波本閃邊去，頂級蘭姆酒正逐漸成為市場新寵

文：John Kell

譯：劉松宏

在調酒師布萊恩．米勒（Brian Miller）遇到並愛上蘭姆酒之前，他偏好喝美式威士忌。而最近他正忙著鼓勵別人跟自己一樣轉投陣營，試嘗看看蘭姆酒。

雖然善飲的美國人總是讓酒商的銷售額能再再突破，蘭姆酒卻常常乏人問津。在2018年，蘭姆酒的銷售量比前一年下降了3.1％，遠遠低於美國、愛爾蘭和蘇格蘭等地對威士忌的增長需求，甚至也低於伏特加、龍舌蘭和科涅克白蘭地等酒。在過去五年中，蘭姆酒的銷售量已從2560萬箱（每箱9公升）掉至2390萬箱。

尼爾森公司（Nielsen）的總監馬特．克蘭普頓（Matt Crompton）說道：「在美國，美式威士忌是國人喜愛的酒品，而且對該種酒有相當多的了解——相關的主流品牌幾乎無人不知。」

蘭姆酒加可樂是調酒中上最常見，也是最無趣的雞尾酒，而蘭姆酒的味道也是個大問題。因為這種酒由甘蔗副產品製成，所以有些人認為蘭姆酒喝起來過於甜膩。蘭姆酒在好幾個國家都有生產，導致其起源故事已不可考。其他擁有明確發源地的酒類，如：墨西哥的龍舌蘭酒與美國的波本酒，有著更加精確獨特的民族認同。

克朗普頓說道：「大眾缺乏有關蘭姆酒起源、製程以及易飲性的相關知識。」

但受到湯姆．克魯斯（Tom Cruise）主演電影《雞尾酒Cocktail》的劇中角色以及世界知名調酒師、《American Bar》一書的作者查爾斯．舒曼（Charles Schumann）啟蒙而加入調酒行列的米勒，成為了蘭姆酒最忠實的支持者之一。米勒成功改變了許多人的想法，他在曼哈頓中城的餐廳「玻里尼西亞人The Polynesian」中提供了包含邁泰調酒（Mai Tai）和Tiki風Old Fashioned等經典調酒的菜單，並且在酒吧營業的第一年就銷售了80萬份的tiki系列調酒。

創新的特色雞尾酒成為蘭姆酒的關鍵亮點。根據該行業倡導者美國蒸餾酒協會（Distilled Spirits Council）的數據，「超頂級」蘭姆酒——每瓶約44美元甚至更高——的銷售量在2018年躍升27％，比其他種「超頂級」高價烈酒的增長幅度都還要大。

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這就表示百加得（Bacardi）、金巴利（Campari）、帝亞吉歐（Diageo）等酒廠的投資將會回本。

北美百加得副總裁羅伯．拉米雷斯．拉福德（Roberto Ramirez Laverde）說道：「我們來審視一下美國的蘭姆酒，蘭姆酒應該是最不可能被優質化的一大種類。」「優質化（Premiumization）」是一種行業術語，專門推銷價格更高、質量更好的烈酒，用較長的酒齡、有限的數量、精美的包裝和一些專業的行銷手法來符合其高昂的售價。

家族企業百加得去年推出了該公司史上最龐大的擴展投資組合，並推出四款嶄新的昂貴蘭姆酒，其中包括一款價值100美元、平均酒齡為12年的蘭姆酒。百加得正大力鼓吹調酒師在一些經典雞尾酒中頻繁使用蘭姆酒，特別是在尼格羅尼（Negroni）或Old Fashioned中使用蘭姆酒來替代。為了進一步推廣該系列蘭姆酒，百加得還聘請了動作巨星麥可．喬丹來拍攝一部廣告。

金巴利則傾向於經營自家品牌艾普頓莊園（Appleton Estate），這間義大利酒廠巨頭正傾力推出全新的稀有陳年混釀酒，包括2017年首次亮相的「Joy」紀念混釀酒，售價250美元，用以紀念調酒大師喬伊．史賓斯（Joy Spence）。去年，艾普頓莊園又推出了一款每瓶價值近500美元的30年Appleton，全球限量4000瓶。

這兩款都是陳年蘭姆酒的混酒，而金巴利認為這種酒是有利可圖的。

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威士忌追求單一麥，但萊姆酒混了更好喝

金巴利的行銷副總裁梅蘭妮．巴契勒（Melanie Batchelor）說道：「在蘇格蘭威士忌的世界裡，混酒的味道並不好。但在蘭姆酒中，混酒會帶來更有層次的味道，也可以自己創造各種口味。」巴契勒表示艾普頓莊園蘭姆酒中的各種獨特混酒都是出自於調酒師史賓斯之手。

蘭姆酒的復出令許多業界人士驚訝。帝亞吉歐蘭姆酒、龍舌蘭和琴酒酒廠的高級副總裁克里斯蒂娜．崔（Christina Choi）表示她過去常常認為蘭姆酒只會用於像鳳梨可樂達（piña colada）這樣的基本調酒中。但在去年參加了哥斯大黎加令人難忘的蘭姆酒食搭配活動之後，她發現了蘭姆酒的豐富多樣性。

崔說道：「蘭姆酒跟美式威士忌或蘇格蘭的泥煤味威士忌一樣擁有複雜多層次的味道，但是卻不會令人覺得難以入喉。」

為了進一步向消費者宣傳帝亞吉歐的薩凱帕（Zacapa）蘭姆酒，這家總部位於英國的酒品製造商向酒吧、餐廳和酒品商店提供了實物展示箱，以解釋該蘭姆酒混釀和陳釀的原理過程。其中有一項關鍵的不同之處：一個稱為「分級調和」的過程，讓薩凱帕蘭姆酒在桶中熟化、去除雜質，再與酒齡較久的蘭姆酒混合，然後放回桶中進一步熟化。例如薩凱帕23就是將與6年及23年的蘭姆酒混合。薩凱帕蘭姆酒目前有四種，最貴的售價110美元。

雖然價位不斷攀升，但「超頂級」蘭姆酒還是比蘇格蘭威士忌和波本威士忌的價格便宜。雖然消費者越來越受到這些更高級的酒品吸引，但米勒並不買單這些行銷炒作。

米勒說道：「我覺得『優質化』根本就是狗屁不通的行銷術語，只是為了讓消費者掏出更多錢。蘭姆酒應該保持其真誠樸實的一面。」

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航