莫迪被包裝成全能領袖，但印度自由派已看透他一直以來的政治騙局

文：Rana Ayyub

譯：許睿洋

6月22日，有一部影片在印度社群媒體上瘋傳。影片中一名年輕的穆斯林男子遭到綑綁，鮮血浸濕了全身，他的雙手遭反綁在後，暴徒強迫他頌讚「羅摩神萬歲」（Jai Shri Ram）和「哈奴曼神萬歲」（Jai Hanuman）後，便將其私刑處死。

稍後確認該名男子為24歲的塔布雷茲・安薩里（Tabrez Ansari），他在印度東部的賈坎德邦（Jharkhand）遭印度教暴徒毆打數小時後死亡。新婚不到兩個月的安薩里在影片中不斷哭喊並求饒，而他的死訊也在印度各大城市引發示威遊行。據《The Wire》報導，他的家人表示，他們曾在安薩里遭監禁期間哀求警方讓他接受治療，但警方卻威脅要讓他們跟安薩里有同樣的下場。而警方在攻擊事件後逮捕了至少11人。

安薩里成為印度總理莫迪（Narendra Modi）第二任期內首位仇恨犯罪受害者。他的年輕遺孀想知道現在她在印度還能向誰尋求正義。她告訴新德里電視台（NDTV）：「我的丈夫是我唯一的支柱，現在我該為誰而活？我只想要正義。」

安薩里遭攻擊的兩天後，一名於神學院任教的26歲穆斯林教師哈菲茲・穆罕默德・荷達爾（Hafeez Mohammed Haldar）於印度東部的西孟加拉邦（West Bengal）遭推下火車。他在旅途中遇見一名讚頌「羅摩神萬歲」的惡徒，隨後便被丟下火車。哈菲茲所幸逃過死劫，僅受到輕傷。

而於同一週的6月27日，25歲的穆斯林計程車司機菲索爾・烏斯曼・克罕（Faizal Usman Khan）在距離孟買（Mumbai，印度著名的國際都市）僅數分鐘的路程外在夜間遭一群男子毆打。當他求饒時，那群男子要求他讚頌「羅摩神萬歲」，這句話現已成為號召印度國族主義者的口號。

對於安薩里遭私刑處死，美國國際宗教自由委員會（US Commission for International Religious Freedom，USCIRF）予以譴責，它們也發現印度國內對於少數族群的仇恨犯罪發展出一種特定的模式。而基於過去莫迪對人權的罔顧，少數族群對於印度正朝向多數主義傾斜的懼怕其實亦由來已久。USCIRF主席東尼・帕金斯（Tony Perkins）呼籲印度政府採取行動以避免後續的暴力行為發生。「我們以最強烈的態度譴責這起暴力謀殺案，據稱肇事者在毆打安薩里數小時的同時，還強迫他呼喊印度教頌歌。」

就在莫迪5月23日確定連任印度總理後不久，他發表了一篇演說試圖安撫國內的穆斯林。然而，在他執政的第一個任期內，針對穆斯林的仇恨犯罪大幅飆升。數據顯示，過去10年來有約90％的仇恨犯罪發生於莫迪當政之後。

5月26日，在莫迪向議會的新成員發表受命演說時，他誓言維護境內少數族群的利益。他揮別過去一貫的「狗哨政治」（dog whistle）並告訴國會議員們：「基於對選票的考量，印度的少數族群在選舉期間遭到壓制、被迫困在角落、生活於想像的恐懼之下，並受到剝削。如同窮苦人家一般，他們被壟罩在欺騙的愁雲慘霧之中。如果他們的健康和教育能得到照料，一切都會變得更好。我期待你們在2019年能將這片愁雲慘霧鑿出一個洞，我們必須贏得他們的信任。」

印度自由派已看遍了莫迪一直以來的政治騙局：對於2002年逾1000名穆斯林喪生的反穆斯林暴亂、在他任內對穆斯林的司法追殺、以及過去五年來針對少數族群和低種性階層的仇恨犯罪，莫迪均默不作聲。然而，他們卻要求穆斯林收起無聊的受害者論調，並接受莫迪的承諾。

而這樣的「承諾」究竟代表了何種意義？在安薩里死亡後，莫迪表示對於這個消息感到「痛苦」，並要求以「最嚴厲的手段加以懲罰。」但就在印度街頭爆發針對少數族群的仇恨犯罪的一週之前，在穆斯林國會議員於國會內宣誓報效印度人民的同時，多位印度裔國會議員在總理莫迪面前讚頌「羅摩神萬歲」和高唱愛國歌曲《敬拜母親》（Vande Mataram）。

當現年50歲、長年於國會服務的穆斯林議員阿薩杜丁・歐瓦西（Asaduddin Owaisi）戴著祈禱帽往臺前走去，準備以《印度憲法》之名進行宣誓時，他遭到莫迪所屬政黨印度人民黨（BJP）成員以質問的方式百般刁難。他們對羅摩神進行稱頌以提醒歐瓦西自己的信仰（與他們不同），這正好反映了正在街頭上演的暴力事件。

Photo Credit: AP/達志影像

而就在印度的多元價值嚴重受損之際，一部大膽的Netflix影集《尋找蕾拉》（Leila）在六月的第二週震撼了印度觀眾。這部影集改編自作家普拉耶格・阿克巴（Prayaag Akbar）的同名小說，故事背景設定於一個印度已由印度教國族主義者掌控的反烏托邦世界，而所有印度教婦女若和不純淨的穆斯林聯姻就會被送往秘密的拘留營進行淨化。影集中，由印度教至上主義者控制的雅利亞瓦塔王國（Aryavart），在其領袖基於極權主義之理想而支配絕對權力的情況下，摧毀了泰姬瑪哈陵，試圖讓印度擺脫伊斯蘭教的形象。儘管評論很快地將該影集稱之為與莫迪當政下的印度平行存在的「擴增實境」（augmented reality），但印度人民黨的成員仍要求其支持者取消對Netflix的追蹤，因為這般對印度教的批評是在印度社會中散播恐懼。

但《尋找蕾拉》所傳遞的論調卻與莫迪領導下的印度議會相似。首度擔任議員的帕拉塔普・沙蘭吉（Pratap Sarangi，他過去曾遭控與1999年澳洲基督教傳教士格拉姆・史坦斯和他兩名孩子的謀殺案有關）更在議會上搧風點火，發表危險言論。他表示，任何不願意歌頌《敬拜母親》的人都不該留在印度。他的抨擊主要是針對議會中的穆斯林成員，他們雖宣誓對憲法效忠，卻拒絕吟誦讚歌（近期印度教的右翼份子已將其大量濫用）。

如果莫迪的第一任期因為「狗哨政治」而受到批評，那麼他的第二任期就是替恐懼和不安全感提供了基礎。仇恨犯罪可能是印度街上任何看似一般的人所犯下的，但這些行為的逍遙法外及持續萌發卻是由印度議會而來。

莫迪身邊的人時常將其包裝成一位全能的領袖，是印度在國際舞台上的統一者，但卻鮮少解釋他對國內仇恨的蓄意噤聲。《尋找蕾拉》的世界雖然可能只是一種反烏托邦的想像，但它也是一個警訊，講述一個曾經兼容並蓄的印度如何成為為了滿足領導人的機會主義野心，而利用印度教國族主義口號讓國家充斥仇恨的故事。而在當前莫迪領導下的印度，人們在街上高喊「羅摩神萬歲」，試圖對少數族群訴諸仇恨犯罪，很難令人相信這樣的反烏托邦想像不會成為現實。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航