挾民意強勢連任，莫迪會如何推動印度大改革？

文：Alyssa Ayres

譯：曾勢喨

印度總理莫迪（Narendra Modi）剛為印度人民黨贏得了史無前例的第二個五年任期，且在國會中獨自擁有過半的席次。他2014年時競選的口號就是承諾要帶來經濟成長、創造就業，並專注於擴大對商業友善的服務以吸引製造業與外資來印度。

莫迪得到第二任期，部分人認為代表著大膽的經濟改革會繼續進行，但也有部分人認為根據他最近的政策，莫迪政府可能會加強經濟發展的計劃來取代強硬的改革，也會在經濟問題上採取更加國族主義的方案。在印度與美國貿易議題的歧見不斷升高的情況下，未來經濟發展之路可能會更加的顛簸。

莫迪會不會做出那些困難的抉擇？

因為他親商的態度以及像公路巡迴演出一般的推銷，莫迪在美國產業界型塑了改革者的形象。在他執政的首三年中，他在許多領域中提升了外國直接投資的限額、減少了石油的補貼、減少了繁文縟節、通過了破產法，還通過了憲法修正案以整合印度的一級行政區成為共同市場。這些都是顯著的改革，但更強硬而能促進印度經濟的改革，如改革繁雜的《徵地與勞動法》（land acquisition and labor laws）以促進製造業，則因為缺乏如同上一任期中的支持而繼續延宕。

但這些政治上相當難以通過的改革，才正是印度經濟需要的改革。印度經濟成長速度不足以創造足夠的工作機會給他們龐大的青年勞動力，失業率已達45年來的新高，近年來，莫迪政府已經開始從政治上有爭議性的改革轉向專注於發展相關的計劃（如建置馬桶、房屋、基礎建設）和福利計劃，如世界最大的健康保險方案。這些計劃對於印度人民的生活品質非常重要，但卻沒有辦法解決宏觀上印度政策改革的問題。

除此之外，雖然印度的經濟自1991年經濟改革開始已逐步開放，莫迪政府卻在過去兩年在貿易上反其道而行，反而提高了某些商品的關稅，而資料在地化的爭議與對電子商務空間新的管制，也都說明了莫迪政府未來對於數位經濟會採取更為國族主義的處理方式。

與美國愛恨交織的貿易關係

同時，數十年來一直令人擔憂的美印經濟對話（U.S.-India economic dialogue），現在更是處於一個低谷。在一堆乏味的議題下，一長串的雙邊互相的投訴有待解決，但大部分是有關美國對於印度市場的投訴。有些是我們較熟悉的議題，如智慧財產權與專利的保護、關稅與外國直接投資的限額，有些則較為艱澀，如醫療用支架的價格上限、乳製品的認證，確保牛吃的飼料中不含印度人從來不吃的牛肉等。這些議題都相當難以解決，所以雖然貿易談判們代表嘗試去達成共識，但印度卻已經避免不談這些議題很久了。

川普（Donald Trump）的態度則讓美印雙邊未解的貿易與經濟問題更添了幾樁，使整體氛圍更加嚴峻。美印雙邊的貿易逆差在2018年是220億美元左右，比2017減少了7％，但川普仍希望減少更多貿易逆差，所以在對話中對印度發出了一項新的投訴。

在一個無關的全球瞭望報告中，川普政府指出鋼鐵與鋁的進口會對國家安全造成威脅，所以分別課了25％和10％的稅，這影響到了印度鋼鐵與鋁的出口。對此，印度列出了一份報復性的關稅清單，但有鑑於目前美印暫時還在談判中，因此印度尚未對這份清單的商品祭出更高額的關稅。

三月，川普政府發出一項通知，表示美國想要將印度從普遍性優惠關稅措施（Generalized System of Preferences）的夥伴中除名，因為印度不能「讓美國企業同等且合理的進入市場。」這個60天的強制通知已經到期，所以印度現在隨時可能被從計畫中除名。

對於自由化的期待已緩和

回到印度大選對莫迪的肯定來說，要說印度選民給了莫迪一種對於改革的激勵，實際上卻不一定是如此。印度選民是否希望莫迪與印度人民黨繼續推動更多的貿易自由化措施仍不明朗，選民的支持可能是基於對與此不相關的國家安全、印度民族主義，或莫迪是一個不貪腐而致力追求發展的強人一事的偏好，他們對「改革」的認知也有可能是建立在莫迪政府所推動的改善人民生活品質的計畫，而非真正的改革上。

我們也有可能看到獲得新任期的莫迪政府旋風式的開始處理市場准入的問題，更加推動經濟自由化以發展經濟，這是有可能的，但同樣有可能的是一個繼續專注於基礎建設、衛生設施以及其他發展計畫的道路，這可以持續發展經濟，但卻不一定能解決美印雙邊的投資與貿易問題。

換句話說，民意期待且授權印度政府去改善生活品質，並不一定代表他們期待且授權他們去更加開放市場。這是一個重要的差異，因為國際的期待會預設印度人民是想要後者。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航