進傾向。

這些網站上充斥著他們自己的崇拜偶像、語言和文化。基督城槍擊案的槍手和2011年於挪威奪走77條人命的恐怖份子在8chan上都被封上「聖人」的稱號。最重要的是，這些網站給了那些想要成為殺手的人渴望的陪伴、認同和一群能為他感到欽佩的觀眾。正是這種對於歸屬感的渴望才更加值得我們的關注。

僅有少數平台能將龐大的成本投入隱藏仇恨言論所需要的技術與人力，例如建立一套能有效偵測極端宣傳的演算法、以倍數成長的方式雇用更多評斷員，更快速地移除仇恨內容；精心審核各平台間轉文的內容差異，僅留下能在其他地方搜尋到的部分。但對於8chan這種小型論壇而言，要做這些事根本不可能。

如果網路公司能更快速的撤下更多內容，或許就不會有那麼多人無意間看見帶有極端主義色彩的影片或文章。但長期而言，政府必須致力於了解這些極端主義社群為何以及如何能在網路場域中蓬勃發展，同時也須明白他們的使用者在遭到打擊後如何死灰復燃。

我們要從8chan這樣的網站學習的事情還太多了，因為除了暴力極端主義之外，這些論壇過去十年來仍然是網路上促使文化與政治革新最具創新和影響力的驅動力量。試圖扼殺它們，只會讓其中最邪惡的元素看起來更引人入勝。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航