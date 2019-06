頂尖CEO教你職場面試技巧：千萬別只想著履歷表

文:The Oracles

譯:曾維宏

面試是找工作十分重要卻也令人膽戰心驚的一環。我們詢問了許多企業領導人及顧問的建議,為我們揭曉他們在面試求職者時所想找的人才為何,以下是他們提供的意見:

1. 保持正面態度

我從不看履歷表,因為履歷表太麻煩了。我想知道的是,你的家庭背景以及在我眼前這個人是個怎樣的人。如果你的父母無法將你教育成一個積極向上的人,那我也無法幫你。一個團隊裡只要存在一位充滿負能量的人,那麼整個群體便會被拖垮。

——芭芭拉.柯克蘭,The Corcoran Group創始人,Podcast節目《Business Unusual》主持人,美國電視真人秀 《創智贏家》顧問

2. 談談你的信念及抱負

我從來不看面試者的履歷。我永遠預設如果這個人來應徵這個特定職缺,那麼他應當要擁有相對應的技能及經驗。對我來說,一個人是否懷有熱忱以及能否符合我們公司的文化價值,才是最重要的,因此面試便是十分重要的流程。

首先,我會先請他們自我介紹。如果他們的回答模糊不清,或是答出如打電玩、無聊的寵物經驗等等,我已失去興趣。但如果他們跟我說他們的出身背景、信念及人生志向,我絕對會提起興致。

無論經驗背景,只要對事物懷抱熱情及求知慾的人,我都會想僱用。

——Patch Baker,Mobius Media Solutions創始人兼CEO;前美國海軍軍人,旨在幫助退役軍人重返社會

Credit: Depositphotos

3. 問問公司文化

我期待應徵者能有備而來,主動提問。

問問基本問題不會彰顯你的特別之處,因此我建議應該詢問有關公司文化,而非單單著重在職位。這會幫助你瞭解你自己是否適合這間公司的文化價值。同時這也向面試官表達出你在乎公司文化,讓人對你留下記憶點,這點是很重要的。事實上,當我面試人時,首要條件就是求職者是否能融入我們公司的文化氛圍。

我會建議你問出以下三個問題:你如何定義貴公司文化?能否給我一個例子,談一名員工如何在貴公司文化中蓬勃發展?而他們又做了什麼才如此成功?

——Michel Falcon,創業家、演講者,精通消費者經驗、公司文化和員工參與度;曾與加拿大麥當勞、Electronic Arts 和 Lush Cosmetics 等品牌合作;《People-First Culture》一書作者;社交平台:LinkedIn、YouTube、Instagram和Facebook

4. 釐清目標

找到你的熱情所在及與之相關的職業。當一份工作就像興趣一樣而非一種義務時,我們會享受它,這便是邁向成功的重要一步。

在決定要與來面試的應徵者共事前,我總是先請他們說說自己的人生目標。如果他們明確答出在五年或十年內的規劃,並有特別計劃以幫助他們將夢想化為現實,我會非常讚賞。當他們有一個走向成功的目標或理由時,工作生產力便會提升。他們會更加勤勞、有活力且充滿熱情,因為他們志在成為更好的人。

——Andres Pira,房地產開發業者、Blue Horizon Developments 創始人兼 CEO,《Homeless to Billionaire: The 18 Principles of Wealth Attraction and Creating Unlimited Opportunity》一書的作者(購買連結:Amazon和Kindle);社交平台:Facebook、Instagram 和YouTube

Photo Credit: AP IMAGES/達志影像

5. 展現出你的人格特質

我們的某個職缺最近收到了超過150封求職信,因此你一定要展現過人之處並給人深刻印象,才有機會挺進下一關。

我喜歡人格特質鮮明且善解人意的人,像朋友般與我交談,而不是像陌生人一樣、或是尷尬地試圖要裝正式或符合社會禮儀。交出一支影片會讓你立即脫穎而出,迅速抓住我的注意力,這會讓我有機會瞭解你、讓我覺得我們彼此的關係拉近了,甚至在見到你之前就大概瞭解你這個人。甚至,你可以在申請資料裡放一則迷因,但請記得要拿捏好分寸。

面試前,多多閱讀公司的新聞、優點、領導團隊及願景,接著將你的回答調整至符合公司業務的方向。如果在應徵過程中你無法展現努力不懈且積極主動的態度,可能很難進到我的公司。

——Tom Shieh, Crimcheck CEO、Deft Venture顧問、Tiny Devotions顧問,您可以在Tom的Facebook上找到他

© 2019 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航