古怪又異常生動：「發燒夢」與背後的科學

文：MARKHAM HEID

譯：劉松宏

幾乎每個人都曾經歷過發燒及其伴隨發生的症狀──從倦怠、肢體疼痛到潮熱和寒顫。當你嘗試靠睡覺來消除感冒不適時，可能還會注意到一些古怪或異常生動的夢境。在一些文獻和流行文化中出現了「發燒夢」這個詞彙，雖然有關感冒發燒的科學文獻出人意料之外地稀少，但它確實記錄了這個奇怪的做夢現象。

在2013年一項調查人們發燒症狀的小型研究中，有幾個受試者提到了「奇怪」的夢。其中一個人說道在青春期曾做過並在最近發燒期間再度夢到的夢境。另一個被描述的夢境則是夢到在開心和不安的狀況中反覆變換。

2016年的一項研究記錄了一些人在過去發燒期間的夢境種類，接著再將這些夢境與過去做的夢進行比較。德國中央心理健康研究所的睡眠研究和精神病學教授、也是該研究作者之一的麥可．施瑞德（Michael Schredl）說道：「發燒夢通常會比正常的夢更奇怪負面，並且包含較少的社交互動。」

施瑞德的研究發現，大約94％做過發燒夢的人會將夢境描述為負面的夢。這些人也認為發燒夢比日常的夢境有更強烈的「情緒壓迫」。該研究中的受試者描述出「手臂和腿部過大的生物」、巨型昆蟲和「慢慢蔓延開來的黑暗」。

為什麼發燒會導致這些奇怪激烈的夢境？施瑞德和其論文的共同作者在論文中寫道：大腦的溫度升高可能會破壞大腦的正常認知過程。施瑞德表示：「這個想法起源於大腦在高燒期間會無法良好運轉。」並且這種狀況會以某種方式產生反常、令人不快的夢境。

睡眠研究人員已經發現：大多數的夢似乎都發生在睡眠週期中的快速動眼期（REM）。哈佛醫學院睡眠研究員兼精神病學榮譽教授艾倫．霍布森（J.Allan Hobson）博士說道：「快速動眼期的睡眠對溫度控制非常重要，而且體內發熱也會抑制快速動眼期。」如果發燒會干擾快速動眼期的睡眠狀況，那麼發燒會改變一個人的夢境品質也就很合理了。

施瑞德更在其研究中指出：相較於在正常夢境下，疾病的症狀和相關意象更容易出現在發燒夢中。其研究中的一些受試者回憶起曾夢見燃燒的雲層和熔化的雕像，施瑞德表示這可能是大腦因發燒引起的高熱而造成的影響。

這項結果，使得施瑞德和其研究的共同作者一起提出的「夢境連續性假設」更加有可信度。「夢境連續性假設」指的是我們的夢境，經常會反映出我們清醒時的生活近況。同理可證：在家裡躺了一整天、受盡發燒折磨──怪不得夢境會變得令人不快且缺少社交互動。

許多關於夢境──包括其含義和目的──的秘密仍然隱藏在神祕面紗之中。而且令人有些驚訝的是，儘管發燒如此常見，美國國立衛生研究院臨床中心護理研究員、也是2013年發燒研究的共同作者南希．艾姆斯（Nancy Ames）說道：「真正缺乏的是關於發燒症狀的相關資訊。」因此當聊到發燒夢時，還存在有許多未解之謎也就一點都不奇怪了。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航