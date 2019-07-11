對英國的歐洲議員來說，脫歐就如同「解放奴隸」一樣令人感動

文：Suyin Haynes

譯：王國仲

一位英國脫歐黨（Brexit Party）議員在新一屆歐洲議會的演講中，將英國脫歐比喻為解放奴隸。由奈傑・法拉吉（Nigel Farage）領導的英國脫歐黨在2019年歐洲議會選舉中取得29席。

7月4日，資深英國政治家暨前保守黨議員安・威特庫朗（Ann Widdecombe）在有著歐盟「第二首都」之稱的史特拉斯堡（Strasbourg）發表激烈演說，反對歐盟最近主導的決策程序。一天前，歐盟各領導人提名德國國防部長烏蘇拉・馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和國際貨幣基金組織總裁克莉絲蒂娜・拉加德（Christine Lagarde）出任歐盟最高階的兩項職位。

威特庫朗表示，決策過程並不民主，是證明英國按照原定計畫、於今（2019）年10月31日退出歐盟的決定相當正確的諸多理由之一。「如果這就是民主，那對每個歐盟成員國而言都是嚴重的背叛。」威特庫朗認為。

「縱觀歷史，受壓迫者起身對抗壓迫者是有跡可循的：奴隸反抗奴隸主、農民推翻封建貴族、殖民地對抗殖民帝國，這就是英國決定離開的原因。」威特庫朗更補充：「用什麼語言都無關緊要，我們要離開，我們也很高興能離開。Nous allons, wir gehen, we are off（譯註：三句分別為法文、德文與英文的「我們要離開」）！」

另一位英國脫歐黨議員在推特上表示，威特庫朗的演說「讓她掉下眼淚」，認為這位資深政治家正替「被忽視的多數」發聲。不過據報導，其他議員則因為別的理由情緒激動。「今天，部分議員因為威特庫朗在議會的大放厥詞而紅了眼眶。這是我五年來所見最可恥的一幕。」綠黨議員茉莉・絲科特・卡托（Molly Scott Cato）在一份給《時代》雜誌的聲明中提到，「在今天如此丟臉的事情後，任何重視我們國際地位的人都會極度羞愧。」

這不是威特庫朗第一次引起爭議。本（7）月稍早，這位71歲的資深政治家表示科學能為同性戀「提供解決方法」，導致數場預定的公開行程遭到取消。90年代擔任英國監獄部長期間，她為一項強制束縛懷孕囚犯、防止她們越獄的政策辯護。2009年，她批評一項歐盟能源政策，宣稱氣候變遷並不存在。

本場演說為上任首周、正逢多事之秋的新任歐洲議會再添上一筆。在史特拉斯堡，29名英國脫歐黨議員於演奏貝多芬《歡樂頌》（歐盟盟歌）時拒絕致意，招致批評。另一位新科綠黨議員馬吉德・馬吉德（Magid Magid）表示，他在上工的第一天竟被要求離開議會大廈。身為英國－索馬利亞混血，馬吉德認為這次遭遇代表不少人有「政治人物該長什麼樣子」的刻板印象。

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