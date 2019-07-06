我該趁低點購入XBOX和PS4，還是等2020年出新機再出手？

文：Patrick Lucas Austin

譯：王國仲

美國電子娛樂展（E3）剛剛結束，發表的新遊戲大概讓你欣喜若狂，更別說還有許多關於主機的新聞了。

Sony已經開始談論即將推出的PS5；微軟則用次世代主機Project Scarlett吊盡眾人胃口，還有消息指出任天堂不久後將推出新版的Switch。不只這樣，Google也來參一腳，承諾玩家「在任何能收發Email的地方都能享受串流遊戲體驗」。

如果現在想挑選一台遊戲主機（或拿來送人），百家爭鳴的市場或許會讓你有些眼花撩亂。別擔心，以下是一些建議。

Sony和PS4

PlayStation系列在今年E3首度缺席，但他們現有的遊戲主機陣容仍相當誘人。無論選擇PS4或是更加強大、有著4K解析度的PS4 Pro，再加上用於虛擬實境遊戲的PlayStation VR組合，能帶來其他主機無可比擬的完整遊戲體驗。

如果只想玩玩遊戲、觀賞串流媒體或體驗虛擬實境，售價299美元的基本款PS4便相當足夠。想在新電視上享受4K高畫質內容嗎？PS4 Pro要價399美元，配備更強的處理能力，能傳輸4K內容、遊戲畫面更細緻，甚至在1080p解析度下都能順暢運行，體驗VR時延遲也更短。

Sony已經開始公布PS5的詳細資訊，最早在2020年夏天就有機會一親芳澤。不過，考慮到PS4當年直到11月才推出，預期PS5在秋季上市會合理一些。PS5預計會為PS4遊戲提供部分相容性，代表新主機上市時不必急著賣掉你的舊遊戲。

Photo Credit: AP/達志影像

微軟和Xbox One

微軟目前提供299美元的Xbox One S和支援4K的One X（499美元），它們分別和PS4、PS4 Pro有相似的遊戲和串流功能。Xbox One X（和PS4 Pro不同）支援4K藍光碟片，更具備效果強化功能，畫面更清晰、達到「真4K」而不只是將低解析度模擬至4K。透過Xbox Play Anywhere，能在電腦和Xbox One上播放想要的檔案；兩台Xbox One主機也都和Xbox 360與其他舊版Xbox部分相容。

想節省預算嗎？可以考慮價格更低（199美元）、無光碟機的Xbox One S 全數位板（All-Digital Edition），僅能從網路上下載遊戲使用。

今年E3，微軟宣布了即將推出的主機串流功能，將Xbox One變成你的專屬伺服器，把遊戲庫傳送至手機或平板。就算不在家，也能在便攜裝置上暢玩戰爭遊戲，扳倒軸心國。

另外，微軟開發了新的主機Project Scarlett，預計在2020年聖誕假期登場。除了某種形式的相容性外，新主機更支援8K螢幕、讀取速度更快的SSD儲存技術，還有如絲絨般滑順、高達120fps的遊戲體驗。

此外，Project Scarlett（及其宣稱的效能提升）似乎會成為微軟遊戲串流服務xCloud不可或缺的一環。目前訊息還不多，但微軟似乎打算和Google的Stadia（稍後會介紹）一樣，以Xbox或其他主機作為伺服器，在他地串流遊玩。

Photo Credit: Reuters／達志影像

任天堂和Switch

任天堂粉絲們可以選擇Switch——一台可同時作為掌上型遊樂器與家用遊戲機的混合式主機—，或是貨真價實的掌上型遊樂器3DS。根據其資深行銷副總裁道格．包瑟（Doug Bowser）的說法，公司各項服務仍支援該產品。但3DS已推出好些時間，開發人員的熱情逐漸衰退。

Switch（售價299美元）仍是一台嶄新主機，產品週期可能還長達數年。不過，如果在通勤或長途旅行時使用才是你的主要目標，據說即將推出的「掌機版」Switch或許是最佳選擇。據傳主機會變得更小台、續航力更佳，恰恰是出門在外時所需要的。

Google Stadia

Google Stadia是搜尋引擎巨頭在電玩界投下的最新震撼彈。和傳統主機不同，Stadia平台上的遊戲會在Google資料中心中運行，再藉由網路傳輸至玩家的螢幕。

Stadia最早要到11月才會正式推出，可先以129美元預購「創始者版本」（Founder's Edition）。內容物包括一個Chromecast Ultra（用於串流4K遊戲）、用於遊玩的Stadia控制器、能和一位朋友分享的三個月期訂閱，還有選擇Stadia用戶名稱的優先權（會綁定Google帳號）。

Stadia Pro訂閱方案每月要價9.99美元，能將遊戲串流至具備Chromecast的電視、Chrome瀏覽器或Pixel 3/Pixel 3a智慧型手機，Google表示日後將支援更多裝置。遊戲庫中有不少免費遊戲（如天命2〔Destiny 2: The Collection〕），你也可以在訂閱方案之外獨立購買想要的遊戲。

在使用Google Stadia之前，確保你的網路能負荷如此龐大的流量。以720p遊玩時，Google建議網速至少達10Mbps，若在4K畫質下運行遊戲，至少要有35Mbps以上。

Google Stadia的缺點：沒有網路，就沒遊戲玩。另外，根據美國聯邦通訊委員會報告，由於頻寬不夠普及，2400萬美國人仍無法享受25Mbps/3Mbps（下載/上傳）的網速。因此，你的網速可能不夠快、無法遊玩，或得向網路業者支付額外金費來提升網速。

Photo Credit : AP/達志影像

玩家該如何選擇？

該怎麼選擇呢？如果已經擁有這一代主機，最聰明的作法是按兵不動。新產品即將在明年上市，現在出手只能買到本代主機的夕陽餘暉。

一個例外是想升級4K畫質的玩家。假如你有台非4K的PlayStation或Xbox但剛好有4K電視，升級後，畫質會飛躍性成長。

如果還沒有任何主機，現在進場會是個完美時機，若能把握促銷價或購買二手主機就更划算了。

但無論如何，記得該開始存錢囉。畢竟距離2020年的E3只剩不到一年！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航