「氣候脆弱指數」居高不下，撒哈拉以南非洲國家難以擺脫貧窮

文：Ciara Nugent

譯：王國仲

氣象學家長久以來不斷警告，相較於富裕地區，氣候變遷會對發展較差的南方世界更早產生衝擊，衝擊也更劇烈。此種趨勢造成的嚴重後果是，根據聯合國最新人口預測，未來數十年內人口增長速度最快的國家將首當其衝，直接受氣候變遷影響。

《時代》雜誌以聯合國6月公布的人口預測數據，由英國風險諮詢公司Verisk Maplecroft提供的「最易受氣候變遷影響國家排名」進行比較。

氣候脆弱度指數（The Climate Vulnerability Index）利用世界銀行、政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）數據，評估氣候變遷對特定國家造成的物理性影響（如降水和氣候模式的長期變化）。指標包括一國人口敏感性（基於貧窮水準、醫療衛生和教育水平等因素）以及國家的適應力（以政府、基礎建設和經濟穩定性評估）。藉以上資訊，對193個國家面對氣候變遷時的風險進行排名。

在最脆弱的十個國家中，只有一個不位於撒哈拉以南的非洲地區。2050年，該區人口數量預估是現在的兩倍，並在富裕地區人口漸趨穩定，甚至減少後持續增加。2050年，歐洲（36國中有27個為「低風險」）人口總數預計將減少5％。美國在193國中排名161（第一名風險最大），預計人口將在2050年前增長15％。

索馬利亞、蒲隆地和剛果民主共和國人口都將在30年內翻倍，同時還面臨旱災、洪水、極端高溫、土壤侵蝕，和其他氣候變遷帶來的物理性影響。

風險最高的是中非共和國，2050年時人口預估成長77％，世界平均僅32％。

內陸國是世界上最貧窮的國家類型之一。2013年以來，政治性和族裔間暴力衝突已造成60多萬人流離失所、近300萬人亟需人道援助。為養活眾多人口，農民極度仰賴規律的雨季——在日益變遷的氣候下，這似乎越來越難實現。

聯合國人口司司長約翰・威爾莫斯（John Wilmoth）表示，各國正面臨人口增長與環境脆弱因素所帶來的複合型挑戰，處境相當艱難。中非共和國就是一個典型例子。威爾莫斯補充：「北方國家必須認知到，解決問題的方法是幫助貧窮國家盡快發展社會和經濟。這尤為重要，因為受害國根本不是問題製造者。」

據世界銀行統計，在2014年，撒哈拉以南非洲人均二氧化碳排放量為0.8公噸。至於歐洲和美國，數字分別是6.4和12.5公噸。

總部位於維也納的維特根斯坦人口與人力資本中心（Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital）智庫，主任沃夫岡・盧茨（Wolfgang Lutz）表示，不同國家面對氣候變遷的經驗多寡和因應措施，再加上氣候脆弱地區爆炸成長的人口，或將導致大規模移民和難民危機。

盧茨表示：「貧窮、低度開發國家正遭受氣候變遷衝擊；富裕、受影響較小的北方國家則碰上人口高齡化，害怕且拒絕移民進入。兩者間的鴻溝日益增長，我們很有可能觀察到未經核可、無計畫且不規則的人口遷徙。」

世界銀行估計，至2050年，氣候變遷可能導致撒哈拉以南非洲、南亞和拉丁美洲出現超過1.4億新移民。絕大多數氣候移民會在國內移動，為城市、鄉鎮和農村帶來龐大壓力。民眾流離失所的情景已在奈及利亞北部上演——全球暖化導致沙漠化，迫使牧民向南移動、尋找可用土地，造成與農業社群的暴力衝突。

聯合國人權問題特別報告員6月警告，開發中國家和已開發地區受氣候變遷影響的不均等，使世界面臨「氣候種族隔離」風險，造成「富人花錢躲避極端氣候、飢餓與衝突，其他地區只能留下來受難。」

歷史上，國家發展與有害氣體排放率似乎脫不了關係，因此加速貧困國家發展、使其免受氣候變遷之害的作法產生部分疑慮。不過盧茨認為，政策執行者應想方設法，讓高收入與高排放脫鉤。發展無罪，問題出在某些「骯髒的科技」。

他表示，國際援助工作應側重於提升教育水平。教育能創造「更具彈性的社會，因應氣候變遷帶來的衝擊」。盧茨引用丹佛大學模型——女性受教育程度越高，生育數就越少——說明教育或許能遏止人口的爆炸性成長，甚至還能抵銷部分高度發展地區增加的排放量。

縱使發展能減緩氣候變遷與人口成長的威脅，情況仍日益險峻。聯合國7月10日公布的報告顯示，氣候變遷造成的早期影響，使各國更難降低貧窮率。同時，政府推行教育、衛生和其他公共服務的速度遠不及快速成長的人口，使發展更加困難。盧茨表示：「這是一場艱困的戰鬥」。

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核稿編輯：翁世航