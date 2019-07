「抗膽鹼藥物」是否與較高的失智症風險有關？

文:ALICE PARK

譯:許睿洋

有許多因素能增加罹患失智症的風險,首先年齡是個必然的因素,同時還包含特定的基因類型及吸菸、飲酒等若干生活習慣。有些引發心臟疾病的原因──如高膽固醇和血管中血小板堆積等,亦可能提升失智症發生的機率。

在一篇於英國進行研究、發表於《美國醫學會雜誌-內科》(JAMA Internal Medicine)的大型研究中,研究人員發現了另一項可能導致失智症的因素,即所謂的「抗膽鹼藥物」(anticholinergics)。這類藥物包括治療憂鬱、肺部疾病和帕金森氏症的處方藥物,以及許多非處方過敏藥。英國研究人員分析了近5萬9000筆數據(包含失智症與非失智症患者)後發現,相較於未服用藥物者,服用最多抗膽鹼藥物的人,發展出失智症的機率平均高出49%。

抗膽鹼藥物是透過阻絕大腦內一種名為乙醯膽鹼(acetylcholine)的化學物質,來發揮作用。該化學物質的重要性在於調節肌肉收縮,和控制送往神經系統的訊息。過去的研究發現,服用抗膽鹼藥物可能帶來失憶、記憶錯亂等副作用,因此這支英國研究團隊,希望能進一步調查這些藥物與失智症風險之間的關聯。

儘管研究結果相當引人入勝,但這並不意味著抗膽鹼藥物就是造成失智症風險提高的必然因素。其一,該研究是設計來找出藥物與失智症之間的關聯性,而非因果關係。其二,根據哥倫比亞大學神經科學助理教授古彥(Yian Gu,非研究之相關人員)表示,研究人員無法完全不考慮原先導致患者開始服藥的症狀──而非藥物本身──與失智症風險的升高也有關聯的可能性。舉例而言,憂鬱和睡眠障礙是醫生開立抗膽鹼藥物的常見理由,但同時也是阿茲海默症的常見前兆。

美國阿茲海默症協會科學計畫與推廣部(scientific programs and outreach at the Alzheimer’s Association)主任凱斯.法戈(Keith Fargo)說道:「這是一個相當大型的研究,且看起來設計得非常完善。但這類型的研究有一個問題,那就是無論你設計得多麼完美,你永遠不可能完全掌控所有潛在的混淆因素(confounding variable)。」

若真要檢視抗膽鹼藥物是否對罹患失智症的風險產生影響,研究人員必須找一群正在服藥的受試者,要求他們停止服用後,再將他們罹患失智症的比率與持續服藥的人相比,看看兩者間是否有任何差距。

但這不太可能發生,因為對許多患者而言,這些藥物能有效解決病症。法戈認為,依目前情況看來,正在服藥的患者不該停止服用。雖然研究結果相當有趣,但仍不會改變醫生開立抗膽鹼藥物的決定──至少在更多後續研究釐清這些藥物和是否可能影響失智症等風險前不會。他表示:「我並不認為人們在這個時間點會改變原先的診療方針,他們仍會選擇利用這些藥物盡可能地有效治療疾病,而非對它們全面忌口,現在要這麼做還為之過早。」

©2019 Time Inc.版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版,嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航