放空自己讓思緒漫遊的「niksen」生活思維，有哪些利與弊？

文：Sophia Gottfried

譯：許睿洋

「hygge」是一種源於丹麥的生活概念，它讓待在家中、舒適地生活謂為潮流；接著出現的「lagom」，是一種源自瑞典、追求「不多不少」的生活思維。現在，有另外一種來自北歐的趨勢受到人們歡迎，作為對抗喧囂繁雜和生活壓力日增的方式——那就是「niksen」。這個來自荷蘭的概念相當單純，就是什麼事都不要做。

什麼是「niksen」？

荷蘭壓力管理中心CSR Centrum（旨在幫助客戶從事壓力管理與倦怠修復）管理部主任卡洛蓮．海明（Carolien Hamming）說道：「Niksen是指什麼都不做、放空或是做一些沒有目的性的事。」實踐niksen的方式非常簡單，包含閒晃、環顧四週或聽音樂等。她表示，「只要沒有目的性」，而做這件事並非用以達到特定目標或設法具有生產力都能算是niksen。

鹿特丹伊拉斯姆斯大學（Erasmus University Rotterdam）致力研究幸福感的社會學教授魯特．凡霍芬（Ruut Veenhoven）說道：「設想就單純地坐在椅子上，或望向窗外。」所謂的「正念認知」（mindfulness）是要我們活在當下，但niksen強調的是找出時間感受自己的存在，讓自己的思緒漫遊，而不要專注在行為的細節。

凡霍芬表示：「我們應該享有一些放鬆的時刻，而這樣的放鬆可以和簡單、半自動的活動做結合，例如編織。『生活藝術』的其中一個面向就是找出最適合自己的放鬆方式。」他補充，並不必然存在一種適合所有人的方法；反之，透過反覆嘗試，你將會發現對自己最有效的放鬆方式。

「niksen」有哪些潛在益處？

海明說道，在荷蘭，niksen過去一直被視為懶惰或不具生產力。然而，隨著美國及全球的壓力水平攀升，壓力對人體健康所造成的衝擊性影響（例如職業倦怠）日漸獲得醫療界的重視，「無所事事」因而越來越被形塑成一種正向、對抗壓力的策略。

加州大學柏克萊分校至善科學中心（Greater Good Science Center）訓練部主任伊芙．艾克曼（Eve Ekman）稱，美國成年人與青少年所承受的壓力水平「令人生畏」。她說道：「每個人都在尋找能夠重回悠閒和與人連結的方式。」

研究壓力與倦怠的艾克曼認為，放鬆身心的好處從相關研究看來頗具說服力，從情緒上的振奮（如減輕焦慮程度）到生理上的益處（如預防老化、增強身體打擊普通感冒的能力等）都有。這些潛在的健康影響應該足以鼓舞那些生活中行程滿檔、過於勞累的人空出些時間來練習niksen。

同時身兼「世界幸福資料庫」（World Database of Happiness，為一有關生活樂趣研究檔案的網站）負責人的凡霍芬表示，niksen的另一項好處就是幫助人們想出新的點子。他說道，「即使我們什麼都不做的時候，大腦仍會持續處理一些資訊，因此能利用多出來的處理能力來解決尚待處理的問題」，進而促進一個人的創意。這也是為什麼常在散步的過程中得出突破性的解決方案，或是在神遊的時候獲得重大的商業構想。

研究也支持，從事能讓思緒漫遊的簡單工作能夠促進以創意解決問題的能力，甚至能幫助你突破先前一直卡關的問題。一篇探討放空心靈利弊的研究（於2013年發表於知名期刊《心理學前線》（Frontiers in Psychology））顯示，這樣的過程有助個人獲得達成目標的靈感，並釐清應該採取何種行動，讓自己能在未來達到目標。

我們該如何練習「niksen」？

對許多人而言，什麼都不做並不如表面上看來那麼容易。事實上，某種程度而言，要你靜靜坐著和盯著窗外其實頗具挑戰性。海明說道，對於已經習慣任何時候都得「做點什麼」的人而言，一開始甚至會感覺相當「毛骨悚然」。但她鼓勵她的客戶克服這樣的不適感，每天花上幾分鐘來練習niksen（她推薦利用這個網站來進行練習），並試圖將時間延長。理想的狀態應該是每周能有一個晚上是沒有任何計畫，並放下職責。她表示：「你得勇於放空心思。這就是為了讓生活順其自然，並使我們短暫免於本來的職責。」

那可能的缺點呢？

艾克曼說道，科學文獻指出，讓思緒漫遊過久的缺點之一可能是「深陷沉思之中」而非感到煥然一新，可能對人的心理狀態帶來影響。在2013年一篇名為〈思緒漫遊的利與弊〉 （Pros and Cons of a Wandering Mind）的研究中，研究人員觀察到，受試者在進行思緒漫遊運動後的24小時內心跳有所加快，且在隔天晚上難以入睡。（然而，研究人員指出，在思緒漫遊後立刻觀察到的結果長期而言對受試者的情緒並無預測的作用，而受試者產生的空想——尤其與家人和朋友有關的部分——與追求更高的生活滿足感有關。）

艾克曼說道：「我們必須訓練我們的思緒朝想像力和創造力的方向去漫遊。」她建議，在大自然中散步或寫一封感謝信可以當作niksen的入門練習，有助你有朝一日能放鬆到體會真正休息的感覺。

但當然，持續不斷地練習niksen是不切實際的，因為我們不可能永源什麼事都不做。但凡霍芬稱，你能在空出時間放空身心與積極的生活形態中取得平衡，便能將niksen的益處最大化。他說道：「儘管休息相當實用，且能讓人在活動之後感到舒服，但就生活滿足感而言，它並非感到幸福的主要方式。」事實上，2016年一篇針對老年人的研究顯示，對於那些參與許多生產性活動的人而言，他們會因為更穩固的社會連繫和更強烈的自我效能感（self-efficacy）而覺得更幸福。更有研究顯示「幸福帶來生產」（happiness begets productivity），意味著放鬆、幸福感和生產力之間是有關聯性的。

凡霍芬表示，總歸一句就是找到最適合自己的放鬆方式，無論是「積極型被動」（actively passive）的行為，或是某種程度上的習慣，如編織或散步，只要你允許自己定期地且毫無目的性地什麼事都不做，它就是最適合自己的方法。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航