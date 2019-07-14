健康評估不只是吃飯、運動，還有你的「社交生活」

文：JAMIE DUCHARME

譯：彭于庭

說到改善健康，多數人都會採取熟悉的方法──好好吃飯、好好運動、好好睡覺以及多喝水。以上每個環節對於增進健康都很重要，不過都著重於改善身體建康。而現在有越來越多的研究指出，社會健康對於提升整體健康也具有同等的重要性，甚至更加重要。

比如說，近期發表在《PLOS ONE》期刊的研究指出，社交圈的緊密程度（依照撥打和接收電話的次數來測量），比運動、心跳、睡眠等數據更能反應個人的壓力、幸福和健康指數。身為聖母大學（University of Notre Dame）計算機科學與工程學教授，同時也是該研究共同作者的尼特許・喬拉（Nitesh Chawla）指出，大量健康數據建構起來的「量化自我」並不能說明個人的整體健康狀況。

他說：「這些健康數據不包含我是誰、我做了什麼事情、我的社交生活資料，但是生活方式、娛樂、社交圈等數據對於評估整體健康而言，也是重要的量化資料。」

已經有很多研究支持喬拉的理論。這些研究表明社會支持對於身心健康有極大的影響，不管是朋友、家人或是配偶的支持都會影響健康。研究表明，強健的社交生活可以降低壓力程度、改善心情、幫助養成健康習慣及戒除壞習慣、增進心血管健康、加速疾病復原，基本上對於任何身心健康都有幫助。研究甚至表明，本身已經很健康的活動，例如運動，再加上社交功能後對健康的好處更多了。

相反的，社會隔離可能增加罹患慢性病和心理疾病的風險，甚至加速細胞變化進而造成慢性發炎或是免疫力降低的情況，孤獨對健康的影響可比每天抽15支煙。孤獨是很嚴重的問題，尤其在美國慢慢成為一種全民疾病。根據近期研究，約有半數美國人，其中包含眾多年輕世代和老年人口都感到孤獨。

一份由健康保險公司Cigna進行並發表在《美國健康促進雜誌》（American Journal of Health Promotion）的研究，希望了解為何美國的孤獨感這麼嚴重。不出所料，社群媒體氾濫──甚至取代了面對面的交流──就是孤獨感增加的罪魁禍首。相反地，頻繁面對面的實質交流、高度社會支持和處於穩定關係，則會減少孤獨感。

性別和收入對健康似乎沒有直接影響，不過隨著年齡增加，孤獨感會減少。Cigna國民行為健康醫學主任以及該研究作者之一的史都華・拉斯提格博士（Dr. Stuart Lustig）表示，這有可能是因為隨著年齡的增長，智慧會增加，眼界也會開闊。

拉斯提格還說該報告強調跟家人、朋友相處的重要性，特別是因為孤獨和自我評估的健康及幸福指數呈反比。讓社交生活再度活躍起來的最好方法，就是跟其他人一起從事有趣的活動，例如運動、志工服務或一起吃飯。

拉斯提格表示：「面對面的實際交流（很重要），與親朋好友一起行動讓這些事情更有趣，也讓大家有個相聚的理由。」

拉斯提格強調社交媒體應該要有方法和小心地使用，而不是讓其取代了實質的交流。相反的，科技是用來「連結那些可以留在你社交圈裡的人們，與他們建立有意義的關係。像是『Meetups』的服務隨處可見，而且你可以輕易找到可參加的活動、結交和你志同道合的朋友。」這對年輕朋友而言尤為重要，因為年輕世代通常都有使用社群媒體。

拉斯提格最後強調，小小社交行為的變化也可能帶來大大的改變。會議後與同事的交談，或和陌生人的迷你互動，可能讓社交生活帶來更多滿足感。

拉斯提格表示：「每個簡短的互動都是發展長遠關係的機會，大家應盡可能地把握住這些機會，因為人的天性就是要與其他人產生連結，且這對我們的健康也有所幫助。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航