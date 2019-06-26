新無痕喉結縮小手術，有望成為跨性別人士的福音

文：SUYIN HAYNES

譯：彭于庭

一家以色列醫療中心表示它們研發了一種新型手術，可以無痕縮小喉結，對於跨性別人士而言是一項重大突破。

阿維．卡夫．赫菲茲（Avi Khafif Hefetz）是特拉維夫阿蘇塔醫療中心（Tel Aviv’s Assuta Medical Center）ARM中心的頭頸外科和腫瘤學專家，他在5月份指導了兩名變性女性的手術，幫助她們縮小喉部的角狀軟骨，也就是喉結，兩場手術都順利地完成了。

赫菲茲表示，傳統開在甲狀腺附近的手術都用「頸部入路法」（trans-cervical approach），這需要在頸部劃開三到四公分的切口，該方法常用於治療甲狀腺癌的甲狀腺切除術。

該方法也常用於喉結移除術，通常是變性人士希望把喉結縮小或移除時會有這項需求。赫菲茲表示：「80％的人術後幾乎看不到疤痕，但是，其他人可能有肥厚性疤痕或蟹足腫的問題。因為疤痕變得很明顯，還可能影響生活的品質。」

赫菲茲過去一年來用新的「口腔前庭入路」（trans-vestibular approach），為50名患有各種甲狀腺和副甲狀腺相關問題的患者進行了手術。該方法不需要把頸部劃開，而是在唇部內側開一個小切口後進入甲狀腺區域進行治療。

赫菲茲說：「於是我們想說何不用這種方法，來幫變性者切除喉結呢？」

赫菲茲說，他們剛開始用口腔前庭入路手術切除甲狀腺和喉結的時候，要花6到7個小時，而現在只要60到90分鐘就可以完成，且病患隔天就可以回家了。（赫菲茲說傳統的頸部入路手術時間約為1小時。）

目前為止，赫菲茲和他的團隊用前庭入路法，只為4位變性女性進行喉結手術過。其中一位是22歲的奧－晨・伊麗莎羅夫，她於5月份完成手術，並表示從10歲就開始找尋移除喉結的方法。她說：「當我初見到手術成果時，我簡直不敢相信這是真的，我花了一些時間才說服自己手術很成功，我離真實的自我、命中注定的自己更靠近了。」

伊麗莎羅夫還表示，在成長的過程中，她因為喉結的大小遭受了肢體和言語上的霸凌。長大之後，即使她住在對多元性別最友善的城市之一──以色列特拉維夫市（Tel Aviv），身為一名變性女性，她還是受到了同樣的霸凌。伊麗莎羅夫目前在特拉維夫市的LGBTQ中心擔任志工。

伊麗莎羅夫一直想要動手術來減少喉結的大小，但是又害怕術後的傷疤會影響她舞者和模特兒的工作。她說，前庭入路法是「有史以來最重要的發展之一，因為平時跨性別女性走在夜晚的街頭，其他人不太會去騷擾她，除非看到她脖子上有個疤痕，發現她是跨性別者。」

赫菲茲和伊麗莎羅夫都期待這種新方法，可以在世界上普及。伊麗莎羅夫說：「我希望這種手術可以減少變性女性受到的暴力行為，變性女性可以成為真正的女人，而不是一個物品。」

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核稿編輯：翁世航