臉書在部分地區推出「有望使血庫解渴」的新功能

文：ALICE PARK

譯：劉松宏

捐血是一種無私的行為。就像許多利他行為一樣，要說服人們花一、兩個小時來執行這件事並不容易。然而捐血是迫切需要的：美國的病患每天需要大約3萬品脫（約1萬4200公升）的血液，而血液的供應多寡則取決於人們的慷慨程度。無論任何時候，血庫都會備有足夠供應二到七天的血液量（按：文章所指為美國當地的情況）。

而這件事可能即將改變，如果臉書願意稍作表示的話。這個在美國擁有數十萬用戶的社群媒體巨頭，希望呼籲其成員隨時隨地捐出自己的血液。

臉書於6月12日在自家網站上發布了一項功能，讓用戶可以註冊成為捐血者。每當當地血庫需要特定類型的血液時，那些註冊的用戶會自動收到通知。該計劃初始只會在芝加哥、紐約、舊金山、巴爾的摩和華盛頓特區等城市中推動──但最終將會擴展到整個美國。

臉書營運長雪柔．桑德柏格（Sheryl Sandberg）說道：「我們的使命是連結大眾群體，而捐血的核心問題正是連結。我們正在把願意捐血的人，與需要血液供應的地區進行配對。」

根據美國紅十字會的說法，在美國每2秒鐘就有一個人需要輸入血液，無論是在意外發生後、動手術、做化療期間拿來補充血液，或是因為鐮刀型貧血等疾病而需要輸血。然而只有3％的民眾願意捐血，而願意開始第一次捐血的新手數量也逐漸減少。

美國紅十字會血液服務中心副總裁克里夫．紐馬克（Cliff Numark）說道：「以過去來說，我們會透過向學校和公司等願意舉辦大型捐血活動的機構尋求幫助。但是隨著越來越多人在家工作，這些人可能完全沒有機會接觸到任何捐血活動，所以也不會想到要捐血。」

美國第二大血液中心Vitalant──旗下有127間捐血中心──的策略行銷和傳播主管茱莉．史考特（Julie Scott）表示，民眾願意捐出血液的動機也變了。她說道：「過去捐血更像是一項公民義務，也是人類幫助同胞的行為。而我們做研究得知：年輕捐血者關心的事情是希望知曉其捐血會對患者造成什麼樣的影響，以及他們的血液會如何被使用。因此我們會做各式各樣的事情，例如：發送文件讓捐血者知道自己的血液被運往醫院，並提供給有需要的患者使用。」

由於臉書強調用戶的個人故事，因此人們可以在臉書上分享自己捐血、幫助他人的經歷。桑德伯格說道：「臉書能夠以非常個人化的方式連結人與人，當大眾看到真實姓名和真實臉孔後，就更有可能加入行列並相互扶持。」

紅十字會和Vitalant，以及美國的血液中心伊諾瓦（Inova）、紐約血液中心、Rock River Valley血液中心、史丹福血液中心和Versiti等機構正在與臉書合作，不僅要讓大眾了解血液需求，也讓大眾知道如何以及去哪裡捐血。紐馬克表示提高社會大眾對捐血的認知非常重要，他說道：「人們不捐血的首要原因，是他們沒有被詢問到是否願意捐血。臉書讓我們有機會向有興趣捐血的人，表達捐血有多麼重要迫切，我們現在也可以聯繫到那些從未被要求過捐血的人，一起加入捐血行列。」

臉書的捐血計劃已經在4個國家中開跑，分別是印度、巴基斯坦、孟加拉和巴西。根據臉書聲稱，自從2017年計劃開始，這些國家已有3500萬人成為捐血者，其中20％的人認為臉書促使他們捐血。

紐馬克表示，如果這些國家的捐血效果顯著，臉書可能有助於讓美國潛在捐血者的數量增加一倍。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航