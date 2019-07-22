英國皇室一年花費26億台幣，這筆錢是從哪裡來的？

文：Phil Boucher

譯：許睿洋

要像英國皇室一樣生活得花費多少錢？據本週（原文發表於6月29日）白金漢宮所公布的數據，每年需要至少6700萬英鎊（約26億台幣）才夠。

更重要的是，價格還在持續上漲：在最近期的財政年中，皇室的花費比前一年增加了1960萬英鎊（約7.8億台幣），增幅高達44%。

費用大增背後的原因究竟為何？這麼說好了，皇宮的翻修與裝潢可不便宜呀！

皇室的資金來源

但首先，皇室的錢從何而來？

自1760年起，英國皇室家族與英國政府達成了一項特別協議，英王喬治三世（King George III）同意交出其淨收入，以換取政府每年給予皇室固定之款項。該協議幾個世代以來歷經多次修訂，而最近一次重新協商則在2011年。

其運作如下：皇室交出自皇家地產（Crown Estate）取得的所有獲利。所謂「皇家地產」是全英國最大的投資組合，範圍涵蓋溫莎大公園（Windsor Great Park）、雅士谷賽馬場（Ascot racecourse），以及從倫敦延伸至蘇格蘭和北愛爾蘭最遠處的一系列住宅和商業地產。

而英國政府每年則會以「君主撥款」將這筆總收入的15%返還給皇室作為固定的開支款項。這筆金額（原應歸於公共開支）遂成為維持皇室家族的資金，包含雇員工資、官方訪問、招待和內部維持，以及多處皇宮的保養與修護等。

2019年，英國女皇伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）收到的君主撥款為4930萬英鎊（約19.7億台幣），加上一筆用來支付整修白金漢宮額外開支的特別專款3290萬英鎊（約13.1億台幣），總共為8220萬英鎊（約32.8億台幣）。其中，皇室的支出為6700萬英鎊（約26.8億台幣）。上述的撥款總額高於前一年的7610萬英鎊（30.4億台幣），淨支出也來到4740萬英鎊（18.9億台幣）。

白金漢宮的翻修是大工程

今年度最龐大的額外支持就是修復白金漢宮。據2016年一篇由皇家受託人（Royal Trustees，包含首相、財政大臣等）提交的報告可知，皇宮內部除了牆面斑駁和屋頂漏水外，整個電力、管線和暖氣系統從1950年代起就未曾翻新過。總成本估計為4700萬英鎊（18.8億台幣），佔年度總預算的57%。

為了解決當前的窘境，本次制定的「十年整修計畫」希望將白金漢宮的基礎設施升級至21世紀的標準，並透過更多電梯的安裝使身障人士在出入上更加便利。另外，皇宮內也裝設了新的電力系統，並拓寬了辦公空間。為了替翻修工程騰出空間，工作人員、皇室成員和逾3000件的藝術品均須自皇宮東側遷出。

Photo Credit: Reuters/達志影像

哈利王子和梅根王妃的新宅亦尚待修繕

皇室的另一個「錢坑」，就是女皇在2018年5月送給哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根．馬克爾（Meghan Markle）的「浮若閣摩爾小別墅」（Frogmore Cottage）。儘管別墅位於溫莎莊園（Windsor Estate）內優美靜謐的角落，且鄰近一片宛若梅根家鄉加州的紅杉林，但它有一個主要的問題。別墅自1800年代中期落成，它曾被改建成有五個小房間的宿舍格局，意味著仍需要大規模的翻修才能將其打通，成為能供薩塞克斯（Sussex）公爵和公爵夫人居住的現代化宅邸。

整修工程總共花費英國納稅人240萬英鎊（300萬美元），主要是因為天花板的樑柱和地板托樑幾乎全部需要換新，而暖氣、供水和天然氣系統也需重新安裝以符合一個家庭的使用。儘管英國媒體多有報導，但工程並不包含瑜珈教室。

目前工程已進行到外門、窗戶、牆壁的維修，預計下一步將會整修花園。但這部分的花費，連同室內裝潢、家具以及相關的升級等，由於被認為太傷人民的荷包，因此將由哈利王子和梅根王妃自行支付。因此，儘管英國納稅人須為別墅的翻修買單，但他們不需要為廚房的升級掏出一毛錢。

當皇室也得口袋夠深

那麼廚房的錢誰來出呢？答案是查爾斯王子（Prince Charles），或者可以說是他的資產。

皇室家族並不是所有的收入都需要經過英國納稅人。康瓦爾公爵領地（The Duchy of Cornwall）就是一塊皇位繼承人私有的資產，在英格蘭東南方占據了從農田到海岸的大量土地，包含各種住宅與商業地產。這片土地內的收益用以支付公爵與公爵夫人卡蜜拉（Camilla）和他們的兩個小孩——威廉王子和哈利王子（及其各自家庭）——的私人開支。

Photo Credit:Reuters/達志影像

如果女皇想要翻修她的廚房，她一樣有個人的資金來源，即蘭開斯特公爵領地（The Duchy of Lancaster），她擁有的土地橫跨威爾士（Wales）、倫敦和英格蘭北部。

這些全都算是皇室的私人資金，雖然女皇和查爾斯王子已自願繳了一些稅，但他們還是有相當可觀的資金來維持個人的生活。

也就是說，如果你要生活得像一位皇室成員，8520萬美元（25.5億台幣）僅僅是帳本中的一小部分。

© 2019 Time Inc. 版權所有。經Time Inc.授權翻譯並出版，嚴禁未經書面授權的任何形式與語言版本轉載。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航