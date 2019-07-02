讓電腦科學家難以入眠的大事：當「勒索軟體」結合人工智慧

文：BERNHARD WARNER

譯：王國仲

一年前，網路安全專家發現令人擔憂的新趨勢：駭客正向大型目標（美國城市）發動勒索軟體攻擊。電腦系統癱瘓後，亞特蘭大、巴爾的摩、格林維爾等大城，從繳停車費到房屋買賣，所有日常生活都會受到干擾。

讓電腦科學家亞當．庫賈瓦（Adam Kujawa）整晚無法闔眼的下一件大事──結合人工智慧（Artificial Intelligence, AI）的勒索軟體。這些程式能為RobbinHood或WannaCry等病毒，帶來強而有力的新改造，避開防火牆、深入電腦網路並造成混亂。

近年來，對IT安全人員來說，AI和機器自主學習像天上掉下來的禮物，幫助他們快速偵測惡意軟體（甚至在它們啟動的瞬間就能發現），讓網路和企業資產更加安全。但專家警告，相同技術亦可能帶來毀滅性威脅。

擔任加州聖克拉拉病毒位元實驗室（Malwarebytes Labs）主任的庫賈瓦表示：「整個產業正走向AI以尋求保護，但許多公開資源與社群發展平台卻可能成為網路犯罪的溫床。」他花費5年時間，為美國海軍解析惡意程式。在惡意軟體的時代，重點不是事件「會不會」發生，而是「何時」發生。

被要求預測AI勒索病毒爆發的情形時，庫賈瓦認為「明年（2020年）年底就會觀察到明顯情況」。換句話說，剛好趕上美國總統大選。

資訊安全部門積極討論高升的新危機。當世界漸漸轉向AI、機器自主學習與神經網路自動操控的電腦資訊系統，情況更顯真實。病毒位元實驗室本周（原文發表於6月21日）發布一份基於AI系統的安全評估報告，希望在AI逐漸成為主流的同時，搞清楚真正威脅和科幻小說情節間的異同。

報告警告的其中一件事是換臉應用（Deepfake）──藉由AI讓影片中的人說出任意字句。若有心人士將Deepfake用在尋常上班族身上，情況會更加嚴重。作者寫道：「試想，你接到老闆的視訊電話，指示你把資金匯入某個日後報銷的商務旅行帳戶……Deepfake在魚叉式網路釣魚攻擊上相當有說服力，相當難辨其真偽。」

另一項威脅是藉AI編寫精心規劃的社群騙局，誘使個人洩漏自身資訊。例如：一個精明的網路罪犯編寫AI，找尋大型公司或特定社群易得手的目標。在爬梳LinkedIn、Twitter和Instagram等社群軟體後，編造出幾可亂真的專業經理人（或他的助理）假帳號。帳號一經成立，便能有效率地針對受害者進行魚叉式網路釣魚電子郵件攻擊。

正如庫賈瓦所說，最大的弱點始終是最終用戶。藉由AI，這種找尋目標的規模將會擴大，甚至一次性識別整個企業界的數千人。

機器大軍在AI世界中占據全新層面。研究人員已證實，機器自主學習能輕鬆通過保護電腦伺服器不受惡意程式攻擊的CAPTCHA安全協議。庫賈瓦認為，駭客能利用這些漏洞建立機器人大軍，將更有說服力的垃圾信件和假新聞投遞給更多人。

不過，仍有一線希望：白帽AI研究者目前還領先網路犯罪一步。多年來，研究者致力於AI安全風險研究，模擬各種尚未付諸實行的攻擊。安全專家坦承，領先幅度正逐漸縮小，幸好政府似乎正確收到了訊息。2月份，川普（Donald Trump）總統簽署一項行政命令，促進AI研究與開發，確保「以技術最大限度地減少惡意攻擊的可能性」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航