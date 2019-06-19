熱門的「除噪助眠機」為什麼不需要急著入手？

文：Markham Heid

譯：李宓

對那些追求安全且非藥物性睡眠輔助的人來說，除噪助眠機是相當熱門的選擇。美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）在2012年進行的調查發現，有5％的美國人會於睡覺時使用「聲音調節器」，也就是電扇、手機app或其他聲音產生器的統稱。

美國亞利桑那大學睡眠與健康研究計畫（Sleep and Health Research Program）主任麥可．葛蘭德納（Michael Grandner）表示，如果你住在忙碌的大街，或任何夜間聲音吵雜的地方，那麼這些機器所製造出來的「聲毯」就是你的救星。而即使你的臥室安靜得連針掉在地上都聽得到，除噪助眠機仍非常好用──假如你是那種無法忍受完全的寂靜，或者很淺眠，只要一點聲音就會醒來的人。

研究證實，些許背景音能幫助人們忽略打擾睡眠的開關門聲，或物件撞擊的聲音。2005年，《睡眠醫學》（Sleep Medicine）期刊曾刊出一項小型研究，研究員在受試者睡覺時，播放預錄的醫院聲響，有些房間還配有白噪音機，有些房間則沒有。研究員接著分析受試者的腦波變化，發現在有白噪音的情況下，受試者幾乎不受醫院的種種聲音影響。而在無白噪音機環境下入睡的人，驚醒的頻率更加頻繁。

此外，還有所謂的「粉紅噪音」、「棕色噪音」，兩者聽起來都與白噪音類似，但聲音的特質不太一樣。白噪音的高、中、低頻聲音比例大致相同。粉紅噪音及棕色噪音則主要由低頻聲音組成。葛蘭德納將粉紅噪音描述成「嘶嘶聲」，棕色噪音較接近「噓噓聲」，白噪音則介於兩者之間。

《理論生物學》（Journal of Theoretical Biology）期刊曾刊登一項2012年的研究，研究指出，比起全然的寂靜，人們在粉紅噪音下睡得更穩定，睡眠品質也更好。而美國西北大學（Northwestern University）也在2017年公布一項研究，指出年紀較大的成年人若搭配粉紅噪音入睡，在「睡眠依賴式記憶」（sleep-dependent memory）方面的表現就比較好。關於棕色噪音的研究並不多，但葛蘭德納表示他自己比較偏好棕色噪音。

無論除噪助眠機製造的是粉紅噪音、棕色噪音、白色噪音，或其他噪音，廠商在製造、行銷時多半會拿這些研究來大作文章。然而專家表示，這些研究都還相當粗淺。葛蘭德納說：「完整的研究所費不貲，至今還沒有人願意出錢贊助。」

克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的睡眠心理學家密雪兒．德蕾魯普（Michelle Drerup）說：「我不認為目前的證據足以斷言某種噪音優於其他。」她沒有找到任何研究直接比較粉紅噪音與白噪音對睡眠的影響。她說：「在我和病人談過之後，我了解到，有些人喜歡自然音，像是暴風雨或水流的聲音。但也有人不喜歡會讓他們腦中產生畫面的聲音。」她接著補充，不過也有人覺得上述聲音都相當惱人。

根據現有研究，最好的助眠音依個人偏好而有所不同。葛蘭德納說：「一切都因人而異。」

對某些人來說，最好的助眠音是「鴉雀無聲」。他說：「以生物學的觀點來看，人在睡覺的時候，其實不需要這些聲音。如果你每天都聽著這些聲音入眠，長久下來，要是沒了這些聲音，你反而睡不著。」他把除噪助眠機類比為一種「支柱」、一種心理依賴，只不過比較無傷大雅。他說，這些機器所帶來的好處也可能比壞處多。不過如果你的睡眠問題跟有沒有背景聲音無關，那麼在決定使用這些機器之前，最好三思而後行。

其他睡眠專家也表示同意。德蕾魯普說：「除非對方反應外界聲音太過惱人，或睡眠環境受到干擾，否則我不會建議他們使用除噪助眠機或相關app。有些人會逐漸養成習慣，認為自己必須要有某樣東西才能睡得著，或者在少了那樣東西的時候，感到特別焦慮，除噪助眠機就是一個例子。」

葛蘭德納建議所有人注意：不要開著電視睡覺。他說電視的聲音「變化太大了。」如果你是在睡眠時對聲音敏感的人，不管你偏好的是電扇的聲音、除噪助眠機的聲音，還是自然音app，重要的是那個聲音必須穩定且始終如一。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航