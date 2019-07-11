Jony Ive選擇在一個令人擔憂的時間點離開Apple

文：John Patrick Pullen

譯：徐宛琳

Apple的首席設計師強納生．艾夫（Jony Ive）於週四（6月27日）宣布，他即將在今年（2019年）離開Apple，並成立自己的設計公司LoveFrom。

這位指標性的設計師所設計的產品，曾幫助Apple從破產邊緣復活，在這間全球最成功的消費性電子公司扮演著關鍵人物超過25年。「現在似乎是實現這項改變很自然且溫和的時間點。」52歲的艾夫告訴《金融時報》。

將近20年前，1998年的8月，Apple公開充滿開創性的桌上型電腦，從那時起，艾夫就是蘋果產品設計的靈魂人物。儘管當時只有31歲，這位工業設計副總就以一種非常詩意的方式形容Apple產品。「你知道在你洗澡時，水珠會怎麼凝結在玻璃上嗎？」艾夫在1998年這樣對《財星》描述Apple的再臨，「我們希望電纜的表層也能擁有那般精緻的霧面外觀。」

而艾夫人生故事中的每一個轉折，似乎都與Apple有著相似的曲線。隨著Apple推出的每一款產品──從iPod這款和肥皂一樣大的音樂播放器對整個音樂產業造成莫大衝擊，到Apple Watch讓傳統手錶的銷量大幅降低──艾夫造成的影響越來越廣，就如同他所服務的公司一樣。

艾夫對細節的嚴謹導致一些產品被延後，例如iPhone，這或許是他設計過最成功的產品，而iPhone X的研發就花了整整5年。

艾夫的一絲不苟或許得到了很好的報酬，不過他的淨資產值是個謎。艾夫的薪資逃過了美國證券交易委員會的公平揭露規則，因為僅管Apple任命他為首席設計長，但實際上並未將他納為董事。

近幾年艾夫與Apple的設計靈感，一直被一些問題圍繞。作為Apple活動的固定出席人物，艾夫近來在宣傳影片中的出場次數卻減少了。2015年，有報導指出他放下手中的日常管理工作，讓自己能有更多時間回到英國與家人相處。接著他做了一些自己感興趣但與Apple無關的案子，例如2016年倫敦一家旅館的聖誕樹，靈感源自「自然與科技，傳統與未來」；2018年他設計了一只價值15萬美元、完全由鑽石製成的戒指；他還為《星際大戰：原力覺醒》中凱羅．忍（Kylo Ren）的光劍提供設計想法。

在那段期間裡，艾夫也構思著他至今為止持續最長一段時間的設計。Apple Park是Apple位於加州庫帕提諾的總部，外觀像個太空船，這個建築的設計師就是艾夫。它被形容為「像個產品，而不是建築」──Apple的工業設計師馬克．紐森（Marc Newson）這樣告訴《華爾街日報》（根據金融時報的報導，紐森也將離開Apple並加入艾夫的設計公司LoveFrom）。這種說法可能比事實來的更具詩意，因為據報導，這座於2017年啟用、佔地280萬平方英尺的環形建築，共耗費50億美元建造。

艾夫在一個令人擔憂的時間點離開Apple。今年稍早，Apple才宣布零售業務高階副總裁安琪拉．阿倫茲（Angela Ahrendts）即將離開公司，她擔任Burberry執行長長達12年，在2014年來到Apple。此外，隨著iPhone的銷量下降，Apple正在尋求下一個「大作」──無論是推出影音串流服務，還是收購一家新創自駕車公司，Apple為此付出了許多努力。

於此同時，艾夫宣布將成立自己的公司LoveFrom，Apple會成為他的顧客，讓艾夫能繼續為Apple設計穿戴及健康照護產品。根據《金融時報》報導，現階段LoveFrom將總部設立在加州，除了Apple外，艾夫也將招攬其他客戶。

「強納生是設計界中首屈一指的人物，Apple能重新振作他功不可沒，從1998年開創性的iMac到iPhone，以及充滿野心的Apple Park他都參與其中。」Apple的執行長庫克（Tim Cook）在一份聲明中這麼說，「Apple將繼續受益於強納生的天賦，與他及其才華洋溢又充滿熱情的工作團隊合作。」

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