我們該擔心「油漆」對身體健康造成影響嗎？

文:MARKHAM HEID

譯:曾勢喨

如果你是想利用這個夏天重新粉刷你的房子或公寓的屋主,你可能會對《職業及環境醫學》(Occupational and Environmental Medicine)這篇期刊上剛刊登的新研究感到憂心。這份研究指出,在工作時暴露在油漆中常見化學物質的婦女,更容易產下有自閉症的小孩。更重要的是該研究發現,隨著暴露的頻率增加,小孩得自閉症的機率也隨之增加。在研究者調整他們的數據以排除其他導致小孩有自閉症的因素,如婦女的抽菸史、飲酒習慣、生產年齡後,他們發現這樣的風險確實存在。

研究的作者指出,這個研究沒有辦法證明暴露在油漆粉塵和相關的化學物質會導致自閉症,而且這份研究必須「謹慎的解讀」,但這份研究和先前的幾份研究(發現自閉症與油漆化學物質間的連結)的結果有相當的一致性,而且對於油漆化學物質與粉塵所導致的許多健康問題,目前學界已有了越來越多證據。

舉例而言,苯,是一種某些油漆(尤其是油性油漆)、藝術用品中常見的膠水和白板筆、農藥、汽機車廢氣中都有的致癌物質,與其他致癌物比較,人們比較需要擔心長期或大量的暴露在苯之下。而美國癌症協會(American Cancer Society, ACS )指出,在不通風或剛油漆完的房間待上一段時間,就會將人體暴露在苯含量升高的環境之下。

根據美國疾病管制與預防中心(U.S. Centers for Disease Control and Prevention),苯屬於揮發性有機物(volatile organic compounds, VOCs),在醫、藥學實驗室、化學產業工作,或美容師與工作上會接觸油漆的人,比較容易暴露在這種化學物質之下。

根據美國肺臟協會(American Lung Association),在高濃度揮發性有機物下的環境呼吸,可能會造成許多短期的健康問題,從頭暈、頭痛、流鼻水到眼睛癢等,有些揮發性有機物還會造成神經系統和器官的損傷。母親暴露在某些揮發性有機物下可能會增加低出生體重的機率,而低出生體重又與發展遲緩與學習障礙有關。

專家們還在試著了解這些化學物質是如何傷害人體的,但有些研究已經發現某些揮發性有機物可以被吸入或透過皮膚吸收而進入到血液之中,然後在暴露在這些化學物質者的大腦或臟器中累積。肝臟也會分解某些這類的化學物質而產生一些副產品,然後附著在細胞的遺傳物質上,並潛在的干擾它們的作用。

這些研究都表明了油漆是有潛在毒性的,而對「脆弱族群」,例如懷孕婦女、小孩、老人等族群來說更是這樣。羅格斯大學職業與環境健康醫學機構(Environmental and Occupational Health Sciences Institute of Rutgers University)的教授克里夫.維賽爾(Clifford Weisel)表示,揮發性有機物的濃度在室內通常比室外高,特別是室內不通風的時候,而濕性或乾性的油漆,特別是油性的油漆,則通常會釋放很多的揮發性有機物。

此份研究的共同作者,美國國家職業安全衛生研究所(Centers for Disease Control and Prevention’s National Institute for Occupational Safety and Health)的傳染病學家艾琳.麥肯萊(Erin McCanlies)表示,現在已相當容易買到的水性的或無揮發性有機物的油漆,比上個世代的油漆更加安全,「但是油漆中也有可能含有其他化學物質如黏著劑、腐蝕抑制劑、防腐劑,讓油漆依然有毒性」,另外一份研究也指出,無揮發性有機物的油漆依然會散發化學氣體。

所以即使你已經購買了這種油漆,維賽爾指出,在使用時你最好還是要打開門窗並開啟電風扇,讓室內更加通風,把粉塵與化學氣體排出。當油漆乾了之後(在溫暖、乾燥的環境會乾更快),呼吸到有害氣體的風險就會顯著降低,「讓房間保持通風幾天通常就足夠了」,維賽爾說。

美國國家環境保護局(United States Environmental Protection Agency)也不建議民眾在家裡儲存油漆,因為油漆即使在密閉的情況下,也可能會釋放化學氣體和粉塵,在地下室或衣櫥裡放滿老舊的油漆是個很糟糕的主意。「如果你遵守這些警告與原則,油漆帶來的風險就不會太令人擔憂。」維賽爾說。

©2019 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航