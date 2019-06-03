女性會冷、男性會熱，為什麼你該認真看待辦公室的「空調」之爭？

文：Jamie Ducharme

譯：李宓

辦公室空調溫度設定一直是人們熱議的話題，而如今又出現了新的數據資料，但結論可能依然難產。

辦公室空調應該設定在幾度？這個問題通常會讓公司以性別為界分成兩派。女性出於生理和社會因素，多半喜歡較溫暖的工作環境。在靜止的狀態下，男性消耗的能量比女性多，因此體溫通常比較高。而女性因為身體核心溫度較高，所以對冷空氣更敏感。此外，有些公司要求男性穿西裝或外套上班，但若天氣較熱，女性則可選擇穿著裙裝。

這些不同點燃了美國各地辦公室的空調溫度之爭，2015年的一份研究報告，讓情勢來到最高點。研究發現，大多數辦公室的空調都以男性的「熱舒適模型」為基準，這也引發了後續一連串關於空調系統性別歧視的文章。辛西亞．尼克森（Cynthia Nixon）去年競選紐約州州長時，和她的團隊再度開啟這個話題，直指男性偏好的極低室溫分明就是「性別歧視」。

發表在《PLOS One》期刊的一項新研究又加以搧風點火。研究指出，女性在較溫暖的環境下，認知表現比較好，而男性在較寒冷的環境下，表現較突出。

研究的共同作者，也就是柏林社會學中心（Berlin Social Science Center）倫理與行為經濟學研究員安格妮．卡亞克特（Agne Kajackaite）說：「目前已經有許多證據顯示女性偏好較高的溫度，也有許多文章指出，辦公室空調溫度是性別歧視。這讓我們不禁好奇，這是真有其事，或者只是安慰之詞？」

為了找出答案，研究員招募了將近550名德國大學生，並把學生分組，請他們完成幾項認知作業：二位數加法、敘述性題目，以及從散落的10個字母中拼出單字。而學生所在的室溫從攝氏16.19－32.57度不等。

研究發現，女性在較高溫的環境下，數學和拼字測驗的表現都比較好，男性則恰好相反。只不過影響並不大，每升高攝氏1度，女性在數學測驗的答對題數就增加1.75％，拼字測驗的答對題數則會增加1％。男性的答對題數則都會降低0.6％。（溫度對敘述性題目似乎沒有影響）。儘管如此，卡亞克特表示這樣的不同還是很重要，尤其因為兩性對溫度的偏好差異通常不止1度而已。

卡亞克特還說，沒錯，研究是不能保證每一位女性在高溫下的表現都比較好，也不代表男性在冷氣隆隆作響的環境就一定比較能幹（像她自己就比較喜歡低溫）。但研究結果說明了，我們應當認真看待這場空調溫度的辯論。

她說：「在低溫環境下，男女在數學測驗的表現差異非常巨大，但隨著溫度上升，女性表現得越來越好、越來越好，等溫度升到某個程度，男女的表現就沒有不同。」

不過，我們還需要更多研究。研究員還沒找到溫度對女性表現影響的上限，卡亞克特說，這很可能是因為實驗的時間很短，來不及讓受試者太不舒服。她建議未來的實驗時間應該拉長，並且應招募不同年齡、背景的受試者。

儘管目前的研究結果還不足以改變公司政策，但卡亞克特說，人人都應該多注意自己在什麼樣的環境下工作、學習最舒適。

她說：「溫度不只影響舒適度，還會影響人們的日常表現。如果你在辦公室需要穿5件毛衣，或不穿毛衣才會舒服，這很可能也會影響你的工作表現，所以你最好認真看待。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航