臉書、Kik有望為新聞業建立新的營收模式

文：JEFF JOHN ROBERTS

譯：曾維宏

對許多讀者來說，花25分或1塊錢美金閱讀一篇網路文章並不容易──這不僅使得許多愛閱讀的消費者充滿挫折，長期以來也重重打擊媒體業。

如今這項問題終於有了突破性解法，臉書、Kik等網路巨擘紛紛推出全新科技，有望為新聞業建立新的營收模式，並讓消費者願意花錢閱讀一則則故事。

在我們解釋臉書如何解決這項所謂的「微支付」問題前，你或許不知道這項議題其實早在網路誕生以來便一直存在。根據今年（2019年）《WIRED》的報導指出（諷刺的是，那也是一篇付費文章），在網際網絡的早期時代便已出現類似的付費方式，當時人們甚至創造出了「402需付費」這樣的代碼，與「404網頁不存在」有著異曲同工之妙。而這一「402」錯誤碼如今仍持續保留，以便未來派上用場。

我的同事John Patrick Pullen便在2010年的《Fortune》雜誌中刊登了一篇闡述微支付議題的文章，質疑網路媒體並無法複製線上遊戲產業的模式，讓消費者願意掏出錢包購買各式各樣的虛擬寶物。將近10年前的當時，人們依舊還沒有簡單方便的付費管道以購買一次性網路文章。

為媒體業寫作超過10年的作家Mathew Ingram表示，早期微型支付的問題在於當時有太多中年族群，使得該產業錯過一個絕佳的黃金時期。在《Fortune》的一篇專訪中Ingram提到，媒體公司不喜歡相互合作，因此當時無法建立一個共同準則，以供應消費者在不同網站上進行支付。

不過事情在這幾年間有了變化，最顯著的改變便是區塊鏈，它使人們能以數位貨幣簡單消費、輕鬆追蹤款項。其中最著名的是Bitcoin，但因為許多原因，它仍無法全面解決線上支付的問題。

故事回到臉書身上，這家社交媒體企業正大光明地展開屬於它自己的區塊鏈計：Project Libra，並會發明一套有可能取名為Facebook Coin的新貨幣。臉書對於該貨幣的發放方式不願透漏太多，但假使能讓消費者一開始取得一小筆金額的貨幣，隨著購買或完成如觀看廣告等更多任務來賺取更多，也並不是一件壞事（雖然聽起來很像影集《黑鏡》的情節。）

假使事實正是如此，那麼透過發放消費者能輕鬆支付的貨幣、並提供線上出版業者簡易模式以獲得收益，便能真正解決微型支付的問題。依務實層面來看，那些現存令人不快的支付頁面，往後便能提供給消費者兩種選擇：信用卡、一次性閱讀支付。於此同時，這些網站可透過調整價格的方式，培養偶爾為之的顧客成為忠實訂閱者。

臉書拒絕回應本篇文章，但Kik近期為其數百萬使用者發表了自己的區塊鏈貨幣。擔任CEO的Ted Livingston表示，講Kik的貨幣用於微型支付並非可能性的問題，而是時間的問題。

這也就表示在不久後的將來，消費者可以以一定金額的線上貨幣購買文章、影片甚至詩作等創作性作品。

另一方面，對於媒體業來說也需要謹慎看待。之前臉書便曾對各大公司開出空頭支票，最後卻未能替各家業者達成穩定的廣告營收。然而對一個沒有穩定訂閱習慣的讀者來說，若是在強而有力的獎勵制度的前提下，這樣的付費牆未必是個毫無收益的模式，畢竟聊勝於無。

Ingram也表示，他並不確定新聞業的區塊鏈支付是否能維持下去，因為總是會有其他家業者能提供免費文章，而人們通常會因為心理作用而比較不願意付費閱讀。

「有些人曾告訴我，微型支付會是具有潛力的一種做法，但並不會有實現的一天。」Ingram表示，「不過我倒希望證明他當時說錯了。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航