低頭族青少年的頭上可能開始「長角」？

文：JAMIE DUCHARME

譯：許睿洋

逾一年前，一組澳洲研究人員在期刊《科學報告》（Scientific Reports）發表了一篇報告，但卻未獲得廣泛的關注。他們在報告中指出，為數眾多的年輕族群在頭顱後方都有骨骼增長的現象。研究人員斷定這是由於他們長時間低頭盯著電腦與手機螢幕所致。

而這個月，BBC在一篇關於現代生活如何影響骨骼發展的文章中，引用了該篇報告。在短短幾天內，全球各大頭版便開始報導青少年的頭上可能開始「長角」。

這篇報告非常值得注意，因為它反映了人體為了適應現代科技產品的一種方式。但這並不意味著結果會像那些媒體報導得如此可怕。

研究人員發現了什麼？

2016年，澳洲陽光海岸大學（University of the Sunshine Coast）教授大衛．沙哈爾（David Shahar）與馬克．賽爾斯（Mark Sayers）發現，在218名18到30歲的調查者中，約有40％的人在顱骨底部有骨頭增生的現象，稱為「增大型枕外隆突」（enlarged external occipital protuberance，簡稱EEOP）。

他們隨後以此為基礎，在2018年時分析了1200名18至86歲受試者所拍下的X光片。研究中，他們發現約三分之一的人出現增長現象。研究人員在報告中寫道，年齡介於18至30歲的受試者是EEOP的最高風險族群令他們感到驚訝，因為他們本來預期這比較可能發生在老年人身上。

和手機使用是否真的有關？

研究人員表示，理論上，長期將頭部前傾（人類的頭部其實非常重）以盯著螢幕，而非維持端正的坐姿，可能會導致脖子和頭部後方過於緊繃，使得骨頭開始在周圍的肌腱和韌帶中增生。

然而，上述兩項實驗，實際上均未對個人的手機使用習慣進行評估，因此對於骨頭突起是否因手機使用所致，他們也無法得出任何具體結論，這僅是他們根據較常使用手機族群的人口統計資料做出的假設。

「長角」的標題有什麼問題嗎？

若我們把因果關係擱在一邊，將骨頭增長稱為「長角」，其實有點言過其實。最新的研究發現，增生大小大約介於10至30毫米（或是半英吋到超過1英吋一些），雖然能夠為肉眼所察覺，但並沒有像各大頭版所塑造的意象那般戲劇化。

此外，此種性質的顱骨增生過去也曾多次被發現，儘管大多較不明顯。通常較常見於男性，尤其是老年人，不過有時也發現於年輕族群身上。2017年一篇發表於《英國醫學雜誌》（BMJ）的研究指出，枕骨增生是正常的（儘管有時候可能會痛），且「通常出現於青春期後段，因為骨頭快速成長」。骨刺也可能在全身上下萌發，從頭到腳指都有可能。

雖然這可能和頭部、頸部及背部疼痛有所關聯，但上述報告的作者們對於「長角」本身並不那麼擔心。賽爾斯告訴一家澳洲新聞網：「骨骼突起本身並不是最嚴重的問題，它只是長期姿勢不良的象徵，很簡單地就能矯正過來。」

科技產品的長期使用正在摧毀我們的正常姿勢，這也早已不是秘密。「短訊頸」（text neck）或是頸部緊繃的現象被廣泛報導，主要和我們低頭盯著螢幕有關；許多人也在低頭使用筆記型電腦後經歷一陣背痛。當然，這些問題都是值得擔心的，但並非不可挽回的。

通常只需要多留心，多一些伸展和肌力強化來改善你的姿勢（或許重新規劃你的工作空間），就能減緩隨之而來的疼痛。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航