美國專家小組：「預防性投藥」是最有力的愛滋預防措施

文:Alice Park

譯:彭于庭

過去的幾十年來,醫生和研究人員在防治愛滋病傳播方面取得了令人敬佩的進展,主要是透過調配抗愛滋病毒組合藥物的方式,減少細胞受病毒感染和分裂出同樣生病細胞的機會。對於所有傳染病專家而言,預防感染與治療現有病例在抑制病情方面是同等重要的,而在美國,每年仍有近四萬人確診感染愛滋病毒。

美國預防服務工作小組(U.S. Preventive Services Task Force,以下簡稱USPSTF)是一個專家組成的獨立小組,根據現有的資料提供健康方面的建議,他們最近在《美國醫學會雜誌》(Journal of the American Medical Association)發表了他們有史以來防範愛滋病毒最有力的策略,且已經有許多醫療機構採用此方法。根據研究,USPSTF建議尚未感染愛滋病毒但是屬於高風險族群的人服用暴露前預防性投藥(Pre Exposure Prophylaxis,以下簡稱PrEP),透過每日服用替諾福韋酯(tenofovir disoproxil fumarate,市面上的品牌名稱是舒發泰,Truvada)由或再搭配恩曲他濱(emtricitabine)形成屏障有效防止愛滋病毒入侵健康細胞,防止感染愛滋病毒。

被USPSTF列為高風險族群的包括男同志、未使用保險套進行性行為者、不知道性伴侶是否已經感染HIV者,以及靜脈注射藥癮者。

針對川普政府在未來5年內減少75%的新感染人數,未來10年內更要減少90%的目標, 美國衛生研究院過敏和傳染病研究所(National Institute on Allergy and Infectious Diseases of the National Institutes of Health)主任安東尼.法契(Anthony Fauci)表示:「如果我們要照著總統二月的目標終結愛滋病毒,使用PrEP的人勢必要大大增加。」他說目前美國有多達120萬人屬於染感風險較高的族群,但是120萬人裡使用PrEP的不到30%。

儘管有許多支持PrEP的研究,但許多非愛滋病專家的醫生仍然不願開PrEP給民眾,因為原本健康的人服用這種藥物後可能會出現骨質流失、腎臟或消化系統問題,不過目前類似案件並不多。因為不是所有保險公司都有給付PrEP的所有費用,所以PrEP可能是筆龐大的負擔,但是因為USPSTF的指示,越來越多人相信PrEP是值得花錢的。法契說:「我們的目標是讓更多人採用預防措施,感謝USPSTF的建議我們往目標又邁進了一大步。盡可能提高PrEP的使用人數,我們才可以讓新感染人數大幅降低。」

USPSTF評估了12項嚴密的研究後發現,在追蹤期四個月到四年之間,服用PrEP的人比服用安慰劑或完全不服藥的人,感染愛滋病毒的機率少了54%。研究表明,即使研究中的人們間歇性地使用PrEP,比如說只在從事容易感染愛滋病毒行為時才服用,他們感染愛滋病毒的機會還是比完全不服用的人低,而每日服用的人幾乎對愛滋病毒免疫。USPSTF根據此研究結果,相信PrEP的好處大於潛在健康風險。

非USPSTF一員的加利福尼亞大學舊金山分校(University of California, San Francisco)醫學教授黛安.哈福利爾(Diane Havlir)博士指出,即使有這麼強而有力的證據,人們卻不一定會開始服藥。她說,這些證據應該廣泛傳達到社會、社區裡,讓人們相信PrEP的益處,讓更多的人受惠。她說:「有許多的健康問題是發生在在醫療院所之外,所以社區大使、宣傳PrEP的人是非常重要的,他們可以讓更多人使用PrEP。」

哈福利爾和舊金山健康部(San Francisco Department of Public Health)Bridge HIV研究計畫主任蘇珊.包契邦德(Dr. Susan Buchbinder)博士共同開始了「舊金山零計畫」(Getting to Zero San Francisco),他們的目標是讓舊金山成為美國第一個一年內沒有新感染愛滋病例的城市。為此,他們與市政官員合作,幫在舊金山綜合醫院(San Francisco General Hospital)急診室接受治療的所有人進行愛滋篩檢。哈利福爾表示:「有篩檢才能預防;有篩檢才能治療。」(USPSTF最新的建議是15到65歲的民眾都應該做愛滋篩檢)

哈利福爾和包契邦德還推出了一項創新的醫療計畫,一旦民眾確診愛滋病,就會通報到醫療院所,並安排第一組的抗愛滋病毒藥物。PrEP也會介紹給愛滋病毒檢查結果為陰性,但是被認定為愛滋高危險族群的民眾。

哈利福爾表示:「我希望這項建議可以大幅減少美國的愛滋感染人數。」

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航