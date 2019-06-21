VPN成為俄羅斯限制「網路自由」的最新鎖定目標

文：DAVID MEYER

譯：許睿洋

近年來，俄羅斯的網路自由持續受到侵襲，當局透過一系列法律來監控人民在網路上的一舉一動，並防止人們取得政府希望封鎖的資訊。在這樣的情況下，許多俄國人與外國旅客想方設法突破這些封鎖，並在上網與貼文的時候隱匿自己的蹤跡，其實也就並不那麼令人驚訝。

但這件事的難度可能越來越高，因為俄羅斯政府正嘗試封鎖用來保護網路隱私與言論自由的重要工具──虛擬私人網路（virtual private networks），簡稱VPN。

VPN不僅對那些渴望保護公民自由的人有所助益，對於出差和其他擔心使用公共網路或飯店網路的人們而言，更是重要的工具。然而，幾年前俄國總統普亭（President Vladimir Putin）簽署了一項法案允許政府封鎖VPN，而這些禁令已差不多要生效了。

週四（原文發表於6月6日），俄羅斯聯邦通信及傳媒監管局（Roskomnadzor，以下簡稱聯邦通信局）告訴國際文傳通訊社（Interfax），這個月內最多將有9種著名的VPN遭到封鎖，因為它們拒絕防止用戶進入所謂「被禁網站」。

有哪些內容受到查禁？

聯邦通信局公布了一份網路服務供應商「應該避免其用戶進入」的網站或線上服務清單，而這份清單仍持續增加中。

被禁的內容從兒童性虐待、涉及恐怖份子與恐怖主義的網路聊天室、賭博網站到宗教相關文獻、倡導藥物濫用的網站、宣揚同性戀的題材等都有。

最廣為人知的黑名單事件，就是去年（2018年）俄國政府試圖封鎖加密通訊應用程式Telegram，因為該app的經營者拒絕將加密金鑰交給當局，讓他們能夠對人們的訊息進行檢閱。在一場試圖防止人們使用Telegram的混亂嘗試中，聯邦通信局封鎖了逾1500萬個與Google和亞馬遜（Amazon）的雲端服務有關的網站，使這些公司的俄國商業用戶飽受損失。

然而，如今許多人仍能透過VPN來越過這些封鎖，並在俄國使用Telegram和其他被禁網站。

據2017年通過的法律，聯邦通信局花了很多一段時間來打擊VPN。而今年3月，該單位下令10家著名的VPN供應商需將其系統與黑名單對接，它們的用戶因而不再能使用被禁的app和網站。

它們有30天的時間能完成規定，但10家供應商中最終僅有1家決定遵守，那就是由俄國網路安全公司卡巴斯基（Kaspersky）提供的VPN──Kaspersky Secure Connection。

其他9種VPN──NordVPN、Hide My Ass、Hola VPN、OpenVPN、VyprVPN、ExpressVPN、TorGuard、IPVanish及VPN Unlimited的供應商均設立於俄國境外。對於聯邦通信局的命令，它們的回應更是反抗意味十足。

當前處境如同「打地鼠」

VyprVPN的供應商Golden Frog（設立於瑞士）表示：「俄羅斯當局強烈的審查與壓迫，就是為什麼我們不把伺服器設在俄國境內的主要原因。」設立於加勒比海島嶼尼維斯（Nevis）的TorGuard則突然決定要移除其俄羅斯伺服器，因為該公司表示自己「謹守用戶的隱私權」。

但緊接而來的就是它們將面臨的罰則。

週四，聯邦通信局局長亞歷山大．札洛夫（Alexander Zharov）說道：「該法令明確規定，若公司拒絕遵守規定，它理應遭到封鎖。」然而，他指出，該單位仍會持續試著說服部分VPN供應商讓它們改變心意。

札洛夫表示，此波封鎖並不會對VPN用戶造成「悲劇性影響」，因為目前仍有其他許多類似的服務可供他們使用。

這點從中國當局的處境就能證明為真。多年來，中共當局試圖吸收VPN供應者，並防止它們讓用戶看見被禁內容，同時也試圖封鎖不願配合的伺服器。然而，全球有上千的VPN供應者，新的VPN亦持續不斷地產生。

除此之外，許多供應者也經常調整自己的技術，以避免自己遭到封鎖。有一個VPN供應者甚至驕傲地把現在的情形比喻成「打地鼠」遊戲。

俄羅斯在打擊境外VPN伺服器的努力上，是否會比中國成功仍有待觀察。但從歷史來看，那些真心想要突破網路封鎖的人，最終都能找到方法。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航