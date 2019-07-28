下一波人工智慧：「人工直覺」能否幫助領導者做出更佳決策？

文：Alyssa Newcomb

譯：王國仲

直覺不可能永遠準確，但如果問問商界大老是怎麼做決策的，直覺絕對佔有一席之地，就算是在講求進階資料分析的今日也一樣。

位於舊金山，由前Google員工創立的新創公司Node，在週四（7月11日）發表他們所謂的下一波人工智慧──「人工直覺」，並將其定義為劃時代工具。

Node創辦人兼執行長法隆．費特咪（Falon Fatemi）表示，她的團隊已能夠教導電腦，產生類似人類直覺的獨特感受。不僅於此，她宣稱電腦產生的人工直覺能幫助企業領導者做出更佳決策，甚至預測員工是不是想換工作了。

以下為《財星》雜誌與費特咪針對人工直覺，以及電腦與直覺的聯繫是否比人類更深入進行討論。

《財星》：人們的直覺多半來自過去經驗。業界員工已工作多年、具豐富經驗與智慧。該如何將人工直覺引入，並讓它學到同樣的知識？

費特咪：人工直覺有點像我們的大腦，能對不同類型資訊進行分析，不過規模更大。從結果中學習、預測未來趨向，隨著時間演進，它會更加聰明與完整。

餵給它一組你關注，或想預測結果的人或公司數據當例子。這些例子能幫助系統有效預測、建構模型，產出精確度極高的結果。有了人工智慧，人們不再需要費心定義什麼是「最好的」。藉由分析案例，電腦會自動幫你計算出來。

《財星》：人類的直覺並非永遠準確。那為什麼我們要聽電腦的？

費特咪：可以這樣思考：你每天都用直覺做出決定，對吧？要不要參加面試、晚餐吃什麼、該不該安排兩個朋友來場約會。這些情況都會用到直覺，而當下的情境與因素會影響你的最後決策。Node的人工智慧從結果中學習、變得更完美，就像人們的直覺判斷會隨著時間和經驗不斷發展。人工智慧不只針對單一個案，而是每間公司，和平台上的每位用戶。

《財星》：企業如何運用人工直覺做出決策？他們能學到什麼？

費特咪：人工直覺能為每個應用程式、客戶，和使用Node的所有個案提供獨到的智慧決策。舉例而言，Node系統能幫助公司了解下一個客戶可能是，有哪些潛在訂單或交易機會，或有哪個員工正準備離職。

《財星》：妳已經開始和部分客戶進行測試，成效如何？

費特咪：從業務成果角度來看，系統不只能準確預測，並找到更多潛在客群（尤其是那些稍縱即逝的客戶），還能開發，並將客戶導向用傳統策略無法發掘的新市場。這就是本技術的威力──將資訊轉變為實質決策。不只包含應用程式內的內容分析，更從終端用戶的直覺反應中學習，再將其運用在最適合的地方。

《財星》：妳的工作和「預測」息息相關，那妳對未來使用人工直覺的企業有什麼預測？

費特咪：現在的處境是企業必須選擇創新，不然就會失敗。無論是公司產品還是核心價值，下一波大型科技浪潮都會是人工智慧優先。至於那些無法跟上時代浪潮的公司（組織架構老舊、難以適應現今快速潮流），勢必得花數百萬美金和許多年，才能趕上高科技戰爭的腳步。

目前我們努力的目標，是盡可能解放公司們現有的一切資源。任何工程師都能（運用Node）打造最新模型，協助完成其應用程式想達成的目標。

《財星》：大眾已經對AI助理（如Siri、Alexa）相當習慣。未來人工直覺也能在日常生活中幫我們做出決定或預警嗎？

費特咪：下一波創新會來自企業界。意味著未來，每個人都應該擁有自己的人工直覺AI。它們的工作就是替主人尋找機會，甚至在你還沒想到之前就主動呈現。無論是「這是你該讀的下一本書，對你的生活大有益處」或「本職缺很適合當作你的下一份工作」，我認為這是可以被實現的長程目標，並帶給人們更多力量。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航