加徵墨西哥關稅對美國汽車業的傷害，顯然與外國廠商不成比例

文:Mahita Gajanan

譯: 許睿洋

美國總統川普(Donald Trump)為了迫使墨西哥在難民危機上採取更積極的行動,因而威脅對墨西哥的進口品收受關稅。經濟學家與產業專家表示,若這樣的政策開始發生效力,美國的汽車廠將因連帶的經濟因素而面臨重大損失。

福特(Ford)、通用汽車(General Motors)等美國主要汽車大廠在墨西哥均設有廠房,在將汽車或零件銷往美國前利用墨西哥低廉的勞力成本進行生產。據美國貿易代表處(Office of the U.S. Trade Representative)稱,去(2018)年美國自墨西哥進口價值930億美元的汽車,為所有商品之最。據市場研究公司LMC Automotive與《華盛頓郵報》(The Wall Street Journal)的報導指出,通用汽車去年售出的汽車中有22%進口自墨西哥,而福特則有10%。

事實上,川普的關稅主要就是針對進口品。他表示,6月10日將從5%開始,之後可能會增加至25%。往後如果福特或通用汽車從墨西哥進口汽車或零件,可能就得償付一定比例的關稅。專家表示,這將嚴重增加各大車廠在墨西哥營運的成本,並擾亂其複雜的供應鏈。儘管川普增加關稅的消息使得股市普遍下跌,但它對美國車廠股價的影響尤為嚴重:5月31日,通用汽車在開市前交易市場的股價下跌5.5%,福特也下跌了4%。對於《時代雜誌》的評論請求,這兩家公司均未給予立即回覆。

專家認為,如果川普的關稅正式實施,各大車廠的供應鏈將會首當其衝。凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)經濟學教授、前美國商務部首席經濟學家蘇珊・赫普勒爾(Susan Helper)說道,美國的公司(包含車廠在內)依賴墨西哥提供其他地方不容易找到的商品。舉例而言,美國車廠常自墨西哥進口特定的儀表板或製作特殊零組件的模具。她表示,關稅的實施可能造成供應鏈的延遲,並產生骨牌效應。

赫普勒爾說道:「從墨西哥進口商品跟去家德寶(Home Depot,全球最大的傢具建材零售商)買木材不一樣,不是說如果一家店的木材不夠只要去其他分店就可以了。這樣的貿易關係是長時間形成的,而各家工廠都有特定的設備用以製造特定的零組件。」

赫普勒爾表示,5%的關稅不會導致汽車產業整個崩潰。但如果川普逐步將關稅調高至極具威脅性的25%,這可能就會影響到廠商的毛利潤,使得人們購買汽車時的價格上漲。

即使是一開始的5%關稅對車廠來說已經是累贅。花旗投資研究(Citi Investment Research)分析師伊塔利・馬可利(Italy Michaeli)告訴美聯社,如果川普正式向墨西哥施加關稅,通用汽車預計將損失上數億美元。但對供應鏈設在其他區域的車廠而言,它們無須擔心這些成本,使得這些外國競爭者比美國車廠更具潛在優勢。赫普勒爾說道:「這對它們的傷害顯然與外國廠商不成比例。」(在墨西哥製造並銷往美國的外國車廠——如福斯汽車(Volkswagen)——在將車輛由墨西哥銷往美國時也須面臨同樣的關稅。)

美國汽車與設備製造商協會(Motor and Equipment Manufacturers Association)主掌政府事務的資深副總裁安・威爾森(Ann Wilson)表示,川普的關稅長期而言造成的價格上漲,將會從零組件最終擴及至汽車本身。威爾森稱,目前美國每輛新車的平均成本為3萬5000美元,而川普的關稅將使價格上漲至近4萬美元。

威爾森說道:「它將增加消費者付出的成本、減少工作機會,並減少美國境內的投資。汽車組裝與零組件裝配的工作亦將減少」她補充道,關稅也將使得汽車保養所需零件的進口所有延遲。她表示:「從墨西哥進口的零件不只是用於新車,同時也會到汽車維護零售商的架上,隨後便提供給美國人民用以進行汽車保養。」

