你沒想到的5G時代隱憂：更多、更多的電子垃圾

文：Alana Semuels

譯：Phyllia Hsu

身為一個對科技充滿渴望、資金充裕、準備將通訊技術全面升級進入5G時代的國家，美國還必須考量令人驚訝的環境成本：堆積如山的廢棄裝置。

回收龍頭ERI在加州弗雷斯諾（Fresno）的工廠，每個月要處理約600萬磅（約272萬公斤）的廢棄電子產品，像是鏡頭只有800萬畫素的智慧型手機、容量只有12G的平板電腦，每天都有許多這類產品抵達此處。有些工人拿著鐵鎚敲擊體積龐大的設備，有些人則負責拆除像是鋰電池這種具危險性的零件。整個場景就像一部扭曲的皮克斯電影，輸送帶上擺滿了等待毀滅的設備，它們一個個被送入機器裡，然後被分解為一堆銅、鋁、和鋼。

「在我們的社會，人們總是必須擁有最新、最棒的產品」亞倫·布魯姆（Aaron Blum），ERI的共同創辦人及營運長帶我們參觀工廠時這麼說。根據美國經濟分析局統計，在2017年美國人共花了710億美金在電話及通訊設備上，這幾乎是2010年的五倍，即使將通貨膨脹率計算進去後結果依舊如此（僅僅是Apple，去年就在國內售出6000萬隻iPhone）。當我們購買新產品時自然會淘汰舊的，這種消費週期使得電子產品成為世界上增加最快速的固體垃圾。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

當世界的網路技術升級到5G時，這一趨勢預計會增長得更加快速。

5G將為人類帶來更高速的網路及許多其他好處，但專家表示，這也將導致電子垃圾急遽增加，上百萬隻的智慧型手機、數據機及其他與5G網路不相容的設備將遭到淘汰。「我不認為人們真的瞭解這項轉變的嚴重性」，ERI的共同創辦人及董事長約翰·舍格里（John Shegerian）說。「在許多層面上，這是比黑白進入彩色、類比進入數位還要更大的轉變」。

這對ERI來說是一門好生意，他們向客戶收取電子產品並幫他們安全地刪除所有資料；另外，他們也靠翻新並轉售電子產品賺錢。但根據聯合國統計，美國只有不到四分之一的電子垃圾被回收，其餘的不是被焚燒就是進了垃圾掩埋場。這不是一個好消息，因為電子垃圾往往含有汞或是鈹等對環境有害的物質。

部分問題在於管理。美國只有19個州立法禁止將電子產品丟入一般垃圾，在沒有這條法律的地方，例如內華達州，電子產品往往被丟在普通的垃圾桶或回收箱，傑瑞米·華特絲（Jeremy Walters）說，他在一間專門處理固體廢棄物的公司Republic Services擔任社區關係經理。撇開環境問題不談，將紙類與易燃鋰電池放在一起壓縮本身就具危險性，回收中心的報告顯示，火災次數變多了。

即便有電子垃圾的相關法律，還是需要靠消費者來對這些老舊設備進行適當處理。但回收電子產品可能會帶來麻煩，人們不能只是將不需要的手機丟到房子外的垃圾桶，他們必須把這些電子產品送到商店，而店家有可能會支付一些錢，但也可能會向消費者收取處理費用。許多消費者不想帶給自己太多麻煩、或是不想要有多餘開銷，他們選擇將不要的設備丟進垃圾桶，或將它們藏進抽屜裡，幻想有一天這些電子產品會自己消失。「我們沒有辦法確保人們不會丟掉它」Walters說。

其中一種解決方法是讓電子產品像過去一樣長壽。

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在ERI的工廠，Shegerian向我們展示了數十台1970到1980年代製造的電視機，這些電視機直到最近才停止運作；相反的，現在的科技公司則在加快汰換機器的腳步。大部分的智慧型手機沒辦法輕易更換電池、新的筆記型電腦與舊式充電器不相容、軟體公司推出在舊設備上無法運作的更新。

「現在的科技產品不如過去長壽，這是廠商為了迫使消費者加快更換速度的手段。」iFixit的創始人凱爾·溫斯（Kyle Wiens）說，該公司發表了許多教導大家如何自己修復、拆解電子產品的指南。以Apple的AirPods為例，它在使用兩年之後可能會出現充電問題，但Apple拒絕對此作出回應。

有些環保團體認為像Apple和三星這樣市值數十億美元的公司應該自行承擔回收成本，在歐洲、加拿大及美國的部分地區已通過生產者責任延伸（EPR）之相關法律，規定製造商必須資助及成立報廢電器的回收系統。「全球性的EPR規範能讓競爭環境更公平，因為這沒辦法在自願的基礎上進行。」史考特·卡索（Scott Cassel），Product Stewardship Institute的創辦人說，這間機構是EPR法律的倡導者。「但美國拒絕改變現有的法規」。

儘管如此，有些公司正在加強自己的回收機制，不管是為了經濟利益還是為了推動公共關係（開採新的礦產會造成財務、環境及人力成本）。舉例來說，Apple於2018年推出Daisy，這是一款能回收智慧型手機的機器人，它每小時能拆除200部iPhone，且他們宣稱去年它從垃圾場掩埋場轉移了48000公噸的電子垃圾。

但與去年全球共5000萬噸的電子垃圾相比，這只是九牛一毛，而當消費者準備要將設備替換成最新的5G設備時，這個數字還會繼續飆升。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航