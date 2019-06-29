義大利爆表債務不僅危及國內政局，更可能導致歐洲下一場巨大危機

文：Ian Bremmer

譯：許睿洋

義大利與歐盟又再次邁向對立。去（2018）年雙方便曾因為義大利的預算赤字將對歐盟造成的影響有過激辯，最終才於12月各自妥協。然而，如今問題再度浮現，且目前仍不清楚雙方能否避免更大規模的衝突。

近期，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）斷言，若兩執政黨——五星運動（Five Star Movement）和聯盟黨（the League，目前義大利由此二政黨組成難以捉摸的聯合政府）——的領袖無法放下歧見，並得出一個歐盟能夠接受、也不會讓義大利背負更多債務的預算，那麼他將辭去總理一職。

起初，孔蒂的威脅似乎奏效。6月10日，聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）與五星運動領袖迪馬尤（Luigi Di Maio）共同出席一場會議，以避免歐盟對義大利採取行動為「共同目標」進行討論。薩爾維尼在聲明中提及，他們也討論了「保護義大利的經濟成長、就業率和減稅等議題。」迪馬尤6月11日說道：「我對與歐盟對抗並不感興趣，但我們必須取得義大利人民也喜歡的結果。」

整件事背後的理由非常簡單明瞭——義大利的經濟太過疲弱。義大利銀行（Bank of Italy）將2019年的預估經濟成長下修至0.3％。五星運動希望透過發放更多補貼協助人們度過難關、建立最低薪資並持續推動「人民收入計畫」（類似於基本收入的概念）；聯盟黨則希望大幅削減個人與企業須繳納的稅務，該黨領導人表示此舉將刺激成長，並降低失業率。

但歐盟表示，照目前的情況看來，義大利的開支已經過高。據歐盟之規定，義大利必須將赤字控制在3％，而歐盟執委會（European Commission）估計明（2020）年義大利的名目赤字將為3.5％，意味著義大利的預算將違反歐盟法規。但真正的問題是，究竟會超過多少，而布魯塞爾又將如何因應。

歐盟對義大利的憂心十分合理，因為義大利2.3兆歐元（相當於2.6兆美元）的債務大約是其2018年經濟產值的132％。目前僅有希臘的狀況比它更糟，但由於希臘的整體經濟沒有那麼龐大，因此能夠以「紓困方案」因應。然而，義大利作為歐元區第三大經濟體，這已遠遠超過紓困的效果所能及。

這也是為什麼義大利的擔憂亦相當合理。歐盟有權力祭出罰則、削減資金，並要求義大利降低開支和提高稅收以達成其承諾。義大利總理孔蒂強調，他最擔心的是市場恐懼情緒升溫，因為評級機構能使義大利的信用降級，使得義大利只能以更高昂的代價進行借貸。儘管沒有具體的罰則，但歐盟的行動使得這些問題更有可能發生。

除了市場的緊張情緒之外，五星運動和聯盟黨彼此也為了可能提前舉行的大選而相互競爭、取悅選民。五星運動雖然是聯合政府席次較多、地位較高的一方，但聯盟黨正逐漸獲得更多人民的支持與氣勢。雙方都明白撙節措施會激怒選民，而過去兩黨皆是藉由攻擊歐盟及其政策來贏得選票。

公然對抗歐盟政策的風險迫使這兩個民粹主義政黨去年都有所退讓，這次也非常可能再發生類似的情況。然而，今（2019）年義大利的債務可能不只引發政治局勢的混亂，它更可能導致歐洲下一場巨大的危機。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航