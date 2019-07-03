各國有可能在2050年前達到「碳中和」承諾嗎？

文：Justin Worland

譯：彭于庭

全世界的立法者都在爭論何為打擊氣候變遷最有效的方式，但是有一項提議很快成為共識，也就是在2050年前達到碳中和。

這代表溫室氣體需大幅減少，最可能的方法是使用風能和太陽能代替煤氣和天然氣、提高能源效率、對碳徵稅或收費，再加上種植樹木或靠新興技術去除空氣中的二氧化碳。

德國、日本和英國已承諾會努力在本世紀中葉達到碳中和的目標。美國紐約州也通過法案，將在2050年達標。美國華盛頓州州長傑伊・英斯利（Jay Inslee）在家鄉簽署了一條相關法案後，表示他本次總統大選的競選宣言就是在2045年前達到碳中和，而他的競爭對手，喬・拜登（Joe Biden）、貝托・歐洛克（Beto O’Rourke）、邁克爾・班納特（Michael Bennet）和約翰・德拉尼（John Delaney）則表示要在2050年前達標。

與此同時，歐盟也表示將往零排放的目標邁進，但沒有設定一個期限，讓許多保護環境主義者失望了。

世界開始關注碳中和，這對於在全球經濟發展同時要減少碳排放的目標是一個重大發展，而科學家認為這有助於避免全球暖化帶來最嚴重的惡果。然而最關鍵的兩個問題還是無解：排放最多污染的國家，例如美國，尚未同意2050年前達碳中和，而多數已同意的國家也沒有具體措施。

氣候分析（Climate Analytics）公司首席執行官比爾・哈爾（Bill Hare）表示：「我們現在處於一個非常危險的境地，我們的行動可能改善或惡化氣候變遷，未來的12個月就會見分曉。」

這項目標並非憑空而來。好幾年前科學家就已經知道，在本世紀中葉前實現碳中和對於抑制氣候暖化非常重要。例如，氣候分析公司於2015年初發布的研究表明，2100年前全球溫室氣體必須達到零排放，否則本世紀結束前全球升溫將超過2°C。

去（2018）年秋天，聯合國氣候變遷政府間專家委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）發布的一份關鍵報告警告，要避免氣候變遷最糟糕的狀況發生，例如珊瑚礁全數死亡、幾百萬人陷入貧困，我們所能行動的時間所剩無幾，這對環境積極分子而言無疑是一道震撼消息。參與該報告的科學家列出許多可能抑制暖化的方法，但不論各國家選擇哪種方法在2050年前達到碳中和，即時行動是關鍵。

這項提醒讓許多國家，包含一些州和城市，開始推動碳中和的行動。參與碳中和的國家很多，各有不同的地理環境、資源和政治樣態，例如紐西蘭、愛爾蘭、智利和斐濟。

碳中和在不同的地區有不同的含意。對於某些國家，如冰島，碳中和只是一項「目標」，但是對於英國等其他國家，國家領導者希望將這項目標納入法律中，使其具法律約束力。當然法律比目標更需嚴格執行，但納入法律也只是第一步。在大多數情況下，各國需要遵守一系列的規定和法律，以落實這項目標，但這個過程勢必會引起許多爭議，跟當初設下這個目標一樣具爭議性。當然，在某些情況下，各國也可以直接大膽地開出一張大支票，再努力地達成這項艱辛的減碳目標。

新氣候組織（New Climate Institute）創辦人尼可拉斯・赫尼（Niklas Höhne）表示：「大膽的計畫是好的，但光說不做沒有用，還需要輔以法律和規範來落實。」

難解之題還有這一個：身為三大排放國的美國、中國和印度並不考慮2050年碳中和的提議。雖然去（2018）年歐盟地區、日本和其他國家的排放量有所減少，但去年全球排放增長量卻是最高的，主要是因為中、美、印的排放量飆升。

在川普（Donald Trump）上任之前，美國聯邦政府其實曾提議在2050年前減少80％的排放量，這對於達到碳中和的目標是很關鍵的一項舉措，不過川普並沒有接受這項提議，反而許多環保法規還變得更寬鬆了。即使許多州和城市都在推行減碳行動，但整體的碳排放還是增加了3％。

同為發展中國家的印度和中國，雖然有望追上西方國家的發展程度，但是卻沒人期望他們要在2050年達到碳中和的目標。然而現今的排放量增長情況，尤其是中國，讓人更加擔心減碳行動可能白費了。中國已經取消興建煤電廠的禁令，而印度的化石燃料用量也預期會增加。其他如巴西和澳洲等國，在減少碳排放的道路上也在走回頭路。

即使這三個國家的領導力有限，全球氣候政策專家也希望在九月召開的聯合國秘書長氣候峰會之前，各國還是可以提出新的氣候變遷承諾。同時他們也期望在會議結束後，多數國家可以提出新的氣候變遷計畫，這是根據巴黎協議一項要求各國定期加強氣候變遷計畫的條款。

聯合國秘書長安東尼奧・古特瑞斯（António Guterres）對《時代雜誌》（TIME）表示：「九月會是推動碳中和的關鍵時機，也是動員更多國家重要月份。」

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責任編輯：羅元祺

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