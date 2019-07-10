「烤肉」與癌症之間的關聯性有多確切？

文：MARKHAM HEID

譯：彭于庭

野外烤肉的高峰季到了，但許多人看著烤得吱吱作響的肉，心裡卻帶著一些擔憂。他們的擔心是有原因的，因為過去20年來發表的一些研究表明，食用燒焦的、煙燻的、煮到熟透的肉，有引發癌症的風險，尤其是胰腺癌、大腸癌和前列腺癌。

2010年范德比大學（Vanderbilt University）一份研究癌症和「全熟肉」的文獻探討指出，大部分的研究都表明吃過多全熟肉、攝取過多來自肉類的致癌物質，尤其是多環胺類（HCAs或HAAs），可能增加罹癌風險。根據《毒物學化學研究》（journal Chemical Research in Toxicology）2011年的研究，多環胺類是在紅肉烹煮之後產生的物質，魚類和其他禽肉中煮熟後也可能產生該物質。

另一類稱為多環芳烴（PAHs）的化學物質也可能引發癌症。根據美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）發佈的資料，「在高溫表面上空燒烤的肥肉或肉汁，滴到高溫表面或掉到火裡產生火焰和煙的時候，就會形成PAHs，而夾帶在煙裡面的PAHs會附著在肉上面。」即使沒有高溫烹煮或是燒焦，燻到煙的肉也可能含有較多的PAHs。

雖然人體內的酶可以代謝HAAs和PAHs，但明尼蘇達大學（University of Minnesota）致癌物專家羅伯特．圖雷斯基（Robert Turesky）的研究表明，人體代謝HAAs和PAHs的過程中產生的一些物質可能會破壞DNA，進而引發癌症。

但是烤肉對每個人的影響都不盡相同。圖雷斯基指出：「根據肉、煮法、溫度、加熱時間的不同，HAAS的濃度可能相差百倍以上。一般來說，煮到全熟的肉、烤肉和炙燒的肉含有最多的HAAs。」

圖雷斯基的研究還表明，每個人的基因組成對這些物質的反應不同，因此每人罹患癌症的風險也不同。

此外，越來越多的證據顯示，食用加工肉類，例如熱狗、培根、義大利香腸，跟食用烤肉或熟肉的罹癌風險也相關。有些很愛吃燒焦的牛排或全熟漢堡的人，也可能會喜歡吃培根和熱狗，因此反而是培根跟熱狗讓罹癌率增加，而不是焦掉的牛排。洛杉磯錫安山醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）的癌症與生活方式綜合研究主任史岱方．費蘭德博士（Dr. Stephen Freedland）表示：「找到與癌症的關聯性是很困難的。」

證明「烤肉引發癌症」的論述很困難，因為現實生活中的取得的關聯性資料並不一致。雖然2010年范德比大學的一份文獻，指出「大部分」的研究都發現了烤肉和癌症的關聯性，但卻不足以證明烤肉就會致癌，因為有些雖然研究提供了吃大量烤肉的人較容易罹癌的證據，但是也有研究表明烤肉和癌症兩者並無顯著關聯性。

美國國家癌症研究所指出：「群體研究尚未能確立煮熟肉的HCA和PAH與癌症的關係。」雖然老鼠實驗指出這些物質的確能致癌，但是美國國家癌症研究所接著說：「實驗中的HCA和PAH的含量非常高，人類從飲食中能獲取的含量只是實驗中的幾千分之一。」

對於這些實驗，費蘭德認為吃很多烤肉，例如連續好幾年每周都吃了2到3次，可能會傷害細胞，從而增加罹癌風險。他說：「但我覺得大家不要變得太偏激，反而大家吃烤肉時會配著吃的點心和汽水還比較令人擔心。」

這些點心和飲料中含有的糖分可能導致肥胖，而肥胖確實能引發癌症。費蘭德表示：「當然烤肉不是最健康的食物，但是吃了也可能沒害處。」費蘭德補充說把肉放在鋁箔紙裡面加上一些香料拿去烤，可能可以減少致癌物的產生。

圖雷斯基表示：「（烤肉的）風險明顯比每天抽一包菸或是酗酒的風險來的低，不過許多葷食者每天都攝取有可能會致癌的物質，漸漸地累積了一定的量。」圖雷斯基建議吃肉要適量，不要把肉煮得過熟或是烤焦。

簡單來說，擔心罹癌的話，每天晚餐都吃焦掉的牛排雖然不是明智的選擇，但是偶爾享受一下焦脆的漢堡或肋眼牛排則無傷大雅。

©2019 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航