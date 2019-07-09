在上班日發作的偏頭痛症狀，五個問題教你該如何應對

文：Alejandro De La Garza

譯：曾勢喨

無論你多熱愛你的工作，工作有時都是非常乏味的。但對於那些有偏頭痛的人來說，在一系列偏頭痛的過程中要熬過一個工作天可以說是非常折磨的。

偏頭痛也不只是與直接受它所折磨的人有關。根據全國頭痛基金會（National Headache Foundation），每年全美因為偏頭痛所導致的病假與生產力降低，造成了接近200億美金的經濟損失。這看來是一個可觀的代價，但如果你了解在偏頭痛時完成任何一件事有多難，並考量到美國有數百萬勞工經常在辦公室和工廠受此症狀所苦，你就會覺得很合理了。

為了這些工作時受偏頭痛所苦的人們，《時代雜誌》訪問了芝加哥戴蒙頭痛診所（Diamond Headache Clinic）的主任梅勒．戴蒙（Merle Diamond）博士取得最新的建議，以了解如何在工作日管理偏頭痛的症狀——或甚至能根本避免這些症狀。

如何在工作時避免偏頭痛？

戴蒙指出，比處理偏頭痛更重要的是如何避免它的發生，這意味著採取一些措施盡可能地調整你的工作常規與工作環境，以減輕帶來偏頭痛的特定負面因素。

「生活型態是個重要的因素，大腦不喜歡改變，所以我們會說偏頭痛的大腦會變得更加易怒」，戴蒙表示，建立固定的生活習慣並持續遵守，是個避免偏頭痛的重要因素，這代表著每天在固定時間起床與就寢、持續補充水分、午覺別睡太久以及別錯過任何一餐。

會有偏頭痛的人應該要避免接觸螢光，因為太亮的光會觸發頭痛的產生，強烈的氣味也會觸發某些人的症狀，所以如果同僚使用味道強烈的香水或鬍後水而觸發你的頭痛，你應該要跟他好好聊聊。

你或許不能改變工作環境中一切可能觸發你偏頭痛的因素，但盡可能地去調整你可以掌握的因子來避免偏頭痛發生的頻率仍然很重要。

如果工作時發生偏頭痛，你該怎麼做？

就算最好的預防措施也不是每次都有用，如果你經常受偏頭痛所苦，那你也很有可能在工作時遇上。為了安然度過這樣的情形，戴蒙建議我們可以找一個安靜的、遠離工作場所的地方休息20分鐘至半小時，吃一些你的急性偏頭痛藥（如果你有），然後當偏頭痛結束後（希望能），再回去工作。

有些人會使用咖啡因來治療他們偏頭痛的症狀，但戴蒙特別指出，這只有在你不過度使用它的情況下才會有用。「如果你一天狂喝四杯拿鐵，那你有可能反而因為過度攝取咖啡因而頭痛，但如果你一般而言沒有大量攝取咖啡因，那這當然可以當作一種治療方式。」戴蒙建議，你應該把你每日的咖啡因攝取量限制在80到100毫克之間，這大約是一杯咖啡的量。

你何時該決定回家？

偏頭痛不一定都可以很快緩解，有時候若症狀沒有緩解，何時該決定請假回家休息就很重要了。有些人可以根據疼痛的程度來判斷偏頭痛會持續多久，有些人則用其他因素來判定，例如說反胃或是對光的敏感度上升，在這樣的情況下，你最好請假回家好好休息、午睡一下，為了明天做準備，而不要堅持留下來而讓情況更糟，但這當然也是取決於你是否能搭車或公眾運輸安全的回家，如果你已經沒辦法做到的話，你最好能打電話看看你朋友或家人是否能夠來接你。如果你經常發生這樣的情況的話，你也應該嘗試提前與主管溝通，讓他們知道為何你有時候會突然早退。

而當你回來工作後，戴蒙也強調不要馬上讓自己負荷過重，「當病人因為偏頭痛請假，或是因為偏頭痛而工作進度落後時，他們常常會更加焦慮並想著要趕快完成手邊的工作，而這對他們的病情並沒有幫助。」她說，你反而應該要循序漸進的找回你工作的步調，並試著不要太焦慮，因為過多的壓力又會導致偏頭痛的發生。

你應該如何與上司和同事溝通你的偏頭痛病情？

與上司和同事的溝通可能會相當困難，特別是他們已經有了錯誤印象，認為你想要爭取特別待遇後。戴蒙表示，你應該告訴你的上司或人資代表容易觸發你偏頭痛的因子是甚麼，同時確保讓他們了解你仍然十分投入這份工作、有很好的團隊合作精神，並會做好你份內的工作。這也代表著你有時必須為了自己的健康積極地去爭取和遊說他人。

你何時該考慮去積極治療？

戴蒙頭痛診所中的戴蒙研究團隊推估大概有四千萬的美國人有偏頭痛的問題，而當中大約55%的患者曾與醫生討論過他們的症狀。非處方藥對有些人有用，但對於那些有長期的頭痛的患者，也就是根據國際頭痛分類（The International Classification of Headache Disorders）的定義指出，「每個月有15天或以上會發生頭痛，持續三個月以上，且其中至少8天是有偏頭痛症狀者」的人，戴蒙建議他們最好去看看專門的醫生。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航