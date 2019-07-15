基因檢測緣起於實驗室，是媒體使它成為眾所皆知的文化現象

文：Nara B. Milanich

譯：許睿洋

2017年，「消費者基因檢測」（direct-to-consumer testing）掀起風潮，該年度賣出的基因檢測組比過去售出的總和更多。這樣的成長趨勢可能得以歸功於科技的進步和過去20年消費者基因檢測產業的增長。儘管前者與科學研究脫不了關係，但媒體卻在後者扮演了重要角色，因為它創造出了更有說服力的氛圍——即親子鑑定是一種文化現象。

媒體對於這種「追本溯源」科學的癡迷早在DNA檢測流行前就已開始。1920年代，研究人員便開始發展祖譜檢測。這並非偶然，因為此研究出現在人們開始對優生學和種族等偽科學（pseudoscience）萌生興趣的年代。

研究人員認為科學或許能為人們找出素未謀面的父親，近年的各種新方法也給人們這樣的期待。當中有些顯然是偽科學，例如由亞伯特．亞伯拉姆斯醫師（Dr. Albert Abrams，出生於美國舊金山）所發明的「示波器」（oscillophore），他表明藉由測量血液電子的震動就能找出一個人的祖先。其他還包括一些效度較高但仍非常陽春的方式，例如利用ABO血型來做親子鑑定。

當時的媒體被各種新發明的檢測所震驚，並伴隨著腥羶色的社會案件，如極度富有的紐約國家銀行（National City Bank of New York）總裁詹姆士．史帝爾曼（James A. Stillman）指控他和妻子的第四個孩子其實是妻子與家中管理員所生。各造是否會訴諸鑑定？結果又會是如何？關於離異、通姦和各種非法行為在喧鬧的1920年代成為媒體報導主流，而與親子鑑定相關的問題更成為這些新聞不可分割的一部分。

媒體也從其他轟動一時的案件來探索這些問題。1930年夏天，芝加哥一家醫院將嬰兒搞混的新聞佔據全國各大媒體版面。它們熱切地追蹤了這兩對可能失去骨肉的父母、他們手中極具爭議的嬰兒、以及被指派要解開謎團的11名科學家（當時的媒體更以〈嬰兒混亂事件專家仍一籌莫展，但希望能以科學解決問題〉為標題）。如同小說家和編劇所熟知，身分之謎不斷在音樂劇中上演。而20世紀以來，大眾媒體更開始將這些新聞傳遞給為其著迷的社會大眾，同時還加入了一個全新要角：科學家。科學不僅是解開謎團的方法，更是故事的核心特質，是故事之所以引人入勝的一部分。

媒體在它報導的新聞的「製作」過程中亦軋上一角。舊金山法院曾在審理一起丈夫質疑孩子是不是自己與妻子親生的案件中傳喚亞伯拉姆斯醫師一同參與。當時報紙以斗大的標題宣布法院的裁決：〈法院以電子血液檢測確立嬰兒的親屬關係〉。雖然這個標題不全然是假新聞，但它也不完全正確。法官依據血液檢測的結果判定丈夫是孩子的父親，但根據我們對亞伯拉姆斯的裝置和加州法規的當代辯論的了解，法官可能是基於「丈夫為妻子所生子女之父親」這樣的傳統法律假定來判決此案。

然而，細節在媒體的報導中完全消失了。報紙上的報導不僅暗示著亞伯拉姆斯超自然的「示波器」具有正當性，而且它的效用還經過加州最高法院法官的認證。

新聞報導不只扭曲案件在法律上的正確性，更常對其科學意涵斷章取義。在1921年一篇將「血液檢測」視為「情感檢測」的文章中，《亞特蘭大立憲報》（Atlanta Constitution）向讀者們解釋了孟德爾（George Mendel）的理論：「家中排行為奇數的孩子（的各種特徵）應該受父母與之性別相同的一方所控制，而排行為偶數的孩子則相反。」媒體扮演了教育性的角色，向它的讀者解釋了親子鑑定的新方法。儘管內容未必總是正確，但它們確實塑造了公眾對事情的態度。

基於媒體大幅報導，律師與訴訟當事人開始要求對孩子的身分進行科學檢測。一名居住在奧克拉荷馬州拉蒙特鎮（Lamont, Okla.，人口僅585人）的母親寫信給亞伯拉姆斯醫師，她在信中表示：「我在報紙上看到您能進行血液檢測，不知您是否能幫我。」和史帝爾曼與舊金山的案件一樣，這名女子的丈夫不認他們三個月大的女兒，她因而懇求亞伯拉姆斯的協助。在報導這些科學新發展的同時，媒體不僅形塑了這些具好奇心的人對事情的認知，它們所報導的解決方法更為那些絕望的人所廣泛利用。

時間快速推進至DNA發展的開端。當今的科技可能和示波器或是草創的血型檢測大不相同，但科學、法律和媒體之間的互動機制卻顯然仍與過去相似。

舉例而言，1980年代初期，一名英國律師在報紙上看到關於DNA指紋分析的新技術，這種方法能以極高的準確率辨識雙親的身分。儘管這樣的技術尚未在法庭上受到檢驗，但這名律師馬上想到她的客戶，英國當局因為質疑她與兒子的親屬關係而拒絕其入境。不久後，這項新技術便證實兩人的親屬關係為真。面對如此結果和間接證據上的劣勢，英國內政部（Home Office）終在該案中做出讓步，但對於這項新DNA檢驗方法的效度不多做評判。

然而，報紙對於這件事卻不是這樣報導。就如同逾50年前亞伯拉姆斯的「示波器」案件，媒體表示萬能的新技術在本案的解決上扮演了決定性角色。但很大程度上也是歸功於媒體大幅報導，這項技術才能立即在大眾之間取得正當性。

如今，利用DNA證明身分已經成為常見的調查實踐，就連消遣性的祖譜檢驗也發展成一個數十億美元的產業。基因檢測的商業化使得測驗本身和媒體間的關係更加緊繃。至於那些內容有關「誰是你老爸」（who’s your daddy）的實境節目呢？生技公司早已和它們結為夥伴來行銷自己的檢測技術了。

人們對於這麼私人的祕密並以科學加以揭露仍深感著迷——例如受試者在毫無戒心的狀態下發現從不知道他存在的手足、發現捐精者（而非她父親）才是她生父的案例，以及無數個人們因為檢測而發現自己的種族或族群身分與他們現在的認同並不一致的故事。

在訴說這些故事的同時，媒體持續影響我們對於這些科技以及如何運用它們的看法。藉由告訴大眾這些檢測如何運作（當然希望準確性會比過去高），並讓它們看起來非常普遍地存在且具有可靠性，媒體讓檢測在民眾之間被有效推廣。或許最重要的是，它傳達了一個想法，那就我們從檢測得到的訊息不僅有用，甚至連自己都會因此而感到驚訝和興奮。據統計，每25名美國人就有一人接受過基因檢測。如果基因檢測起源於實驗室，那麼在過去一百年間，就是媒體使它成為如今我們所知、根植心中的文化現象。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航