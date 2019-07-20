如果身邊有人「偏頭痛」，你可以做這五件事幫助他們

文：NADIA SULEMAN

譯：許睿洋

據美國偏頭痛基金會（American Migraine Foundation）指出，美國家庭中每四人就有一人受偏頭痛影響。因此，無論是經常性或偶發性、輕微或劇烈，你的家人、朋友或同事正在受偏頭痛所苦的機率非常高。

以下是專家針對頭痛提出的五個建議，讓你能有效幫助你的親朋好友。

一、千萬不能搞錯或低估偏頭痛的症狀

南加州大學凱克醫學院（Keck School of Medicine, University of Southern California）神經學家蘿倫．格林（Dr. Lauren Green）說道，告訴朋友他們的偏頭痛跟一般頭痛沒有兩樣，很可能使他們感到不悅，更是一種無視他們所受的痛苦的表現。格林表示：「經歷偏頭痛的人往往伴隨著其他症狀。除了單純的頭痛外，有些患者可能會有噁心、嘔吐、對光或聲音感到敏感等症狀，相當容易使人感到衰弱。」

紐約大學朗格尼醫學中心（New York University Langone Health）神經部主任勞倫斯．紐曼（Dr. Lawrence Newman）指出，最重要的應該是對偏頭痛患者保持耐心。「不幸的是，我們經常看到患者的配偶或親人陷入憤怒之中。你必須要有同理心，因為偏頭痛患者並不想破壞計畫，也不願深陷痛苦之中。」

二、給予支持，但不過於窺探

紐曼表示，在提供協助時不應該刺探他人的隱私狀態。同時，不要告訴患者你理解他們正在經歷哪種痛苦——除非你本身也有偏頭痛的情形。紐曼說道：「如果你的伴侶、親人或朋友患有偏頭痛，而你這輩子從未有過類似的經驗，那麼你顯然不該強調自己完全清楚他們正在經歷的痛苦，但你還是可以告訴他們要堅強。」

紐曼發現，維持正向的態度、提醒他們幾個小時後就能恢復正常、以及詢問他們自己該怎麼樣幫上忙等，都是給予支持的好方法。

三、遵守醫生訂立的計畫

與其提供一些業餘的醫療建議，聽聽患者和醫生決定要怎麼做才是最好的行動方針，而你也該幫忙達成他們的計畫。舉例來說，如果你親朋好友的醫生幫他們開了處方藥，你應該建議他們去藥局領藥，而非推薦他們使用其他替代方案。紐曼說道：「在沒有外行人建議的情況下，偏頭痛患者就已經夠悲慘了。」

康乃爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medicine）一般神經學主任醫師路易絲．克雷巴諾夫（Dr. Louise Klebanoff）表示，如果與你親近的人過去曾有偏頭痛的經驗，而你也知道他還沒去看過專業的醫生，等到頭痛退去後，你可以友善地建議他去尋求專家的建議。她補充，大多數偏頭痛患者未能受到足夠的治療，主要是因為他們並未前往能夠適當解決問題的神經科醫師進行看診。克雷巴諾夫說道：「多數人並未服用治療或預防頭痛的處方藥物，他們通常僅過量服用非處方藥物。」

四、幫忙感知環境刺激

偏頭痛往往是因為環境刺激所致，如強光、嘈雜的噪音或特定的食物。你可以透過幫忙鎖定造成他們頭痛的潛在因素來協助偏頭痛患者，並在未來幫助他們避免或減少接觸這些刺激。舉例而言，如果你們要去聽演唱會，你可以提醒他們隨身攜帶耳塞，或你自己幫他們多帶一副。

同時，注意自己的行為可能對偏頭痛患者造成的影響。紐曼說道：「如果一個人對光和聲音感到敏感，當他受到偏頭痛侵擾時，你便不應該在屋內邊走路邊發出很大的聲響，或是把閃閃發亮的銀製品留在桌上。」

五、成為一名倡議者

捐款給從事偏頭痛研究的基金會和機構、為患者和親友成立臉書群組，或甚至推動相關立法都是推動倡議的好做法。如果你每年能到華盛頓特區一次的話，紐曼建議你能參與「Headache on the Hill」活動。活動中，各界倡議者和醫生會與國會議員會面，試圖提升偏頭痛研究的層級，並對患者予以支持。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航