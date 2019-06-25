一本聖經各自表述：為何猶太教與基督教對聖經的詮釋天差地遠？

文：John Barton

譯：許宛琳

聖經是世界上影響力最大的一本書。但書就像人一樣，會因著它傳達的內容，或是人們認為它所傳達的內容產生影響力。像聖經這樣艱深的偉大著作，讀者們需要一把鑰匙來提供他們一些認識這本書的方法。

儘管基督教承認新約而猶太教則否，具普世思想的人喜歡強調猶太教與基督教至少有舊約聖經／希伯來聖經這個共同經典。然而兩者詮釋這本經典的方式天差地遠，幾乎讓人以為他們讀的是兩本不同的聖經。

在基督徒眼中，舊約闡述了一個故事，而這個故事會在新約中完成。舊約是關於一場災難與一個計劃好的救援任務，人們從失去天堂再到尋回天堂。他闡述了人類不服從上帝，因而在伊甸園中丟失純真的那段歷史，這段敘述貫穿於整本書的相關故事中；而先知書裡關於救援的應許則自然地將整段歷史帶往新約，在新約裡，我們可以瞭解上帝對人類的救援計畫是如何透過耶穌基督的生、死與復活實現。對於任何在基督教文化裡長大的人來說，這是閱讀聖經最「自然」，且理所當然的方式。

當基督徒看到猶太教徒如何閱讀這本書時肯定會大為震驚。正如猶太學者摩西·戈申-戈特施泰因（Moshe Goshen-Gottstein）所說，基督徒將聖經視為關於上帝、人性和救贖的故事，猶太人則將其視為關於上帝、人民和土地的故事。對猶太人來說，亞當與夏娃只是其中一個小小的主題，更重要的是上帝呼召亞伯拉罕成為「一個偉大國家的父親」，並因著他對神的順服而祝福這片土地。在希伯來聖經中沒有什麼偉大的敘述，不會得出耶穌將降臨的結論；它更像是個人故事的集合，教導人們作為一個猶太人該如何正確地過生活。如果「救援」代表「天堂」，那麼猶太教並未著重於「救援」；他更強調神的子民如何在與神立下的盟約中渡過生活。猶太教沒有把先知書放在聖經的最後一部分並順勢進入新約，而是將《妥拉》（也就是常說的摩西五經）作為全書總結。

聖經是如此豐富多元，它支持了兩種截然不同，甚至更多樣的詮釋，但並未強制人們得遵循任何一種。

基督徒與猶太人對於希伯來聖經的詮釋都受到經文之外的力量所驅動。對基督徒來說，保羅收錄於新約中的著作是主要影響。他將希伯來聖經的故事解釋為人類的共同災難，接著以耶穌為中心展開救援。這樣的詮釋從西元頭幾個世紀開始被視為標準解答，並持續至今日。對猶太人而言，西元70年耶路撒冷聖殿被毀壞後，迫使他們重新看待宗教，他們更偏向將聖經視為教導人如何活在現在的指南，而非以未來世界作為目標。主流猶太教反覆閱讀像《妥拉》這樣的經典作為猶太教徒的生活準則，不過一直以來，也有部分團體還在等待神蹟降臨這個世界。

我們可以用文氏圖來描繪聖經與那些以聖經為信仰基礎的宗教之間的關聯。猶太教與基督教在聖經有很大部分的重疊，且兩個宗教皆無法撇開這本經典。然而我們卻無法從聖經中讀出我們實際上看到的信仰實踐，也無法從這些信仰中預測聖經的內容。

以基督教為例：有許多在教會教條裡極為重要、基督徒視為信仰核心的議題，即使在新約聖經中也鮮有說明，例如上帝是三位一體、耶穌基督的神性、他復活的本質、基督教的道德立場。相反的，也有一些新約聖經中的核心特徵並未出現在教義裡。這並不表示教義與聖經相互矛盾，而是兩者著重的地方不同。同樣的，在猶太教中像是「潔食」這樣的核心規定，雖然在希伯來聖經中並非沒有提到，但卻不如現在的猶太教這樣強調。

因此聖經與它的相關信仰，關係並不是直接的，「聖經是唯一」這種說法無法完全解釋基督教或猶太教實際上的信仰實踐。然而，我們很難相信聖經與這兩個信仰在某種程度上並沒有完全的關聯。

希伯來聖經由一系列不同的古以色列民族文學組成，編寫時間約在西元前八到二世紀。猶太教作為遍佈全球、直至今日都還在發展中的信仰，不可能與這樣的文集完全劃上等號。新約聖經則是在西元一到二世紀間完成，起初在猶太人間流傳，後為地中海東部的外邦人所接受而漸漸發展成一個宗派，最終成為世界上最成功的信仰之一。

與猶太人一樣，基督徒一直堅定地遵守著聖經；然而基督教發展出的許多思想，尤其是在與哲學接觸之後，若是新約的作者們看到一定也會感到驚訝。聖經作為兩個信仰傳統的起始點，但這兩者現在的面貌都與聖經中所描繪的不同。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航