香港人的反抗再次證實，「中國模式」無法取代西方政治體制

文：Laignee Barron

譯：徐宛琳

川普（Donald Trump）向來都不害怕激起風暴，這就是為什麼他表明將在這個週末（原文發表於6月28日）與中國領導人習近平討論香港的政治危機。

中國外交部部長助理張軍聲明，在大阪召開的G20會議中不允許討論香港議題，但川普似乎已經準備好在他與習近平針對美貿易戰的私人對話裡談論香港。「我確信這個議題會納入他們今日的對談中」美國國務卿麥克・蓬佩奧（Mike Pompeo）在接受週日福斯新聞（Fox News Sunday）時說。

對美國而言，與世界第二大經濟體的僵局裡，香港或許能成為施壓點。這個半自主的轉口港在六月陷入大規模抗議活動，民眾要求取消一項具爭議性的法案，它允許將犯人引渡至中國大陸。香港當局聲稱這個法案是必要的，它能防止香港成為逃犯天堂；反對者則認為這會使得北京政府能利用這條法律來逮捕異議份子。

人民對該法案的強烈反對迫使北京任命的香港領導人，行政長官林鄭月娥宣布暫緩修法，但香港人要求法案必須完全撤回，6月16日的示威人數增加到約200萬人。自此，這場抗爭的意義擴大為爭取民主、保護自由，這是將香港與中國區分開來的關鍵要素。

香港的示威者們於6月26日拜訪了幾間領事館，希望在G20之前爭取到一些國際支持，人們舉著「請川普總統解放香港」及「讓香港脫離中國殖民」等標語。當這些人的腳步來到美國領事館，他們遞交了一份請願書，希望川普「在Ｇ20峰會中聲援香港」。

想要藉由G20來改善香港困境，抗爭者此舉會激怒北京，北京堅持所有與香港有關的問題都是國內事務。大規模群眾起身反抗中國的政治制度，這對習近平而言是足以令他丟臉的打擊，因為他一直認為中國的政治模式能夠取代現行的西方民主。

「川普會利用香港示威者的標語——從中國手中解放香港——來告訴習近平，中國的治理模式是行不通的。『中國的一個主要城市正在經歷人民實質上的反叛，別企圖告訴我中國的政治模式可以取代西方現有的模式』」，香港中文大學中國研究中心的客座教授林和立說，「習近平不得不面對這項事實：香港人的反抗是中國軟實力的又一次重大失敗。」

許多人已經察覺，以美國為首的西方及中國主導的東方意識形態陷入分裂，將世界的經濟及政治領域劃分為兩種極端。隨著已形成的世界強權及新興世界強權之間的競爭加劇，香港作為東西方的交會點似乎被捲入這場紛爭之中。

就像過去的西柏林，香港被以接近冷戰的敘述作為比喻進入國際視野中：當受到暴虐的共產國家壓制，市民們迫切渴求著西方世界的自由。一位示威者告訴《時代雜誌》，這是「香港人民與共產黨之間的戰爭」。在一場呼籲G20為香港發聲的遊行中，台上的發言人稱：「我們正在告訴全世界的人，我們值得自由與民主！」，台下的人則喊著「解放香港」。

G20峰會前一日，美國前眾議院院長紐特・金瑞契（Newt Gingrich）將香港對可能來到的「中國共產黨獨裁統治」的鬥爭比喻為「煤礦場裡的金絲雀」。他在自己的廣播中提到「美國人必須關注這場抗爭的結果。」

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香港：中美戰爭的決戰場

香港回歸中國後實行「一國兩制」，此一制度確保香港與中國大陸不同，能夠擁有言論、資訊流通、集會等自由，且保有獨立司法體系。正如柯林頓（Bill Clinton）總統在1993年說的，香港一直被西方世界視為「中國的民主催化劑」。

任職於香港教育大學的政治學者方志恒指出「美國期望香港能成為促使中國改變的推動者，這種想法被證明只是幻想。」然而，中國官方媒體極力抹黑香港示威民眾，指責「外國勢力」及「美國」煽動人民引發混亂，此舉顯示出北京政府與金瑞契一樣，都相信香港會對中國構成威脅。「很明顯地，美國試圖利用香港來對中國施壓」，《環球時報》在一篇於6月10日發表的社論中這麼說。

1992年，阻止共產主義擴張仍是受到高度關注的議題，當時美國通過了《美國－香港政策法》，給予香港不同於中國的經濟及貿易特權，視香港為有別於中國的獨立實體——條件是這座城市能在中國的統治下保持足夠的自治權。

然而許多人相信自治將會迅速消失。2015年香港銅鑼灣書店股東及員工失蹤事件、2017年香港立法會宣示風波，褫奪議員資格；且香港無法真正落實普選、人民無法自由地選出他們的領導人，這些都證明了香港並未享受到22年前回歸時，中國所承諾的自由。

許多中國公司將香港當作漏洞並藉此逃過川普對中國的關稅政策，若是撤除《美國－香港政策法》、取消香港特殊的貿易地位，等於將此漏洞關閉，這勢必會對北京造成影響。

「中國當局與香港人民之間的衝突，為那些主張對中國實施激進策略的強硬派提供新的彈藥」，美國國會圖書館中美關係主任裴敏欣教授在6月13日發表的文章中寫到，「取消對香港的貿易優惠會推動這個目標，因為這確實會對中國造成嚴重傷害。」

但此舉被視為極端選項，因為它必定也會對美國企業造成損害。根據華華盛頓的統計數據，去（2018）年香港對美國的貿易順差是全球最高，金額高達311億美元。美國許多企業的地區總部設在香港這個金融中心，而這裡的美國商會是世界上最大的商會之一。

六月，美國國會兩黨議員提出一項法案：必須每年重新評估香港的自治情況，以確定香港是否還能繼續享有特殊貿易待遇。作為回應，北京政府傳喚了一名美國資深外交官，並向他抱怨美國的「干涉」。

若是此法案通過，「幾乎可以肯定中國會採取強硬對策，讓香港變成中美戰爭的決戰場」，方志恒說。

2019年6月27日，一名示威者在香港警察總部外用大聲公發表演說，手上揮舞著英國國旗。

「尊重香港的自治」

香港此次的示威是習近平自2012年上任以來所面臨的最大挑戰。龐大的參與人數已迫使幾個地方政府辦公室關閉、立法院取消會議，北京政府的代理人，香港特首，宣布了罕見的政治讓步——暫緩修訂逃犯條例。川普於6月17日告訴《時代雜誌》，香港示威者「正在產生重大影響」。

中國一直將香港視為不可分割的一部分，認為這座城市終究會重新融入中國，而香港人的抵抗對中國而言無疑是一個令人震驚的譴責。中共政府將自己定位為西方殖民勢力下的受害者及戰勝它的勝利者，並在某種程度上把政權合法性建立其上；然而在這個前英國殖民地的抗爭裡，常常看見人們揮舞著英國國旗或是香港區旗——這表示現在的主權政府對這片半自治土地上的人們來說是多麽遙遠。

事實上，這個自由的金融中心正和過去一樣扮演著共產黨眼中釘的角色，香港為激進的北京批評者們提供安全的保護港，讓他們能在這裡進行許多在中國受到禁止的活動。歷史上，香港曾是國民革命軍與天安門事件學生領袖的避難所，也是孫中山革命活動的中繼站；現在，這座城市充斥著北京政府視為叛國及反政府的活動——從討論香港獨立的學生，到宣傳法輪功禁令的宗教份子。在7月1日，也是香港回歸紀念日，舉行大規模示威遊行之前，人們擔心著示威者與親中派會產生衝突。這一切都彷彿是冷戰重演。

喬治城法學院的亞洲法執行長托馬斯・凱洛格（Thomas Kellogg）說，「最終，只有北京政府能避免香港成為中美關係的緊張來源——他們可以透過讓步、更尊重香港自治來達到這個目標。」

「北京政府需要了解香港人民非常失望：他們要求的只是北京政府履行過去的承諾」他補充，「沒有更多，也沒有更少。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航