我們有機會擺脫臉書這樣的「科技巨頭」嗎？

文：Erik Sherman

譯：劉松宏

「擺脫科技巨頭」已經變成消費者保護團體與著名政治家常使用的號召口號。

然而實際上這句口號看起來如何呢？

《財星雜誌》與法律和商業領域的各個專家進行了會談，看看這句口號會對臉書──該公司現在已成為壞孩子的典型代表──造成什麼樣的影響。簡言之：這件事不會輕易發生，甚至可能永遠不會發生。

政府要分離一家公司時，需要有合乎法律的理由。除了所有「明顯」的規模問題和權力問題，還需要解決另一個更明確的議題。根據約翰霍普金斯凱瑞商學院（Johns Hopkins Carey Business School）的教授安德魯．欽（Andrew Ching）所言，臉書公司的規模是「網路效應」的直接結果。網路效應指的是一個系統的用戶連結數量越多，其所能提供的價值越高。人們之所以使用臉書，是因為他們可以在上面找到認識的人，或希望與之聯繫的人。

欽教授表示：「當一間公司變得越來越龐大，就會得到與競爭對手不成比例的優勢。一般來說，市場可以支撐少數其他的網路產品。」但是其他的服務必須要夠獨特，才能吸引到自己的客戶群。

推特和LinkedIn就是兩個功能與臉書不同的例子，世界其他地區也有不同的網路系統。但是就社群連結而言，臉書成長為最龐大的一家公司，後來又以看似天文數字的價格收購了Instagram和WhatsApp，直到背後的原因出現。欽教授表示：「當臉書發現一位擁有一項獨特的產品並且正逐漸變得流行的潛在競爭對手時，他們會怎麼做？臉書會將之收購。他們正在接手這個市場中幾乎全部的可能產業。如果讓這些網路繼續成長，他們就有可能成為一股強大的競爭力。」如果缺少競爭對象，臉書就會失去動力來完成消費者所期望的改變，例如提高對私人訊息的尊重和關注。而現在，人們還能選擇什麼？

然而，分離公司的論辯中出現一個弱點。欽教授說道：「我還沒有看到任何實際試圖量化臉書權力的研究，因為這些難以衡量。」如果沒有對臉書權力的相關定義或其濫用權力的程度和方式，要指控臉書濫用權力的說法很難站得住腳。

使臉書權力問題變得複雜的原因，正是其用戶的數量及個人資料。欽教授說道：「從用戶群方面來看，臉書正逐漸式微。部分原因是臉書所吸引到的用戶類型，年輕一代使用臉書的可能性降低許多。而臉書這項產品本身也無法做出太多改變。臉書目前仍擁有老一輩的客群，他們希望能留住這些客群。」

從本質上來說，臉書存在著可能會淪落為美國線上（AOL）或CompuServe等公司一樣下場的長期問題，這兩個社交網路的前車之鑑最終失去控制。這就是為什麼馬克．祖克伯（Mark Zuckerberg）以極高的價格收購Instagram和WhatsApp的原因。欽教授說道：「當你聽到這個收購金額時你一定覺得瘋了，但這對臉書來說則否，因為其無法再繼續成長了，臉書不再能了解新一代人需要的是什麼。」這也是為什麼Instagram和WhatsApp會繼續保留自己品牌的原因──因為新興引領潮流的代表人物不再是臉書了。

分離策略（Breakup strategy）

分離策略將需要一個結構體系，才能夠實現且不會過度懲罰股東。過去曾是併購銀行家、金融培訓公司Training The Street創始人，以及北卡羅來納大學克南－弗拉格勒商學院教授的史考特．羅斯坦（Scott Rostan）說道：「最容易可行且最合乎臉書股東和投資者們心意的決策，就是將Instagram和WhatsApp分離出去。」從過去的一家臉書公司，而分離成現在的3家公司。

羅斯坦表示：「這是對用戶最合理的分配。過去臉書擁有這三個平台合併的公司，現在則是分別擁有三家。」而這將會產生一些實質問題，例如在之前可能已經分享過的會計等領域中，建構完全營運模式，或者管理公司分離後的稅務影響。

另一種可能性是完全出售。臉書必須將Instagram和WhatsApp出售給其他公司，而使其競爭對手更加強大。相較於當時收購這兩間公司的金額，該公司可能會得到遠低於這個數目的收入，這意味著鉅額的財務虧損。

這裡還有幾個小問題，其中一個是臉書目前的控制權。透過談判達成的解決方案，可以避免冗長的法律訴訟，但這將需要獲得祖克伯的同意，他個人持有絕大部分的股東投票權，可以否決任何欲出售這兩個服務平台股份的決策。目前的公司策略表明祖克伯對此毫無興趣──這是第二個問題。

羅斯坦說道：「那臉書目前的作為呢？他們正爭先恐後地將這些平台結合起來。」該策略於1月份宣布，據傳言將可以整合所有訊息服務。而此舉可能會衍生出以下問題：如果成功整合訊息服務後，就不再有可以清楚分離出去的服務平台。

法律層面的爭辯

如果臉書不同意合作，政府將不得不提出強而有力的反壟斷案件，讓法院迫使臉書分離公司。根據紐約大學法學院貿易監管教授、美國反壟斷和競爭專家艾蓮娜．福克斯（Eleanor Fox）的說法，這是不太可能的。

福克斯發函給《財星雜誌》的一封電子郵件中說道：「人們正在世界各地爭論這些併購案是否有依照併購法案，而且應該禁止其繼續執行。理論上，如果法院認定這些併購案是違反競爭的，則可以勒令出售。在過去已經有合併後被下令資產分離的情況，但很少見。」

此類併購後的案件並不需要現行法律規定的壟斷證據，只要收購後能增加市場影響力即可。而這又回到了臉書實際擁有多大的權力以及如何量化，以衡量其是否已經顯著地成長。

鑑於過去微軟案例的經驗，任何試驗可能需要很多年才能解決，而且成功的機率也未能確定。就結果看來，解除好友比在菜單中找到正確選擇，還要難上許多。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航