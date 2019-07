臉書、Google將面臨的挑戰：為每個用戶的使用者數據訂價

文:Alyssa Newcomb

譯:王國仲

Facebook和Google正遭到挑戰:為每個用戶的使用者數據訂價,還得為人們提供刪除全部(或部分)個人資訊的方法。

日前提出的DASHBOARD法案(Designing Accounting Safeguards to Help Broaden Oversight And Regulations on Data Act)針對每月活躍用戶超過1億人的公司,旨在揭開科技巨頭(Facebook和Google,推特、亞馬遜等其他企業也是潛在對象)收集用戶資訊的帷幕。該法案要求公司提交一份年度報告,對其收集的數據進行價值評估,與第三方訂定的資料收集相關合約也必須公布。

「多年來,社群媒體告訴用戶他們的服務是免費的,其實不然。儘管沒用錢包付帳,你得交出個人資訊。」法案共同提案人之一,參議員馬克.華納(Mark Warner)表示。華納曾是一位科技企業家,在電信業累積不少財富,也是國會中最有力的科技議題批評者之一。

儘管已有不少方法能手動刪除Facebook或Google上的個人資訊,法案中最有趣的一點,是議員們要求科技業者為每個人的資訊訂價。不過,由於各社群平台不盡相同,量化用戶的興趣、喜好和上網時間並不容易。

如果法案通過,任務將交由證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, SEC)執行。SEC被預期要「制定計算價值的規範,同時增加靈活性,使企業願意採用能反應不同用途、行業與商業模式的方法。」

「重要的是,長久以來我們一直認為這些服務是免費的。我們提供的數據有多少價值?這樣的概念目前還很模糊。」獨立研究員暨前聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)技術長艾希坎.佐塔尼(Ashkan Soltani)說明。

佐塔尼表示,做為未來框架的創造場域,SEC再適合也不過。在新框架下,個人資訊和數據將被訂價。每年提交給SEC的10-K財報中,已經要求公司估計發生數據外流時可能造成的業務損害。

法案的推出,也和近幾個月來Facebook執行長馬克.祖克柏(Mark Zuckerberg)一再提倡由政府對Facebook進行監管有關。

今年(2019年)3月,祖克柏在一篇專欄中寫道:「一個全球性共同框架(而非各國、各州間存在顯著差異的規範)將保障互聯網不受破壞。企業家能創造供大眾使用的產品,所有人都能得到同樣的保護。」

針對DASHBOARD法案,一位Facebook發言人向《財富》雜誌表示期待與法案推動者繼續進行對話。Google發言人則拒絕發表看法。

喬治城大學法律中心科技與溝通部門(Georgetown Law’s Communications and Technology Clinic)講師暨駐點律師琳賽.巴瑞特(Lindsey Barrett)認為該法案有其價值。若順利通過,能讓人們更深入了解科技公司如何運作(尤其是與第三方分享使用者資訊的部分)。

不過,她認為法案的前提「稍有誤導之嫌」。

根據巴瑞特的說法,該法案未能替大型社交平台提供替代方案。另外,用戶每天都會碰上大量隱私協定而不堪其擾。她表示:「科技圈中最大的難題不是人們缺乏資訊(儘管這確實是個重要問題),而是公司取用用戶資料時所受的規範太少。」

佐塔尼表示,DASHBOARD法案與《加州消費者隱私法案》(California Consumer Privacy Act, COPA)有些相似。COPA將於2020年1月生效,要求在加州(或和加州居民)做生意的公司創建複雜程式,顯示、組織其收集的數據,並為消費者提供刪除個人資訊的便捷方法。

不過,DASHBOARD和COPA關注的目標有些不同。聯邦法案針對每月超過1億活躍用戶的公司,加州法律則著重於收入超過2500美元、取得超過5萬名加州民眾個人資訊,或至少半數收入來自出售加州居民訊息的公司。

儘管有法律規定,要落實絕非易事。根據科技安全公司TrustArc調查結果,截至今年3月,仍有86%公司未能符合規範。

就聯邦層級而言,佐塔尼則認為DASHBOARD法案正為未來全面性的隱私計畫奠定基礎──保護消費者、公司達到更高資訊公開標準,實踐方式可能媲美歐洲GDPR隱私法。

「人們開始意識到更高規格的隱私權有多重要,這是諸多實踐之一。」佐塔尼表示。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航