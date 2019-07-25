能幫助你判斷自己是否已經「電玩成癮」的一些跡象

文：Lisa Marie Segarra

譯：許睿洋

連續玩遊戲10個小時、熬夜奮戰只為了破到下一關、翹課、錯過工作交件期限和與朋友的晚餐聚會。

上述這些行為可能看起來是熱血的電玩文化，但事實上，它可能對你更有害，而且全面滲透你的生活。

去年（2018年），世界衛生組織（World Health Organization）將「電玩失調症」（gaming disorder）列入《國際疾病分類》（International Classification of Diseases）最新版的草稿中。電玩失調症被定義為「遊戲控制障礙」，泛指那些將電玩看得很重而損及其他生活重要面向的人。

電玩失調症的增列，並不那麼令那些與電玩成癮患者合作的醫生感到驚訝，但對廣大的社會大眾來說，這是一個尚未得到大家關注的議題。

WHO並未使用「成癮」一詞，但據熟悉該疾病的醫生指出，當一個人無法做到維繫關係或是跟上學校及工作進度等事情時，它的行為某種程度就涉及了「成癮」。

來自加州森林湖市（Lake Forest）、現在專職治療電玩成癮的心理醫師肯尼斯．伍格（Dr. Kenneth Woog）表示，他原先甚至不確定這到底是不是一個真正的問題。

他說道：「2002年，許多人都嘲笑且蔑視這個問題，認為它荒謬至極。但在我於2003和2004年進行研究後，我就被說服了。我之後又看過了幾個患者，而在我訪談全美各地的心理專家後，我確認它就是一種真正的疾病。」

現居波士頓、幫助病患治療遊戲成癮的精神科醫師阿洛克．卡諾及亞（Dr. Alok Kanojia）指出，對某些人而言這個問題可能難以被接受，因為它比其他成癮症要複雜許多。他舉例道，大腦中的特定化學物質會對酒精產生反應，但對遊戲成癮卻不存在這種化學物質。

這也表示相關的治療必須採取不同的途徑，通常會採取比戒酒更軟性的方式。

卡諾及亞說道：「我認為如果電玩愛好者想要有所節制，你必須理解自己為什麼要玩電玩。理解遊戲背後的驅動力，並試著用健康的替代方案取而代之。」

他補充道，在多數情況下，從打電玩的經驗有所獲益絕對是可能的。卡諾及亞和伍格都表示他們現在仍持續享受玩遊戲的時光，且認為打電玩對他們而言有許多益處。

卡諾及亞指出，電玩是現在的孩童在學校以外的社交場域，現今的購物商場具有「要塞英雄」（Fortnite，為一擊殺其他玩家直到自己成為最後一位倖存者的知名電玩）等線上遊戲。

卡諾及亞表示，他多半會試圖為他的患者找尋平衡點，而不是像典型的酒癮或藥物成癮治療那樣，將電玩從一個人的生活中完全移除。這表示他們每個禮拜可能可以玩幾個小時，只要玩遊戲不要占滿他們的生活就好。然而，某些案例中的患者也可能從此不再打電玩。

除了設限以外，治療遊戲成癮通常也表示要定期看診，並持續與心理醫師合作，包含找尋新的健康替代方案，來填補過去被遊戲所佔滿的時間，並反轉電玩對他們的生活所帶來的負面影響。

在更極端的案例中，有人可能會住進專門為科技成癮或遊戲成癮設計的康復中心，這樣的方法在中國和南韓等國家較受歡迎。

另外，伍格建議道，盡早處理這個問題相當重要。他表示，遊戲成癮往往開始於青少年時期，因為孩子並未獲得一個適當的玩樂限度。但這通常也不是因為家教不好，而是在許多案例中家長並未察覺到問題的存在。

伍格說道：「對家長來說真的不公平，這是一個新世界，我們必須讓他們有能力按照他們的價值觀在家裡為孩子設限。」

而當電玩愛好者離家後，無論是自己住或上大學，問題便很容易惡化。來自新環境和學校的壓力，可能會使他們屈服於電玩的癮之下。

這也是卡諾及亞相當熟悉的情景。在他投身電玩成癮治療以前，高中時期的他一路沉迷於電玩，一直到大學期間的某個臨界點方才清醒。

卡諾及亞回憶道：「在上大學的兩年後，我的GPA基本上低於2.0，因為我每晚都玩一大堆電玩遊戲。當時我被處以學業察看（academic probation），我真的很想釐清到底發生什麼事，我也不明白為什麼有時候我能在早上起床去上課，有時候卻辦不到。」

他持續說道：「記得大一西班牙文課的期末考當天，我早上醒來看了看手錶後就決定不去考試，最後我那堂課也被當掉了。」

在被處以學業察看後，卡諾及亞說他離開了學校，花了幾個月的時間在印度學習瑜珈和冥想。

他說道：「我開始認識我自己，也釐清了究竟電玩如何對我產生影響、我到底喜歡遊戲的哪個部分，以及為什麼我早上總是爬不起來。」

最終，卡諾及亞重返校園，隨後並進入醫學院攻讀精神病學。

然而，到另一個國家旅遊並不是必要的方法。

伍格建議患者使用能限制遊戲時間的特殊電腦。同時，他和卡諾及亞也建議家長在監督孩子打電玩上扮演積極的角色，並注意他們在「遊戲內微型交易」（microtransaction）上花了多少時間和金錢，以防情況不致一發不可收拾。

對於自己住在外面的成年人，卡諾及亞建議他們專注在自己的目標上，想想他們希望自己的生活是什麼樣子。接著，他們應該思考一下依照目前投注在打電玩的時間來看，這些目標是否有可能達成。

部分遊戲公司已經透過在遊戲中設置提醒玩家休息的警語，來抑制遊戲成癮的發生，這件事任天堂（Nintendo，該公司的使用者年紀偏輕）已經做了許多年。

任天堂美國總裁道格．包斯爾（Doug Bowser）向《財星雜誌》強調，該公司在Switch平台上的許多遊戲，都編有提醒玩家適度休息的程式碼，另外也有家長控制設定，讓家長能限制孩子的遊戲時間。

包斯爾說道：「這是一個非常好的對話，我認為只要對話持續，這個產業就會變得更加強大。我不認為我有立場評斷其他公司應該怎麼做，或是它們在做什麼，但對於看見任天堂在這方面的努力，以及我們一直以來努力的方式，我感到很開心。」

最重要的是，兩位醫生均強調，社會大眾應該在不指責打電玩的前提下，更加關注這個議題。

卡諾及亞說道：「我現在還是會打電玩，也享受電玩。我不認為它們的本質就是邪惡的，但就如同其他東西一樣，我認為人們可能會沉迷於任何事物。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航