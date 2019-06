汽水稅奏效？美國最新研究：含糖飲料銷量少了近四成

文:Jamie Ducharme

譯:曾勢喨

《美國醫學會雜誌》一份新的研究指出對汽水課稅真的可以讓減少人們的購買量,進而潛在地增進了公眾的健康。

對汽水和其他垃圾食物課稅能夠減低不良飲食習慣引起的慢性病,如肥胖、第2型糖尿病、癌症、心臟病等發生的機率,這是一種經常被提出,為了讓美國人能過上更健康生活的解方。雖然美國人已經比以前攝取較少汽水,但是汽水仍是許多美國人攝取糖分與空卡洛里的主要來源,估計導致每年25000人早死。

但是國會議員以及健康專家仍在爭論到底對汽水和其他含糖飲料,諸如果汁、能量飲料等課稅,究竟是不是好的政策。在已經實施汽水稅的地方如加州的柏克萊以及墨西哥的研究顯示,這樣的稅確實可以減低含糖飲料的銷量,但反對方則指出這樣的稅不能替代公眾健康教育的重要性,也不能解決飲料公司針對低收入者提供低廉價格的含糖飲料的不公問題。飲料公司,不意外的,也是一個擁有相當大聲量的利益團體,他們的影響力大到讓加州這個首創汽水稅的地區的議員,居然立法禁止未來再課徵相關的稅。

《美國醫學會雜誌》新的研究分析了費城的新稅制,他們自2017年1月起對每盎司的糖課徵1.5美元的稅,也對使用人工代糖的飲料課稅。稅制實施一年後,研究人員發現含糖飲料的銷量比前一年下降了38%,也就是費城人少買了接近10億盎司的含糖飲料。

研究的作者之一,賓州大學佩雷爾曼醫學院(Perelman School of Medicine at University of Pennsylvania)醫療倫理與健康政策專業的助理教授克里斯汀娜.羅伯托(Christina Roberto)則表示,這個政策對於費城,這個全美前十大城中最窮、也最被諸多大眾健康問題所困擾的城市來說,是特別有意義的。

「過去數十年來,我們在對抗第2型糖尿病等慢性病的戰爭中一直節節敗退,事實就是,對於含糖飲料的過量攝取會讓我們生病,而這樣的情形卻很廣泛。」羅伯托說,「這個汽水-含糖飲料稅,對我來說,是對解決這樣的問題提供了希望。」

為了這個研究,羅伯托與她的同事調查了課稅以前與以後,291家連鎖商店的含糖飲料價錢與銷量的改變,他們使用巴爾的摩(Baltimore),一個人口上相似但沒有汽水稅的城市當作控制組,並同時觀察費城周圍沒有實施汽水稅的區域的飲料銷量。

羅伯托表示,汽水稅實施的一年後,含糖飲料在費城的銷量下降了超過50%,但是在周邊區域的銷量卻上升了,這代表一些費城的消費者跑去了周邊的城市買汽水,根據這樣的推測,該研究推測費城真實的銷量應該減少了38%。巴爾的摩與美國整體的汽水銷量在這一年間都下降了,但遠不及費城明顯,具體來說,巴爾的摩的銷量大概減少了1330萬盎司,但費城卻減少了10億盎司。

資料顯示的強烈相關性讓羅伯托稱汽水稅的好處是「不用大腦就知道的」(a no-brainer),不只是因為它可以讓人們少喝一點含糖飲料,而且也是因為它產生的收益可以讓城市進行更多有益人民的專案(例如在費城的教育與基礎建設),並同時幫人們省一點錢。

「我們的資料顯示人們並不會轉而購買其它沒被課稅的飲料,這代表人們可以省下一些錢並拿去花在其他地方。」羅伯托解釋。

羅伯托認為,這個結果也顯示對汽水和其他垃圾食物課稅並不會有所謂的倫理問題,而且雖然汽水稅對於低收入人民的衝擊遠比其他人多,但他們更會從中獲利。

「相對於倫理考量的觀點是現在我們的社會中,第2型糖尿病等慢性病是不成比例地影響著低收入人民的,所以一部分我們這樣做的原因就是幫助人們去做對他們更健康的選擇,讓他們能夠活得更久。」羅伯托說。

為了達成這樣的目標,羅伯托說她也支持對其他的垃圾食物課稅,「如果我們把這樣的稅拓展到其他我們已經知道不健康的食物上,這會對公眾健康有更大的幫助。」

