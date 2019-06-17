德國內政部支持Alexa、Siri等虛擬助理成為呈堂證供

文：DAVID MEYER

譯：彭于庭

Amazon Echo這種智慧居家裝置，或是Alexa和Apple Siri等虛擬助理，都可以透露出使用者的許多訊息，例如他們是否在家、他們喜歡什麼，還可能透露他們說了什麼，這也難怪這些裝置的潛藏功能吸引了刑事調查人員的注意。

不過這個議題造成了德國兩個政府部門的衝突：相當於美國國土安全部的德國內政部，以及負責監督其他部門是否違反憲法的司法部。

據RND新聞機構週三（6月5日）報導，聯邦內政部打算要支持什勒斯維希－霍爾斯坦邦（Schleswig-Holstein）的提案，通過之後將來這些智慧裝置和虛擬助理將成為呈堂證供，這個提案的目的是為調查人員提供重大犯罪或恐怖攻擊的資料。

內政部發言人對《金融時報》（Financial Times）表示：「我們認為這些數位痕跡已經越來越重要了。數位痕跡指的是來自連線裝置的資料，例如智慧冰箱或智慧喇叭等的聲控裝置。」

違憲？

但是顯然司法部不同意這項提議。司法部的國務秘書格爾德．比倫（Gerd Billen）表示：「執法要與時俱進，但是仍必須保護個人私密空間，還要考量到被告的自由，不能把他們當犯人。所有的科技都必須符合規範，不能毫無限制的使用。」

《萊茵郵報》（Rheinische Post）也引述了北萊茵－威斯伐倫邦（North Rhine-Westphalia）的資料保護機構發言人的一段話，表示每個人在家中都享有隱私權，因此科技監聽屬「違憲」的行為。他指出：「這些智慧型住宅裡的智慧裝置不只是聽聲音，現在還能蒐集大量關於人類行為、生活型態的資訊，加上其他資訊後再加以分析。」

不是只有德國遇到這個問題，去年11月，美國新罕布夏州（New Hampshire）的法官要求Amazon交出Echo的錄音以便調查人員調查一件雙殺案，但是有些Echo收到和記錄到的聲音不是很清楚。

Echo這種裝置通常只會在人們說出喚醒詞的時候才開始錄音，以Amazon Echo來說，喚醒辭就是「Alexa」。Amazon近期提交了一個新系統的專利申請，這個新系統可以持續錄音，直到聽到喚醒詞才結束錄音，而不是聽到喚醒詞才開始錄音。不過這個系統只會儲存10到30秒的音檔，之後也會把音檔刪除，而且這個系統還在申請專利中，沒有正式發行。

不過這些智慧可能隨時會被啟動，例如去（2018）年Echo在沒有使用者發出指令的狀況下，意外錄下使用者跟其他人的談話內容，並且將音檔傳送給他的同事。

Amazon發言人對《金融時報》表示：「若沒有合法、具約束力的指令，我們不會把客戶的資料交給法院。如果要求不合理或是太廣泛，我們就不會配合。」

誰在聽這些錄音？

今年（2019年）4月，德國的消費者保護監管機構也呼籲Alexa使用者要關掉一個功能，否則Amazon員工就可以聽到使用者和虛擬助理之間的對話，並用這個功能來優化系統。

德國內政部長之前曾說過要監聽智慧型住宅以及智慧汽車，在使用者不知道的情況下蒐集使用者的資料來幫助司法調查人員。RND周三還報導了德國聯邦內政眾部長，正在考慮使用智慧汽車所蒐集到的資訊。

有趣的是，該報導還指出部長們還希望5G網路上路後，不會影響調查人員竊聽民眾的對話資料。行動通訊的規範應該要減少監聽的發生，不過近期報導出來的技術缺陷好像反而讓監聽變得更容易了。

監聽在德國是個很敏感的議題，因為納粹和東德政府都用監聽做為控制人民的工具。然而，德國政府近年來也持續有新的線上監聽措施上路了，例如電話監聽法和監控核心網路的基礎設施。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航