Google受歐洲反壟斷調查打擊，可能對自家汽車事業造成麻煩

文：DAVID MEYER

譯：劉松宏

谷歌近期受到歐洲另一項反壟斷調查案的打擊，但這次與該公司「壟斷智慧型手機搜尋系統和作業系統市場」的老生常談投訴無關──這次實際上是與歐洲最大的公營事業Enel之間的衝突，而這件事可能會對谷歌的汽車事業造成麻煩。

谷歌在過去約4年左右的時間裡，一直在與蘋果公司爭奪新型汽車儀表板市場的控制權。谷歌正在開發一款稱為Android Automotive的全功能汽車操作系統，但目前的可用方案是一款稱為Android Auto的應用程式，可以將用戶手機上的內容投射到儀表板上，因此用戶就可以在行駛期間使用應用程式。

而義大利的電力能源巨頭Enel及其電動汽車部門Enel X，正在推出一套電動汽車充電站網路。該公司設計一個稱為Enel X Recharge的應用程式，可以幫助用戶輕鬆找到充電站。

然而Enel面臨一個問題：谷歌不願意將Enel X Recharge整合到Android Auto系統中，這意味著用戶在駕駛汽車時無法使用該應用程式來找尋充電站──就像你想這麼做但行不通一樣。那麼安卓手機用戶開車時該如何找到充電站呢？必須改用谷歌地圖（Google Maps）。

拂曉出擊

Enel在2月時向義大利反壟斷機構投訴，該監管機構於週五（5月17日）宣布開啟一項初步調查。該機構表示已派出官員與執法人員一起對「相關公司」進行調查。而該機構尚未回覆《財星雜誌》所詢問的谷歌受調查人員名單。

為什麼這算是一件反壟斷議題？官方表示，因為谷歌在智慧型手機作業系統的市場中佔據了主導地位──義大利約有四分之三的行動裝置使用谷歌的作業系統。

如果谷歌拒絕將Enel的應用程序整合到Android Auto中，那對Enel來說是一次巨大的打擊，因為Enel本來計畫讓所有人都能使用自家的應用程式，但現在只能侷限給iPhone手機的用戶使用，只佔了義大利市場的四分之一。蘋果手機也發展出一款連接到汽車儀表板的類似系統──CarPlay，Enel也有設計IOS相關的X Recharge應用程式。

在一份聲明中，與谷歌對立的監管機構，表示谷歌意圖阻止Enel X Recharge進入Android Auto中，可能是為了「捍衛和強化谷歌地圖的商業模式」，該應用程式為谷歌用戶提供眾多服務，並為谷歌提供大量用戶活動的寶貴數據。

行車安全性方面的爭執

在有關谷歌調查案的官方文件中，指出谷歌拒絕整合Enel的應用程式是出於安全性的考量。Enel聲稱自家設計的應用程式可以使用語音控制，與Google自家的規格相符。該美國公司似乎曾告訴Enel可以將其充電站的資訊與谷歌地圖結合，但這仍然意味著將會是由谷歌獲得來自駕駛用戶的所有豐富數據，而不是Enel──無論如何，谷歌地圖已能顯示出所有Enel充電站的位置。

這起調查案可能持續長達一年，這對谷歌來說是件大麻煩。畢竟，進軍汽車產業與谷歌的其他商業活動一樣，都是以數據為主要優勢。如果競爭對手發現谷歌利用其智慧型手機市場的主導地位來將其他公司擠出汽車儀表板產業，谷歌可能會受到罰款處分，更重要的是，谷歌將無法收割這個嶄新市場的所有好處。

谷歌發言人表示：「Android Auto的設計考慮了行車安全性，可以將干擾降至最低，確保用戶在行車時可以安全地使用應用程式。我們正仔細審核相關投訴，並期待與對方合作共同消除疑慮。」

由於該案件仍在處理階段，Enel拒絕就此言論發表聲明。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航