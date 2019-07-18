把LGBTQ權益當作「外來勢力」，波蘭媒體如何影響反同言論？

文：Madeline Roache

譯：李宓

6月8日，中、東歐地區規模最大的同志遊行活動，吸引了有史以來最多的群眾走上波蘭首都華沙的街頭。成千上萬的民眾遊行、跳舞、歌唱，一邊揮舞色彩繽紛的旗幟和雨傘。遙想2005年，若想在華沙舉辦遊行，同志人權倡議者還得辛苦爭取才得以實現。2004、2005年，時任市長（後來成為總統）列赫・卡臣斯基（Lech Kaczynski）禁止一切同志活動。

起先，這只是場針對市長的抗議遊行，參與人數不過幾百人。後來，卻發展成6月份這場吸引了將近5萬人的大遊行，連2018剛上任的新市長也在隊伍之中。2019年6月，拉法・佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）成了第一位在人口176萬的波蘭最大城華沙遊行花車上，參與遊行，並對群眾演講的市長。在6月29日至7月6日期間，波蘭各地共有至少20個城市舉辦了平權遊行，其中包括位在西部、參與人數來到史上新高的波茲南（Poznan）。

然而，隨著越來越多人表明支持LGBTQ社群的權益，反抗的聲音也隨之增強。5月歐洲議會選舉之前，波蘭的右翼執政黨法律與公正黨更是進一步打壓LGBTQ社群，指稱他們「直接傷害」了家庭的價值。法律與公正黨自2015年起開始掌權，他們警告人民，反對黨若在歐洲議會選舉中贏得勝利，就代表LGBTQ社群的「攻擊」拿下了一勝（法律與公正黨最後也在5月份的選舉中勝出）。波蘭頂尖智庫公共事務研究所（Institute of Public Affairs）所長雅薩克・庫查吉克（Jacek Kucharczyk）向《TIME》表示，他認為，在今（2019）年秋季的大選之前，反LGBTQ的聲浪還會繼續增強。

波蘭的LGBTQ社群遇到了哪些挑戰？

波蘭人口共3800萬人，是歐洲天主教風氣最盛的國家之一，約有86％的國民自認是羅馬天主教徒。根據國際LGBTI聯合會（International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association）分支「彩虹歐洲」（Rainbow Europe）的調查顯示，波蘭的平權與無歧視表現在28個歐盟國家中排名27。

同性婚姻在27個歐盟國家都已合法，但在波蘭仍不被允許。反同攻擊在法律上也不被視為仇恨犯罪。2016年，國會否決了一項法案，該法案若通過，對性別、性別認同、性傾向、失能與年齡的攻擊將有被納入「仇恨犯罪」的可能。公共事務研究所的雅薩克表示，這代表人們「拒絕接受LGBTQ社群需要我們的保護。這一群人被系統性地排除在外。針對性少數族群的仇恨犯罪幾乎無人關注，因為警察並不需要舉報這些事件。」

「反恐同陣線」（Campaign Against Homophobia）表示，在波蘭有12％自認為非異性戀的人，不幸淪為肢體暴力的受害者。但2016年的調查也發現，有大約九成的暴力事件都不為人知。

儘管如此，在2011年出櫃，成為波蘭首位公開出櫃的無神論政治人物羅柏・別德隆（Robert Biedron）說：「人們對LGBTQ社群的態度已大有改變。」現年42歲的羅柏在波蘭北部城市斯武普斯克（Slupsk）擔任市長，直到2018年卸任。他提到同志遊行連年增加的人數，同時也表示，他今日在政治圈或媒體界所受到的反同侮辱比以前少得多。他說：「和幾年前相比，差異非常巨大。」今年2月，羅柏創立了新的親歐盟政黨，並在民意調查排行中，躍居第三名，威脅到當今執政黨的大選選情。

羅柏・別德隆│Photo Credit: AP / 達志影像

波蘭的民粹主義者為何針對LGBTQ權益？

隸屬公民議壇黨（Civic Platform）的華沙市長拉法在2月簽署一份聲明，承諾建立LGBTQ青年旅社、社區中心、地方性危機處置系統，以及符合世界衛生組織標準的校園反歧視和性教育課程。此舉使得「反LGBTQ權益」成為法律與公正黨的重心。

市長簽署聲明過後沒多久，法律與公正黨黨主席雅洛斯拉夫・卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）出面回應，直指LGBTQ權益是「外來勢力」，威脅國家的存續。許多議員也對外宣布自己的轄區為「無LGBT地區」，指華沙市長的聲明「違反善良道德價值」。「反恐同陣線」的米蘿拉娃・馬庫霍斯佳（Mirosława Makuchowska）說，議員的公告不但沒有法律效力，還傳遞了「令人不安的訊息」。

其他人則希冀藉由這頗具爭議的問題，達到某種政治里程碑。波蘭第一位公開出櫃的同志政治家羅柏表示，法律與公正黨意圖「尋找代罪羔羊，剝奪人民的安全感。他們想轉移眾人的焦點，讓大家不去注意真正的問題，而專注在想像出來的問題。」米蘿拉娃則說，她發現該政黨的作為與他們在2015年的選舉方針雷同，操弄社會的反移民的言論。她說：「只是這次他們選了一個新的主題切入。」

法律與公正黨的聲勢在去年微微下滑，但在經濟急速成長、低失業率和充足的社會福利當中，他們仍是最受人民支持的政黨。儘管如此，問題還是存在。智庫分析員雅薩克說：「法律與公正黨爆出一連串醜聞，因此擔心可能失去其合法性。」當地媒體指控該政黨經營不正當房地產業，並涉入金管會貪汙案，不過法律與公正黨否認這些指控。

波蘭媒體如何影響反同言論？

反同言論不只出現在政治圈，也在波蘭媒體界廣為流傳。羅柏說：「波蘭人長期接收的訊息是，同性戀是疾病，可能導致腦部病變。」

華沙大學偏見研究中心（Centre for Research on Prejudice ）2017年的報告指出，自法律與公正黨於2015年取得執政權，波蘭人民從媒體接收到的仇恨言論（包括反同言論）比率增加了25％。該報告也說，仇恨言論「對年輕人來說特別嚴重」。他們不僅是最頻繁使用仇恨言論的群體，「對恐同言論的敏感度」也逐漸下滑。超過40％的年輕人表示自己曾經以仇恨言論攻擊同志和難民。

華沙同志大遊行前夕，身兼電視節目主持人、作家和記者的萊法・辛克維茲（RafalZiemkiewicz）在Twitter上寫道：「必須射殺LGBT人士。」接著才補充：「當然不是真的射殺，不過這些人可不是什麼好人，也不是在維護誰的權益，這場運動是布爾什維克（Bolshevik）和納粹的一種最新的翻版。」

參加遊行的華沙市長拉法・佐薩斯科斯基（右）│Photo Credit: AP / 達志影像

還有其他歐洲國家也對LGBTQ越來越不友善嗎？

波蘭的反LGBTQ聲浪也伴隨其他保守派民粹主義者，包括匈牙利總理維克多・奧班（Viktor Orban）。他所屬的「青年民主主義者聯盟」（Fidesz）提倡傳統家庭價值，對抗逐漸興起、威脅國家天主教國本的的外來有害價值（像是LGBT權益）。

經常舉辦同志活動的「驕傲布達佩斯」（Budapest Pride）成員維多利亞・羅德凡（ViktóriaRadványi）告訴《TIME》：「即使參與平權遊行的人數節節升高，政府和媒體的恐同傾向仍在過去幾個月持續惡化。」在3月15日為歐盟選舉而舉辦的布達佩斯論壇上，青年民主主義者聯盟的一位成員兼國會主席拉思路・柯凡（Laszlo Kover）表示，同志情侶領養孩子跟戀童癖「在道德上沒什麼不同」。

聯合國人權理事會官員法比斯・宏達（Fabrice Houdart）告訴《經濟學人》：「有越來越多的LGBT人士被以家庭和傳統為由，成為政治角力下的棋子。」他接著補充，LGBT社群的生活品質在性別較友善地區和其他地區的差異「越來越大」且無法比擬。他說：「世界各地的LGBT人士都明白，他們應得的機會和尊重與其他人並無不同。」

波蘭LGBTQ權益的未來在哪裡？

羅柏在2011至2014年擔任國會議員期間遭受多達四次的反同肢體攻擊，他說：「仇恨言論和仇恨犯罪之間的界線非常小。」他認為，對抗反同意識最好的作法是「向大眾解釋，當我們在談論LGBT社群的時候，我們討論的到底是誰。」然而，法律與公正黨反對開辦相關教育課程，年輕人接觸LGBTQ社群相關訊息的機會依然有限。

羅柏表示，在今年秋季的大選之前，反同聲浪很可能只會惡化，但他仍有信心，相信公民社會有能力反撲。「即使那些充滿仇恨和刻板印象的政治人物選擇把LGBTQ人士當作代罪羔羊，但很顯然在這社會上，仍有部分人民不吃這一套。」他說，在十五年前，即使是波蘭「最進步的城市」華沙，同志大遊行也是「不可能」發生的事，更別提其他城市。他還說：「越來越多人勇敢走上街頭，爭取權益，這就是波蘭的希望。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航